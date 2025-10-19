Advertisement
Hindi Newsआरती

वैभव लक्ष्मी माता की आरती, ओम जय वैभव लक्ष्मी माता...

Vaibhav Laxmi Aarti Lyrics In Hindi: माता वैभव लक्ष्मी की आरती जिस घर में गई जाती है उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं आइए माता वैभव लक्ष्मी की आरती जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:45 PM IST
Vaibhav Laxmi Aarti Lyrics In Hindi
Vaibhav Laxmi Aarti Lyrics In Hindi

Vaibhav Laxmi Aarti: वैभव लक्ष्मी माता की आरती करने से माता वैभव लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. जिस घर में वैभव लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है उस घर में कभी दरीद्रता नहीं आती है और हर ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. वहीं वैभव लक्ष्मी भव्य पूजाकर उनकी आरती श्रद्धा भरे मन से गाएं तो ऐसे घर के सदस्यों को हर ओर से धन लाभ और सफलता की प्राप्ति होती है. धन वैभव प्रदायिनी माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, माता वैभव लक्ष्मी कभी घर छोड़कर नहीं जाती हैं. आइए माता वैभव लक्ष्मी की आरती जानें.

ओम जय वैभव लक्ष्मी माता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता।
भक्तों के हितकारिनी सुख वैभव दाता।।
मैया जय वैभव लक्ष्मी माता।

वैभव लक्ष्मी मां का नाम जो लेता, सब सुख संपत्ति पाता।
मैया अन्न धन सब पाता, दुख दारिद्र मिट जाता, मनवांछित फल पाता।।
मैया जय वैभव लक्ष्मी माता।

भक्तों की हितकारिनी, सुख आनंद करनी।
जो भी तुमको ध्याता, सब सदगुण पाता।।
मैया जय वैभव लक्ष्मी माता ।

तू है जग की माता, जग पालक रानी।
हाथ जोड़ गुण गाते, जग के सब प्राणी।
मैया जय वैभव लक्ष्मी माता।

तेरी शरण जो आता, मैया भक्ति तेरी पाता।
मां तेरी ममता पा के, अंत स्वर्ग जाता।।
मैया जय वैभव लक्ष्मी माता

ओम जय वैभव लक्ष्मी माता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता।
भक्तों के हितकारिनी सुख वैभव दाता।।
मैया जय वैभव लक्ष्मी माता।

वैभव लक्ष्मी मंत्र (Vaibhav Laxmi Mantra)
या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी। 
या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी॥
या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी। 
सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥

वैभव लक्ष्मी मंत्र (Vaibhav Laxmi Mantra)
यत्राभ्याग वदानमान चरणं प्रक्षालनं भोजनं
सत्सेवां पितृ देवा अर्चनम् विधि सत्यं गवां पालनम  
धान्यांनामपि सग्रहो न कलहश्चिता तृरूपा प्रिया:
दृष्टां प्रहा हरि वसामि कमला तस्मिन ग्रहे निष्फला:

