Trikal Sandhya Kaise karte hain : हिंदू धर्म में त्रिकाल संध्या का बड़ा महत्‍व है. त्रिकाल संध्‍या करने से मानसिक शांति मिलती है. पाप नष्‍ट होते हैं. एकाग्रता बढ़ती है, शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य अच्‍छा रहता है. व्‍यक्ति हमेशा सकारात्‍मक रहता है. आत्‍मबल बढ़ता है, निर्णय क्षमता बेहतर होती है. त्रिकाल संध्‍या करने वाले लोगों की अकाल मृत्‍यु नहीं होती है. साथ ही व्‍यक्ति का ईश्‍वर से जुड़ाव बढ़ता है. उसमें प्रेम, दया जैसे सद्भाव रहते हैं.

3 बार पढ़ने होते हैं मंत्र

त्रिकाल संध्या तीन समय की जाती है - सुबह, दोपहर और शाम. तीनों पहर के लिए अलग-अलग मंत्र होते हैं. इन मंत्रों का जाप करने से बहुत लाभ होता है.

प्रात:काल का मंत्र

इस श्‍लोक को सुबह आंख खोलते ही पढ़ें. इसके लिए अपनी दोनों हथेलियों को देखें और फिर यह श्लोक पढ़ें.

श्लोक: ''कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमूले सरस्वती ।

करमध्ये तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् ॥''

अर्थ: हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी, मूल में सरस्वती और मध्य में गोविन्द (विष्णु) निवास करते हैं; इसलिए सुबह इन सभी को प्रणाम.

दोपहर का मंत्र

इस मंत्र को दोपहर के भोजन से पहले पढ़ें.

श्लोक : ''यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः ।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचम्त्यात्मकारणात् ॥''

अर्थ: जो यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं अर्थात् देव यज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत नामक अन्न को भक्षण करना जिनका स्वभाव है वे सब पापों से अर्थात् गृहस्थ में होने वाले चक्की चूल्हे आदि के 5 पापों से और प्रमाद से होने वाले हिंसादि जनित अन्य पापों से भी छूट जाते हैं. तथा जो उदरपरायण लोग केवल अपने लिये ही अन्न पकाते हैं वे स्वयं पापी हैं और पाप ही खाते हैं.

शाम का मंत्र

इस मंत्र को शाम के समय संधिकाल में पढ़ना चाहिए. यह अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करने का मंत्र है.

श्लोक : ''करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं वा

श्रवणनयनजं वा मानसं वाअपराधम् ।

विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व

जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो ॥''

अर्थ: हे करुणा के सागर महादेव! हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कान, आँख या मन से जो भी मुझसे विहित (विधिपूर्वक) या अविहित (निषिद्ध) अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करें.