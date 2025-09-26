Skandamata Ki Aarti: मां दुर्गा का पांचवा रूप देवी स्‍कंदमाता का है. शेर पर सवार और 4 भुजाओं वाली स्‍कंदमाता के पवित्र रूप की विधि-विधान से पूजा करने से सारे कष्‍ट और भय दूर होते हैं. ऐसा व्‍यक्ति सुखी जीवन जीता है. नवरात्रि के पांचवे दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ फल देता है क्‍योंकि स्‍कंदमाता को पीला रंग प्रिय है. साथ ही स्‍कंदमाता की पूजा में केले का भोग लगाएं. स्‍कंदमाता की पूजा में उनके मंत्रों का जाप भी करें.

मां स्कंदमाता की आरती

जय तेरी हो स्कंद माता.

पांचवां नाम तुम्हारा आता.

सबके मन की जानन हारी.

जग जननी सबकी महतारी.

तेरी जोत जलाता रहू मैं.

हरदम तुझे ध्याता रहू मै.

कई नामों से तुझे पुकारा.

मुझे एक है तेरा सहारा.

कही पहाडो पर है डेरा.

कई शहरों में तेरा बसेरा.

हर मंदिर में तेरे नजारे.

गुण गाए तेरे भक्त प्यारे.

भक्ति अपनी मुझे दिला दो.

शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो.

इंद्र आदि देवता मिल सारे.

करे पुकार तुम्हारे द्वारे.

दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए.

तू ही खंडा हाथ उठाए.

दासों को सदा बचाने आयी.

भक्त की आस पुजाने आयी.

स्‍कंदमाता के मंत्र

1. 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः'.

2. 'या देवी सर्वभू‍तेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता.

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:'.

3. 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया.

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी'.

