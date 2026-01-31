शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए सच्चे मन से करें श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् का पाठ, जीवन की बाधाएं भी होंगी दूर!

Sri Durga Shodasa Nama Stotram Lyrics: ‘श्रीदुर्गासप्तशती’ में ‘श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्’ का वर्णन किया गया है. देवी दुर्गा के 108 नामों का एक स्तोत्र है ‘श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्’ जिसमें विभिन्न शक्तियों और गुणों का वर्णन किया गया है. इस स्तोत्र का सच्चे मन से जाप करने से दुर्गा जी प्रसन्न होते हैं. दुर्गा जी की पूजा करते समय ‘श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्’ का पाछ करना अति शुभ माना गया है. इसके पाठ से एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मकता महसूस होती है. यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का एक भाग है जो अभिन्न और शक्तिशाली भाग है जो उपासक को सुरक्षा देता और सामर्थ्य देता हैं. हर प्रकार से भक्ति व साधना के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है. मां दुर्गा की उपासना करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है. उन्नति के रास्ते खुलते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक सुख-समृद्धि मिलती है.

श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् के पाठ का लाभ

श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् के नियमित पाठ करने से कई लाभ होते हैं.

भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है.

अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है.

पारिवारिक सुख-समृद्धि का संचार होता है.

मानसिक शांति मिलती है.

जीवन की बाधाओं का अंत होता है.

स्वास्थ्य में सुधार होता है और भय दूर होता है.

कैसे करें श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् का पाठ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सुबह स्नान करें और मां दुर्गा का ध्यान करें. मां दुर्गा की पूजा करें और पूजा के समय शुद्ध और सच्चे मन से श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् का पाठ करें. इस स्तोत्र का पाठ करने से घर में सकारात्मकता आती है.

॥श्रीदुर्गा षोडशनामस्तोत्रम्॥

सर्वाख्यानं श्रुतंब्रह्मन्नतीव परमाद्भुतम्

अधुना श्रोतुमिच्छामिदुर्गोपाख्यानमुत्तमम्॥1॥

दुर्गा नारायणीशानाविष्णुमाया शिवा सती

नित्या सत्या भगवतीशर्वाणी सर्वमङ्गला॥2॥

अम्बिका वैष्णवी गौरीपार्वती च सनातनी

नामानि कौथुमोक्तानिसर्वेषां शुभदानि च॥3॥

अर्थं षोडशनाम्नां चसर्वेषामीप्सितं वरम्

ब्रूहि वेदविदां श्रेष्ठवेदोक्तं सर्वसम्मतम्॥4॥

॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्याये

श्री दुर्गा षोडशनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥