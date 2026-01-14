Advertisement
trendingNow13073728
Hindi Newsआरतीजीवन को मिलेगी उन्नति की राह और शरीर होगा निरोगी, मकर संक्रांति पर कर लें सूर्याष्टक पाठ!

जीवन को मिलेगी उन्नति की राह और शरीर होगा निरोगी, मकर संक्रांति पर कर लें सूर्याष्टक पाठ!

Suryashtakam lyrics: हर रविवार या विशेष मौके पर यानी मकर संक्रांति पर्व आदि पर सूर्य देव को भोग लगाकर अगर सूर्याष्टक पाठ करें तो जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी.  आइए जानें संपूर्ण सूर्याष्टक स्तोत्र.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 14, 2026, 07:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Surya Ashtakam Lyrics
Surya Ashtakam Lyrics

Surya Ashtakam Stotra: सूर्य देव इस संसार में एक प्रत्यक्ष देवता हैं और सभी ग्रहों के राजा हैं. सूर्यदेव की आराधना करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने लगता है. सूर्यदेव आत्मा, पिता और यश के कारक हैं जिनकी आराधना करने से शरीर आरोग्य, रहता है और घर में समृद्धि आती है. पूजा अर्चना और अर्घ्य देने से कष्टों से मुक्ति मिलने लगती है और मान सम्मान बढ़ता है. रविवार के दिन या विशेष मौके पर यानी मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य देव की उपासना करने और सूर्याष्टकम का पाठ करने से पूरे जीवन पर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है. सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी दुख दर्द दूर करते हैं. भगवान सूर्य के नामों की महिमा के बारे में सूर्याष्टकम में वर्णन किया गया है, इस पाठ को करते हुए सूर्यदेव को प्रणाम किया जाता है. करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं जीवन की अड़चनें दूर होती हैं.

॥ सूर्याष्टकम् ॥
आदिदेव नमस्तुभ्यंप्रसीद मम भास्कर।
दिवाकर नमस्तुभ्यंप्रभाकर नमोऽस्तुते॥1॥

सप्ताश्वरथमारूढंप्रचण्डं कश्यपात्मजम्।
श्वेतपद्मधरं देवं तंसूर्यं प्रणमाम्यहम्॥2॥

Add Zee News as a Preferred Source

लोहितं रथमारूढंसर्वलोकपितामहम्।
महापापहरं देवं तंसूर्यं प्रणमाम्यहम्॥3॥

त्रैगुण्यं च महाशूरंब्रह्माविष्णुमहेश्वरम्।
महापापहरं देवं तंसूर्यं प्रणमाम्यहम्॥4॥

बृंहितं तेजःपुञ्जं चवायुमाकाशमेव च।
प्रभुं च सर्वलोकानांतं सूर्यं प्रणमाम्यहम्॥5॥

बन्धूकपुष्पसङ्काशंहारकुण्डलभूषितम्।
एकचक्रधरं देवंतं सूर्यं प्रणमाम्यहम्॥6॥

तं सूर्यं जगत्कर्तारंमहातेजःप्रदीपनम्।
महापापहरं देवंतं सूर्यं प्रणमाम्यहम्॥7॥

तं सूर्यं जगतां नाथंज्ञानविज्ञानमोक्षदम्।
महापापहरं देवंतं सूर्यं प्रणमाम्यहम्॥8॥

॥ इति श्रीशिवप्रोक्तं सूर्याष्टकं सम्पूर्णम् ॥

सूर्याष्टकम का पाठ करने के लाभ

  • सूर्य देव की पूजा में सूर्याष्टकम का पाठ करने के कई लाभ है.

  • सूर्यदेव सूर्याष्टक पाठ से शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा करते हैं.

  • सूर्याष्टक पाठ से करियर की बाधा दूर होती है.

  • सूर्य देव को दूध भात मिश्री का भोग लगाएं और सूर्याष्टक पाठ करें. रोजगार की समस्या दूर होगी.

  • 7 रविवार तक सूर्य पूजन कर सूर्याष्टक का पाठ करने से शरीर के रोगदोष दूर होते हैं.

  • सूर्य अष्टक स्तोत्र का पाठ करने से शीघ्र और कई गुना अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होती है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Surya Ashtakam

Trending news

पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
Rocket Force
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
Khelo India
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
telangana news hindi
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
Weather
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
Viral News
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा