Vaibhav Laxmi Vrat: आज वैभव लक्ष्मी व्रत पर इस आरती से करें मां की पूजा संपन्न, घर में अन्न-धन की नहीं होगी कमी!

Vaibhav Lakshmi Ji Aarti: मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. वैदिक पंचांग की मानें तो आज शुक्रवार 06 मार्च को चैत्र कृष्ण चतुर्थी तिथि है. ध्यान दें वैभव लक्ष्मी व्रत हर शुक्रवार को रखा जाता है. इस दिन व्रत रखने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन-धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. धन की आधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी अति कृपालु और दयालु हैं जिसकी कृपा से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है. भौतिक सुख बढ़ता है और सौभाग्य व वैभव की प्राप्ति होती है. आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय नहाकर साफ कपड़े पहनें. अब मां लक्ष्मी की पूजा उपासना विधि विधान से करें. पूजा को मां वैभव लक्ष्मी की आरती गाकर संपन्न करें. इससे जीवन में व्याप्त संकटों से पार पाया जा सकता है. आइए वैभव लक्ष्मी जी की आरती जानें.

||मां वैभव लक्ष्मी की आरती||

ॐ वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता,

भक्तों के हितकारिनी, भक्तों के हितकारिनी,

सुख वैभव दाता, ॐ वैभव लक्ष्मी माता।

लक्ष्मी माँ का नाम जो लेता, सुख सम्पति पाता,

मैया सुख सम्पति पाता, दुःख दरिद्र मिटता,

दुःख दरिद्र मिटता, बांछित फल पाता।

ॐ वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता,

भक्तों के हितकारिनी, भक्तों के हितकारिनी,

सुख वैभव दाता, ॐ वैभव लक्ष्मी माता।

लक्ष्मी माता तू जग माता, जग पालक रानी,

मैया जग पालक रानी, हाथ जोड़ गुण गाते,

हाथ जोड़ गुण गाते, जग के सब प्राणी।

ॐ वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता,

भक्तों के हितकारिनी, भक्तों के हितकारिनी,

सुख वैभव दाता, ॐ वैभव लक्ष्मी माता।

हे माँ तेरी शरण में जो आता, तेरी भक्ति पाता,

मैया तेरी भक्ति पाता, माँ तेरी ममता पा के,

माँ तेरी ममता पा के, अंत स्वर्ग जाता।

ॐ वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता,

भक्तों के हितकारिनी, भक्तों के हितकारिनी,

सुख वैभव दाता, ॐ वैभव लक्ष्मी माता।