Advertisement
trendingNow13092425
Hindi Newsआरतीशत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए सच्चे मन से करें श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् का पाठ, जीवन की बाधाएं भी होंगी दूर!

शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए सच्चे मन से करें श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् का पाठ, जीवन की बाधाएं भी होंगी दूर!

मां दुर्गा के 16 नामों का स्तोत्र: श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् के पाठ से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति से लेकर अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है. आइए जानें श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् के पाठ का क्या लाभ है और कैसे यह पाठ करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sri Durga Shodasa Nama Stotram
Sri Durga Shodasa Nama Stotram

 

Sri Durga Shodasa Nama Stotram Lyrics: ‘श्रीदुर्गासप्तशती’ में ‘श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्’ का वर्णन किया गया है. देवी दुर्गा के 108 नामों का एक स्तोत्र है ‘श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्’ जिसमें विभिन्न शक्तियों और गुणों का वर्णन किया गया है. इस स्तोत्र का सच्चे मन से जाप करने से दुर्गा जी प्रसन्न होते हैं. दुर्गा जी की पूजा करते समय ‘श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्’ का पाछ करना अति शुभ माना गया है. इसके पाठ से एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मकता महसूस होती है. यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का एक भाग है जो अभिन्न और शक्तिशाली भाग है जो उपासक को सुरक्षा देता और सामर्थ्य देता हैं. हर प्रकार से भक्ति व साधना के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है. मां दुर्गा की उपासना करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है. उन्नति के रास्ते खुलते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के साथ  भौतिक सुख-समृद्धि मिलती है.

श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् के पाठ का लाभ
श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् के नियमित पाठ करने से कई लाभ होते हैं.
भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है.
अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है.
पारिवारिक सुख-समृद्धि का संचार होता है.
मानसिक शांति मिलती है. 
 जीवन की बाधाओं का अंत होता है.
स्वास्थ्य में सुधार होता है और भय दूर होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् का पाठ
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सुबह स्नान करें और मां दुर्गा का ध्यान करें. मां दुर्गा की पूजा करें और पूजा के समय शुद्ध और सच्चे मन से  श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् का पाठ  करें. इस स्तोत्र का पाठ करने से घर में सकारात्मकता आती है.

॥श्रीदुर्गा षोडशनामस्तोत्रम्॥
सर्वाख्यानं श्रुतंब्रह्मन्नतीव परमाद्भुतम्

अधुना श्रोतुमिच्छामिदुर्गोपाख्यानमुत्तमम्॥1॥

दुर्गा नारायणीशानाविष्णुमाया शिवा सती

नित्या सत्या भगवतीशर्वाणी सर्वमङ्गला॥2॥

अम्बिका वैष्णवी गौरीपार्वती च सनातनी

नामानि कौथुमोक्तानिसर्वेषां शुभदानि च॥3॥

अर्थं षोडशनाम्नां चसर्वेषामीप्सितं वरम्

ब्रूहि वेदविदां श्रेष्ठवेदोक्तं सर्वसम्मतम्॥4॥

॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्याये
श्री दुर्गा षोडशनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Stotram

Trending news

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
काबिल लीडर थे अजित...सुनेत्रा की 'शपथ' और NCP के फ्यूचर पर क्या बोले शरद पवार?
sharad pawar
काबिल लीडर थे अजित...सुनेत्रा की 'शपथ' और NCP के फ्यूचर पर क्या बोले शरद पवार?
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?