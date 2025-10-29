Advertisement
trendingNow12979949
Hindi Newsआरती

सीता माता की आरती, आरती श्री जनक दुलारी की...

Sita Mata Ji ki Aarti Lyrics In Hindi: पूजा चौकी पर राम दरबार का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें और फिर माता सीता की राम जी के साथ पूजा करें. मां जानकी की पूजा करने और आरती करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sita Mta Ji Ki Aarti
Sita Mta Ji Ki Aarti

Sita Mata Ji Ki Aarti Lyrics: आरती श्री जनक दुलारी की... माता सीता को समर्पित इस आरती को गाने से साधक को मानसिक शांति मिलती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है. साधक के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता का नाश होता है. जिस घर में माता सीता की पूजा कर उनकी आरती गायी जाती है उस घर में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है. माता सीता की पूजा श्रीराम के साथ करें. इसके लिए सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े धारण करें और पूजा चौकी पर राम दरबार का चित्र या मूर्ति रखकर उनकी पूजा आराधना करे और अंतिम में माता जानकी की आरती गा कर पूजा को संपन्न करें. इससे मां सीता और राम जी दोनों की कृपा प्राप्त होगी. आइए जानें माता सीता की आरती...

||सीता माता की आरती|| ( Shri Sita Mata Ji Ki Aarti )
आरती श्री जनक दुलारी की ,
सीता जी रघुवर प्यारी की।
जगत जननी जग की विस्तारिणी,
नित्य सत्य साकेत विहारिणी,
परम दयामयी दिनोधारिणी,
सीता मैया भक्तन हितकारी की।

आरती श्री जनक दुलारी की ,
सीता जी रघुवर प्यारी की।
सती श्रोमणि पति हित कारिणी,
पति सेवा वित्त वन वन चारिणी,
पति हित पति वियोग स्वीकारिणी,
त्याग धर्म मूर्ति धरी की।

Add Zee News as a Preferred Source

आरती श्री जनक दुलारी की,
सीता जी रघुवर प्यारी की।

विमल कीर्ति सब लोकन छाई,
नाम लेत पवन मति आई,
सुमीरात काटत कष्ट दुख दाई,
शरणागत जन भय हरी की।

आरती श्री जनक दुलारी की,
सीता जी रघुवर प्यारी की।

सीता जी के मंत्र
- श्री सीतायै नम:।
- श्री सीता-रामाय नम:।
- ॐ जानकीवल्लभाय नमः। 
- ॐ जानकी रामाभ्यां नमः।
- ह्रीं राम ह्रीं राम।

सीता माता का बीज मंत्र:
"ॐ श्री सीता रामाय नमः।"

सीता माता का गायत्री मंत्र:
"ॐ जनकात्मजायै विद्महे, रामवल्लभायै धीमहि, तन्नः सीता प्रचोदयात्।"

सीता माता का शांति मंत्र:
"ॐ सीतायै नमः।"

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Sita Mata Ji Ki Aarti

Trending news

वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति