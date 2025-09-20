Lord Sun Aarti Full Lyrics: सूर्य देव को धार्मिक ग्रंथों में प्रमुख देवता के रूप में बताया गया गया है. सूर्यदेव की पूजा करने से यश और प्रसिद्धि बढ़ती है. व्यक्तित्व में निखार आता है. सूर्य देवता पृथ्वी के एक एक जीव के जीवत रहने का माध्यम हैं. ऐसे में उनकी पूजा करने का विधान है. जिस भी व्यक्ति को सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसे स्वास्थ्य, समृद्धि के साथ ही आत्मिक उन्नति की भी प्राप्ति होती और उस व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है. रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा कर उनकी आरती गाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. आइए जानें सूर्य देव की आरती- ॐ जय सूर्य भगवान जय हो दिनकर भगवान लिरिक्स हिंदी में.

||श्री सूर्यदेव की आरती||

"ॐ जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान।"

"जगत् के नेत्रस्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा।"

"धरत सब ही तव ध्यान, ॐ जय सूर्य भगवान।।"

"।।"ॐ जय सूर्य भगवान...।।"



"सारथी अरुण हैं प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी।।"

"अश्व हैं सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान।।"

"।।"ॐ जय सूर्य भगवान...।।"

"ऊषाकाल में जब तुम, उदयाचल आते। सब तब दर्शन पाते।।"

"फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान।।"

"।।"ॐ जय सूर्य भगवान...।।"



"संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते।।"

"गोधूलि बेला में, हर घर हर आंगन में। हो तव महिमा गान।।"

"।।"ॐ जय सूर्य भगवान...।।"



"देव-दनुज नर-नारी, ऋषि-मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते।।"

"स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। दे नव जीवनदान।।"

"।।"ॐ जय सूर्य भगवान...।।"



"तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरम्पार।।"

"प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल, बुद्धि और ज्ञान।।"

"।।"ॐ जय सूर्य भगवान...।।"



"भूचर जलचर खेचर, सबके हों प्राण तुम्हीं। सब जीवों के प्राण तुम्हीं।।"

"वेद-पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान।।"

"।।"ॐ जय सूर्य भगवान...।।"



"पूजन करतीं दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल।।"

"ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान।।"

"।।"ॐ जय सूर्य भगवान...।।"



"ॐ जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान।"

"जगत् के नेत्रस्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा।स्वरूपा।।"

"धरत सब ही तव ध्यान, ॐ जय सूर्य भगवान।।"

