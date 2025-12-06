भगवान सूर्य देव की प्रार्थना कर पाएं व्यक्तित्व में आकर्षण, बढ़ेगा आत्मविश्वास!

Surya Prarthana Lyrics: सूर्यदेवता को सनातन धर्म में देवता के रूप में पूजा जाता है. सू्र्यदेव की नियमित पूजा आराधना करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और कुंडली में सूर्य तेज होता है. इससे हर क्षेत्र में जातक आगे ही बढ़ता जाता है. इसके साथ ही उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है. हालांकि जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है उसके जीवन में अनेक रुकावटे आती हैं और उसकी समय समय पर बदनामी होने लगती है. उसके सम्मान कम होने लगता है और उसका कोई भी काम पूरा नहीं होता है. ऐसे जातक के पिता का स्वास्थ्य भी हमेशा खराब रहता है. ऐसे में जातक को सूर्यदेव की पूजा कर अपने सूर्य को तेज करने का प्रयास करना चाहिए. इसके लिए सुबह के समय सूर्योदय होते ही सूर्यदेव की पूजा आराधना करने का उपाय कारगर बताया गया है साथ ही भगवान सूर्य देव की प्रार्थना करना और उनके मंत्रों का जाप करना भी एक अचूक उपाय माना गया है. आइए भगवान सूर्य देव की प्रार्थना जानें साथ ही कुछ सूर्य मंत्रों को भी जानें.

||सूर्य प्रार्थना||

प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं

रूपं हि मंडलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि।



सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं

ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌॥



प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभि-

र्ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नुतमर्चितं च।



वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं

त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च॥



प्रातर्भजामि सवितारमन्तशक्तिं

तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं

गोकण्ठबंधनविमचोनमादिदेवम्‌॥



श्लोकत्रयमिदं भानोः प्रातः प्रातः पठेत्‌ तु यः।

स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्‌॥

ये है सूर्य मंत्र जिनके जाप से पाएं लाभ

सूर्य नमस्कार मंत्र

ॐ मित्राय नमः।

ॐ रवये नमः।

ॐ सूर्याय नमः।

ॐ भानवे नमः।

ॐ खगाय नमः।

ॐ पूष्णे नमः।

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।

ॐ मरीचये नमः।

ॐ आदित्याय नमः।

ॐ सवित्रे नमः।

ॐ अर्काय नमः।

ॐ भास्कराय नमः।

सूर्य प्रार्थना मंत्र

सूर्य भगवान की प्रार्थना करते समय मन ही मन उन्हें समर्पित इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करें.

ग्रहाणामादिरादित्यो लोक लक्षण कारक:।

विषम स्थान संभूतां पीड़ां दहतु मे रवि।।

