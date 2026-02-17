Surya Dev Stotra: सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम करना है? तो भगवान सूर्य की अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर पाएं शुभ परिणाम

Surya Ashtottara Sata Namaavali: सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए सूर्यदेव का ध्यान करें और सूर्यदेव के 108 नाम मंत्र का जाप करें. आइए इस कड़ी में सूर्य अष्टोत्तर शतनामनावली के पाठ के बारे में जानें.
Trending Photos
Surya Ashtottara Sata Namaavali lyrics: ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा पिता और सम्मान का कारक हैं. पृथ्वी पर ऊर्जा का संचार होता है. किसी व्यक्ति की आत्मा, मान-सम्मान, शारीरिक स्वास्थ्य सूर्य की स्थिति से शुभ अशुभ रूप से प्रभावित होता है. सूर्य ग्रहण में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है और चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है. ऐसे में अगर सूर्य के प्रभाव सकारात्मक करना है तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ मंत्र जाप या कोई शक्तिशाली पाठ करें साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी 17 फरवरी को है. ऐसे में इस दिन ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए अगर सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ पा करें तो इसके शुभ प्रभाव पा सकेंगे. सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली में सूर्य देव के 108 नामों का जाप किया जाता है.
सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली पाठ का लाभ-
सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करने से सूर्य देव की कृपा होती है जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है.
सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करने से चर्म रोग और नेत्र संबंधी दिक्कतों से निजात मिलता है.
सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करने से करियर में सफलता मिलती है और सरकारी कार्य भी सिद्ध होते हैं.
सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और बुद्धि, धैर्य व स्मरण शक्ति अच्छी होती है.
सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है. सुख-संपत्ति, यश कीर्ति बढ़ती है.
सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूज होती है. जिससे सम्मान बढ़ता है.
॥भगवान सूर्य की अष्टोत्तर शतनामावली॥
ॐ अरुणाय नमः।
Om Arunaya Namah।
ॐ शरण्याय नमः।
Om Sharanyaya Namah।
ॐ करुणारससिन्धवे नमः।
Om Karunarasasindhave Namah।
ॐ असमानबलाय नमः।
Om Asamanabalaya Namah।
ॐ आर्तरक्षकाय नमः।
Om Artarakshakaya Namah।
ॐ आदित्याय नमः।
Om Adityaya Namah।
ॐ आदिभूताय नमः।
Om Adibhutaya Namah।
ॐ अखिलागमवेदिने नमः।
Om Akhilagamavedine Namah।
ॐ अच्युताय नमः।
Om Achyutaya Namah।
ॐ अखिलज्ञाय नमः।
Om Akhilajnaya Namah।
ॐ अनन्ताय नमः।
Om Anantaya Namah।
ॐ इनाय नमः।
Om Inaya Namah।
ॐ विश्वरूपाय नमः।
Om Vishvarupaya Namah।
ॐ इज्याय नमः।
Om Ijyaya Namah।
ॐ इन्द्राय नमः।
Om Indraya Namah।
ॐ भानवे नमः।
Om Bhanave Namah।
ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः।
Om Indiramandiraptaya Namah।
ॐ वन्दनीयाय नमः।
Om Vandaniyaya Namah।
ॐ ईशाय नमः।
Om Ishaya Namah।
ॐ सुप्रसन्नाय नमः।
Om Suprasannaya Namah।
ॐ सुशीलाय नमः।
Om Sushilaya Namah।
ॐ सुवर्चसे नमः।
Om Suvarchase Namah।
ॐ वसुप्रदाय नमः।
Om Vasupradaya Namah।
ॐ वसवे नमः।
Om Vasave Namah।
ॐ वासुदेवाय नमः।
Om Vasudevaya Namah।
ॐ उज्ज्वलाय नमः।
Om Ujjvalaya Namah।
ॐ उग्ररूपाय नमः।
Om Ugrarupaya Namah।
ॐ ऊर्ध्वगाय नमः।
Om Urdhvagaya Namah।
ॐ विवस्वते नमः।
Om Vivasvate Namah।
ॐ उद्यत्किरणजालाय नमः।
Om Udyatkiranajalaya Namah।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
Om Hrishikeshaya Namah।
ॐ ऊर्जस्वलाय नमः।
Om Urjasvalaya Namah।
ॐ वीराय नमः।
Om Viraya Namah।
ॐ निर्जराय नमः।
Om Nirjaraya Namah।
ॐ जयाय नमः।
Om Jayaya Namah।
ॐ ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः।
Om Urudvayabhavarupayuktasarathaye Namah।
ॐ ऋषिवन्द्याय नमः।
Om Rishivandyaya Namah।
ॐ रुग्घन्त्रे नमः।
Om Rugghantre Namah।
ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः।
Om Rikshachakracharaya Namah।
ॐ ऋजुस्वभावचित्ताय नमः।
Om Rijusvabhavachittaya Namah।
ॐ नित्यस्तुत्याय नमः।
Om Nityastutyaya Namah।
ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः।
Om Rikaramatrikavarnarupaya Namah।
ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः।
Om Ujjvalatejase Namah।
ॐ ऋक्षाधिनाथमित्राय नमः।
Om Rikshadhinathamitraya Namah।
ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
Om Pushkarakshaya Namah।
ॐ लुप्तदन्ताय नमः।
Om Luptadantaya Namah।
ॐ शान्ताय नमः।
Om Shantaya Namah।
ॐ कान्तिदाय नमः।
Om Kantidaya Namah।
ॐ घनाय नमः।
Om Ghanaya Namah।
ॐ कनत्कनकभूषाय नमः।
Om Kanatkanakabhushaya Namah।
ॐ खद्योताय नमः।
Om Khadyotaya Namah।
ॐ लूनिताखिलदैत्याय नमः।
Om Lunitakhiladaityaya Namah।
ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः।
Om Satyanandasvarupine Namah।
ॐ अपवर्गप्रदाय नमः।
Om Apavargapradaya Namah।
ॐ आर्तशरण्याय नमः।
Om Artasharanyaya Namah।
ॐ एकाकिने नमः।
Om Ekakine Namah।
ॐ भगवते नमः।
Om Bhagavate Namah।
ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः।
Om Srishtisthityantakarine Namah।
ॐ गुणात्मने नमः।
Om Gunatmane Namah।
ॐ घृणिभृते नमः।
Om Ghrinibhrite Namah।
ॐ बृहते नमः।
Om Brihate Namah।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
Om Brahmane Namah।
ॐ ऐश्वर्यदाय नमः।
Om Aishvaryadaya Namah।
ॐ शर्वाय नमः।
Om Sharvaya Namah।
ॐ हरिदश्वाय नमः।
Om Haridashvaya Namah।
ॐ शौरये नमः।
Om Shauraye Namah।
ॐ दशदिक्सम्प्रकाशाय नमः।
Om Dashadiksamprakashaya Namah।
ॐ भक्तवश्याय नमः।
Om Bhaktavashyaya Namah।
ॐ ओजस्कराय नमः।
Om Ojaskaraya Namah।
ॐ जयिने नमः।
Om Jayine Namah।
ॐ जगदानन्दहेतवे नमः।
Om Jagadanandahetave Namah।
ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः।
Om Janmamrityujaravyadhivarjitaya Namah।
ॐ उच्चस्थानसमारूढरथस्थाय नमः।
Om Uchchasthanasamarudharathasthaya Namah।
ॐ असुरारये नमः।
Om Asuraraye Namah।
ॐ कमनीयकराय नमः।
Om Kamaniyakaraya Namah।
ॐ अब्जवल्लभाय नमः।
Om Abjavallabhaya Namah।
ॐ अन्तर्बहिःप्रकाशाय नमः।
Om Antarbahihprakashaya Namah।
ॐ अचिन्त्याय नमः।
Om Achintyaya Namah।
ॐ आत्मरूपिणे नमः।
Om Atmarupine Namah।
ॐ अच्युताय नमः।
Om Achyutaya Namah।
ॐ अमरेशाय नमः।
Om Amareshaya Namah।
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।
Om Parasmai Jyotishe Namah।
ॐ अहस्कराय नमः।
Om Ahaskaraya Namah।
ॐ रवये नमः।
Om Ravaye Namah।
ॐ हरये नमः।
Om Haraye Namah।
ॐ परमात्मने नमः।
Om Paramatmane Namah।
ॐ तरुणाय नमः।
Om Tarunaya Namah।
ॐ वरेण्याय नमः।
Om Varenyaya Namah।
ॐ ग्रहाणाम्पतये नमः।
Om Grahanampataye Namah।
ॐ भास्कराय नमः।
Om Bhaskaraya Namah।
ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः।
Om Adimadhyantarahitaya Namah।
ॐ सौख्यप्रदाय नमः।
Om Saukhyapradaya Namah।
ॐ सकलजगताम्पतये नमः।
Om Sakalajagatampataye Namah।
ॐ सूर्याय नमः।
Om Suryaya Namah।
ॐ कवये नमः।
Om Kavaye Namah।
ॐ नारायणाय नमः।
Om Narayanaya Namah।
ॐ परेशाय नमः।
Om Pareshaya Namah।
ॐ तेजोरूपाय नमः।
Om Tejorupaya Namah।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
Om Hiranyagarbhaya Namah।
ॐ सम्पत्कराय नमः।
Om Sampatkaraya Namah।
ॐ इष्टार्थदाय नमः।
Om Ishtarthadaya Namah।
ॐ सुप्रसन्नाय नमः।
Om Suprasannaya Namah।
ॐ श्रीमते नमः।
Om Shrimate Namah।
ॐ श्रेयसे नमः।
Om Shreyase Namah।
ॐ सौख्यदायिने नमः।
Om Saukhyadayine Namah।
ॐ दीप्तमूर्तये नमः।
Om Diptamurtaye Namah।
ॐ निखिलागमवेद्याय नमः।
Om Nikhilagamavedyaya Namah।
ॐ नित्यानन्दाय नमः।
Om Nityanandaya Namah।
॥ इति सूर्याष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥