सीता माता की आरती, आरती श्री जनक दुलारी की...

Sita Mata Ji Ki Aarti Lyrics: आरती श्री जनक दुलारी की... माता सीता को समर्पित इस आरती को गाने से साधक को मानसिक शांति मिलती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है. साधक के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता का नाश होता है. जिस घर में माता सीता की पूजा कर उनकी आरती गायी जाती है उस घर में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है. माता सीता की पूजा श्रीराम के साथ करें. इसके लिए सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े धारण करें और पूजा चौकी पर राम दरबार का चित्र या मूर्ति रखकर उनकी पूजा आराधना करे और अंतिम में माता जानकी की आरती गा कर पूजा को संपन्न करें. इससे मां सीता और राम जी दोनों की कृपा प्राप्त होगी. आइए जानें माता सीता की आरती...

||सीता माता की आरती|| ( Shri Sita Mata Ji Ki Aarti )

आरती श्री जनक दुलारी की ,

सीता जी रघुवर प्यारी की।

जगत जननी जग की विस्तारिणी,

नित्य सत्य साकेत विहारिणी,

परम दयामयी दिनोधारिणी,

सीता मैया भक्तन हितकारी की।

आरती श्री जनक दुलारी की ,

सीता जी रघुवर प्यारी की।

सती श्रोमणि पति हित कारिणी,

पति सेवा वित्त वन वन चारिणी,

पति हित पति वियोग स्वीकारिणी,

त्याग धर्म मूर्ति धरी की।

आरती श्री जनक दुलारी की,

सीता जी रघुवर प्यारी की।

विमल कीर्ति सब लोकन छाई,

नाम लेत पवन मति आई,

सुमीरात काटत कष्ट दुख दाई,

शरणागत जन भय हरी की।

आरती श्री जनक दुलारी की,

सीता जी रघुवर प्यारी की।

सीता जी के मंत्र

- श्री सीतायै नम:।

- श्री सीता-रामाय नम:।

- ॐ जानकीवल्लभाय नमः।

- ॐ जानकी रामाभ्यां नमः।

- ह्रीं राम ह्रीं राम।

सीता माता का बीज मंत्र:

"ॐ श्री सीता रामाय नमः।"

सीता माता का गायत्री मंत्र:

"ॐ जनकात्मजायै विद्महे, रामवल्लभायै धीमहि, तन्नः सीता प्रचोदयात्।"

सीता माता का शांति मंत्र:

"ॐ सीतायै नमः।"