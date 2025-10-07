Jai Tulsi Mata: तुलसी के पौधे को धन की देवी मां लक्ष्‍मी का रूप माना गया है. इसलिए हिंदू धर्म में तुलसी की रोज पूजा करने का विधान है. साथ ही शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाया जाता है. इससे तुलसी माता और लक्ष्‍मी जी की कृपा से घर में सकारात्‍मकता, सुख और धन-समृद्धि रहती है. 8 अक्‍टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, जो 5 नवंबर तक चलेगा. कार्तिक मास में सुबह स्‍नान करने के अलावा तुलसी पूजा का बड़ा महत्‍व है. लिहाजा रोज सुबह स्‍नान के बाद तुलसी पूजा करें, तुलसी के मंत्रों का जाप करें और आरती गाएं.

तुलसी जी के मंत्रों का जाप

तुलसी जी के मंत्र - ''महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते।।''

तुलसी गायत्री - ''ॐ तुलसीदेव्यै च विद्महे, विष्णुप्रियायै च धीमहि, तन्नो वृन्दा प्रचोदयात् ।।''

तुलसी स्तुति मंत्र -'' देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः

नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये।।

तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।

धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।

लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।

तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।

श्री तुलसी जी की आरती

जय जय तुलसी माता

सब जग की सुख दाता, वर दाता

जय जय तुलसी माता ।।



सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर

रुज से रक्षा करके भव त्राता

जय जय तुलसी माता।।



बटु पुत्री हे श्यामा, सुर बल्ली हे ग्राम्या

विष्णु प्रिये जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता

जय जय तुलसी माता ।।



हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वन्दित

पतित जनो की तारिणी विख्याता

जय जय तुलसी माता ।।



लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में

मानवलोक तुम्ही से सुख संपति पाता

जय जय तुलसी माता ।।



हरि को तुम अति प्यारी, श्यामवरण तुम्हारी

प्रेम अजब हैं उनका तुमसे कैसा नाता ।।