Hindi Newsआरतीएकादशी तिथि पर करें विष्णुप्रिया देवी तुलसी की आरती, तुलसी महारानी नमो-नमो...

एकादशी तिथि पर करें विष्णुप्रिया देवी तुलसी की आरती, तुलसी महारानी नमो-नमो...

Tulsi Aarti Lyrics: एकादशी तिथि पर विष्णु जी की पूजा आराधना करने का विधान है, इसके साथ ही इस तिथि पर देवी तुलसी की भी पूजा की जाती है. हालांकि इस दिन तुलसी मां को जल चढ़ाना वर्जित है. आइए तुलसी जी की आरती जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:31 PM IST
Tulsi Aarti Namo Namo
Tulsi Aarti Namo Namo

Tulsi Aarti and Ekadashi Puja: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है. विष्णु जी को समर्पित इस तिथि को अति शुभ और सकारात्मक माना गया है. एकादशि तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना करने का विधान है. इस तिथि पर भक्त विष्णु जी की भक्ति में व्रत रखते हैं. इसके साथ ही एकादशी तिथि पर तुलसी देवी की पूजा करने का भी विधान है. हालांकि ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी को एकादशी तिथि पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए. ध्यान दें कि जिस घर में देवी तुलसी की पूजा उपासना की जाती है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है जिससे तुलसी के पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. एकादशी तिथि पर तुलसी देवी की पूजा कर उनकी आरती गाएं तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं क्योंकि विष्णु जी को तुलसी देवी अति प्रिय हैं. आइए मां तुलसी की आरती जानें. 

||देवी तुलसी की आरती|| 
तुलसी महारानी नमो-नमो,
हरि की पटरानी नमो-नमो ।
धन तुलसी पूरण तप कीनो,
शालिग्राम बनी पटरानी ।
जाके पत्र मंजरी कोमल,
श्रीपति कमल चरण लपटानी ॥
तुलसी महारानी नमो-नमो,
हरि की पटरानी नमो-नमो ।
धूप-दीप-नवैद्य आरती,
पुष्पन की वर्षा बरसानी ।
छप्पन भोग छत्तीसों व्यंजन,
बिन तुलसी हरि एक ना मानी ॥
तुलसी महारानी नमो-नमो,
हरि की पटरानी नमो-नमो ।
सभी सखी मैया तेरो यश गावें,
भक्तिदान दीजै महारानी ।
नमो-नमो तुलसी महारानी,
तुलसी महारानी नमो-नमो ॥
तुलसी महारानी नमो-नमो,
हरि की पटरानी नमो-नमो ।

तुलसी पूजा के समय इन बातों का रखें ध्यान
ध्यान रहें कि एकादशी तिथि विष्णु जी को समर्पित है. इस तिथि पर तुलसी माता भी भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत का संकल्प करती हैं. ऐसे में एकादशी तिथि पर तुलसी देवी की पूजा तो करें लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी देवी को एकादशी तिथि पर जल अर्पित न करें. इससे देवी तुलसी का निर्जला व्रत खंडित हो जाता है जिससे वो क्रोधित हो सकती है. इससे धन हानि समेत कई अन्य दिक्कतें घर को घेर सकती है. इसके अलावा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशी पर तुलसी के पत्ते को न छुएं और तोड़े. विष्णु जी की पूजा और भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर पूजा घर में रख दें और उसको ही भोग में डालें.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

tulsi aarti lyrics

