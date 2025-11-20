शुक्रवार को सच्चे मन से करें शुक्र स्त्रोत का पाठ, पाएंगे पैसा प्यार और अपार सुख!

Shukra Stotra: दैत्यों के गुरु शुक्र प्रेम और भौतिक सुख का कारक हैं जो व्यक्ति के जीवन को पैसा और प्रेम से भर सकते हैं. शुक्र ग्रह से शुक्रवार का दिन शुरू होता है ऐसे में इस दिन शुक्र स्त्रोत का पाठ करने से जातक को शुभ परिणाम प्राप्त हो सकता है. शुक्रावर के दिन जातक शुक्र स्त्रोत का पाठ करें तो कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो सकता है और जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है. ज्योतिषाचार्य कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कई उपाय बताते हैं जैसे भगवान शिव एवं शुक्र का शुक्रवार के दिन पूजा करना, इससे करियर और कारोबार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं. शुक्रवार के दिन स्नान-ध्यान करें और पूजा पाठ कर शुक्र स्तोत्र का पाठ करें. धन की दिक्कत दूर हो जाएंगी.

||शुक्र स्त्रोत||

नमस्ते भार्गव श्रेष्ठ देव दानव पूजित ।

वृष्टिरोधप्रकर्त्रे च वृष्टिकर्त्रे नमो नम:।।

देवयानीपितस्तुभ्यं वेदवेदांगपारग:।

परेण तपसा शुद्ध शंकरो लोकशंकर:।।

प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नम:।

नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे ।।

तारामण्डलमध्यस्थ स्वभासा भसिताम्बर:।

यस्योदये जगत्सर्वं मंगलार्हं भवेदिह ।।

अस्तं याते ह्यरिष्टं स्यात्तस्मै मंगलरूपिणे ।

त्रिपुरावासिनो दैत्यान शिवबाणप्रपीडितान ।।

विद्यया जीवयच्छुक्रो नमस्ते भृगुनन्दन ।

ययातिगुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन ।

बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नम:।

भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वं गीर्वाणवन्दितम ।।

जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात्तस्मै नमोनम: ।

नम: शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि ।।

नम: कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने ।

स्तवराजमिदं पुण्य़ं भार्गवस्य महात्मन:।।

य: पठेच्छुणुयाद वापि लभते वांछित फलम ।

पुत्रकामो लभेत्पुत्रान श्रीकामो लभते श्रियम ।।

राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकाम: स्त्रियमुत्तमाम ।

भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं सामहितै:।।

अन्यवारे तु होरायां पूजयेद भृगुनन्दनम ।

रोगार्तो मुच्यते रोगाद भयार्तो मुच्यते भयात ।।

यद्यत्प्रार्थयते वस्तु तत्तत्प्राप्नोति सर्वदा ।

प्रात: काले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नत:।।

सर्वपापविनिर्मुक्त: प्राप्नुयाच्छिवसन्निधि:।।

लक्ष्मी जी का मंत्र

ऊँ महालक्ष्म्यै नमो नमः । ऊँ विष्णुप्रियायै नमो नमः ।।

ऊँ धनप्रदायै नमो नमः । ऊँ विश्वजन्नयै नमो नमः ।।

सुख-समृद्धि के लिए लक्ष्मी जी का मंत्र

या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी।

या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी ॥

या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी।

सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥

शुक्र मजबूत करने के लिए मंत्र

हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्।

सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्।।