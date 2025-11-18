देवी सीता की सहस्रनामावली का पाठ कर पाएं शक्ति और भक्ति का आशीर्वाद!

Sita Sahastra Namavali: श्री वाल्मीकि कृत देवी सीता की सहस्रनामावली का पाठ करने से भक्त को शक्ति और भक्ति के साथ ही प्रेम और समर्पण का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानें श्री वाल्मीकि कृत देवी सीता की सहस्रनामावली.
Sita Ji Ke Ek Hazar Naam Ka Jaap: महर्षी वाल्मीकि कृत सीता सहस्रनामावली में मां सीता के 1000 दिव्य और महिमामय नाम बताए गए हैं. ये नाम देवी सीता के अलग अलग स्वरूपों का बखान करते हैं, मां के गुणों, उनके जीवन के आदर्श के बारे में बताते हैं. माता सीता त्याग, समर्पण, प्रेम के साथ ही अपार शक्ति का प्रतीक हैं. माता सीता की सहस्रनामावली का पाठ भक्त को शक्ति भक्ति और प्रेम से भर देता है. आइए श्री वाल्मीकि कृत देवी सीता की सहस्रनामावली को जानें.
||श्री वाल्मीकि कृत देवी सीता की सहस्रनामावली||
१ ॐ सीतायै नमः ।
२ ॐ उमायै नमः ।
३ ॐ परमायै नमः ।
४ ॐ शक्त्यै नमः ।
५ ॐ अनन्तायै नमः ।
६ ॐ निष्कलायै नमः ।
७ ॐ अमलायै नमः ।
८ ॐ शान्तायै नमः ।
९ ॐ महेश्वर्यै नमः ।
१० ॐ नित्यायै नमः ।
११ ॐ शाश्वत्यै नमः ।
१२ ॐ परमाक्षरायै नमः ।
१३ ॐ अचिन्त्यायै नमः ।
१४ ॐ केवलायै नमः ।
१५ ॐ अनन्तायै नमः ।
१६ ॐ शिवात्मने नमः ।
१७ ॐ परमात्मिकायै नमः ।
१८ ॐ अनाद्यै नमः ।
१९ ॐ अव्ययायै नमः ।
२० ॐ शुद्धायै नमः ।
२१ ॐ देवात्मने नमः ।
२२ ॐ सर्वगोचरायै नमः ।
२३ ॐ एकानेकविभागस्थायै नमः ।
२४ ॐ मायातीतायै नमः ।
२५ ॐ सुनिर्मलायै नमः ।
२६ ॐ महामाहेश्वर्यै नमः ।
२७ ॐ शक्तायै नमः ।
२८ ॐ महादेव्यै नमः ।
२९ ॐ निरञ्जनायै नमः ।
३० ॐ काष्ठायै नमः ।
३१ ॐ सर्वान्तरस्थायै नमः ।
३२ ॐ चिच्छक्त्यै नमः ।
३३ ॐ अतिलालसायै नमः ।
३४ ॐ जानक्यै नमः ।
३५ ॐ मिथिलानन्दायै नमः ।
३६ ॐ राक्षसान्तविधायिन्यै नमः ।
३७ ॐ रावणान्तकर्यै नमः ।
३८ ॐ रम्यायै नमः ।
३९ ॐ रामवक्षःस्थलाश्रयायै नमः ।
४० ॐ उमायै नमः ।
४१ ॐ सर्वात्मिकायै नमः ।
४२ ॐ विद्यायै नमः ।
४३ ॐ ज्योतीरूपायै नमः ।
४४ ॐ अयुताक्षर्यै नमः ।
४५ ॐ शान्त्यै नमः ।
४६ ॐ सर्वेषां प्रतिष्ठायै नमः ।
४७ ॐ निवृत्त्यै नमः ।
४८ ॐ अमृतप्रदायै नमः ।
४९ ॐ व्योममूर्त्यै नमः ।
५० ॐ व्योममय्यै नमः ।
५१ ॐ व्योमाधारायै नमः ।
५२ ॐ अच्युतायै नमः ।
५३ ॐ लतायै नमः ।
५४ ॐ अनादिनिधनायै नमः ।
५५ ॐ योषायै नमः ।
५६ ॐ कारणात्मायै नमः ।
५७ ॐ कलाकुलायै नमः ।
५८ ॐ नन्दप्रथमजायै नमः ।
५९ ॐ नाभ्यै नमः ।
६० ॐ अमृतस्यान्तसंश्रयायै नमः ।
६१ ॐ प्राणेश्वरप्रियायै नमः ।
६२ ॐ मात्रे नमः ।
६३ ॐ महामहिषवाहनायै नमः ।
६४ ॐ प्राणेश्वर्यै नमः ।
६५ ॐ प्राणरूपायै नमः ।
६६ ॐ प्रधानपुरुषेश्वर्यै नमः ।
६७ ॐ सर्वशक्त्यै नमः ।
६८ ॐ कलायै नमः ।
६९ ॐ काष्ठायै नमः ।
७० ॐ इन्दोर्ज्योत्स्नायै नमः ।
७१ ॐ महिमास्पदायै नमः ।
७२ ॐ सर्वकार्यनियन्त्र्यै नमः ।
७३ ॐ सर्वभूतेश्वरेश्वर्यै नमः ।
७४ ॐ अनाद्यै नमः ।
७५ ॐ अव्यक्तगुणायै नमः ।
७६ ॐ महानन्दायै नमः ।
७७ ॐ सनातन्यै नमः ।
७८ ॐ आकाशयोन्यै नमः ।
७९ ॐ योगस्थायै नमः ।
८० ॐ सर्वयोगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
८१ ॐ शवासनायै नमः ।
८२ ॐ चितान्तःस्थायै नमः ।
८३ ॐ महेशवृषवाहनायै नमः ।
८४ ॐ बालिकायै नमः ।
८५ ॐ तरुण्यै नमः ।
८६ ॐ वृद्धायै नमः ।
८७ ॐ वृद्धमात्रे नमः ।
८८ ॐ जरातुरायै नमः ।
८९ ॐ महामायायै नमः ।
९० ॐ सुदुष्पूरायै नमः ।
९१ ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ।
९२ ॐ ईश्वर्यै नमः ।
९३ ॐ संसारयोन्यै नमः ।
९४ ॐ सकलायै नमः ।
९५ ॐ सर्वशक्तिसमुद्भवायै नमः ।
९६ ॐ संसारसारायै नमः ।
९७ ॐ दुर्वारायै नमः ।
९८ ॐ दुर्निरीक्ष्यायै नमः ।
९९ ॐ दुरासदायै नमः ।
१०० ॐ प्राणशक्त्यै नमः ।
१०१ ॐ प्राणविद्यायै नमः ।
१०२ ॐ योगिन्यै नमः ।
१०३ ॐ परमायै नमः ।
१०४ ॐ महाविभूत्यै नमः ।
१०५ ॐ दुर्धर्षायै नमः ।
१०६ ॐ मूलप्रकृतिसम्भवायै नमः ।
१०७ ॐ अनाद्यन्तविभवायै नमः ।
१०८ ॐ परात्मने नमः ।
१०९ ॐ पुरुषाय नमः ।
११० ॐ बल्यै नमः ।
१११ ॐ सर्गस्थित्यन्तकरण्यै नमः ।
११२ ॐ सुदुर्वाच्यायै नमः ।
११३ ॐ दुरत्ययायै नमः ।
११४ ॐ शब्दयोन्यै नमः ।
११५ ॐ शब्दमय्यै नमः ।
११६ ॐ नादाख्यायै नमः ।
११७ ॐ नादविग्रहायै नमः ।
११८ ॐ प्रधानपुरुषातीतायै नमः ।
११९ ॐ प्रधानपुरुषात्मिकायै नमः ।
१२० ॐ पुराण्यै नमः ।
१२१ ॐ चिन्मय्यै नमः ।
१२२ ॐ पुंसामादये नमः ।
१२३ ॐ पुरुषरूपिण्यै नमः ।
१२४ ॐ भूतान्तरात्मने नमः ।
१२५ ॐ कूटस्थायै नमः ।
१२६ ॐ महापुरुषसंज्ञितायै नमः ।
१२७ ॐ जन्ममृत्युजरातीतायै नमः ।
१२८ ॐ सर्वशक्तिसमन्वितायै नमः ।
१२९ ॐ व्यापिन्यै नमः ।
१३० ॐ अनवच्छिन्नायै नमः ।
१३१ ॐ प्रधानायै नमः ।
१३२ ॐ सुप्रवेशिन्यै नमः ।
१३३ ॐ क्षेत्रज्ञायै नमः ।
१३४ ॐ शक्त्यै नमः ।
१३५ ॐ अव्यक्तलक्षणायै नमः ।
१३६ ॐ मलवर्जितायै नमः ।
१३७ ॐ अनादिमायासम्भिन्नायै नमः ।
१३८ ॐ त्रितत्त्वायै नमः ।
१३९ ॐ प्रकृत्यै नमः ।
१४० ॐ गुणायै नमः ।
१४१ ॐ महामायायै नमः ।
१४२ ॐ समुत्पन्नायै नमः ।
१४३ ॐ तामस्यै नमः ।
१४४ ॐ पौरुष्यै नमः ।
१४५ ॐ ध्रुवायै नमः ।
१४६ ॐ व्यक्ताव्यक्तात्मिकायै नमः ।
१४७ ॐ कृष्णरक्तशुक्लप्रसूतिकायै नमः ।
१४८ ॐ स्वकार्यायै नमः ।
१४९ ॐ कार्यजनन्यै नमः ।
१५० ॐ ब्रह्मास्यायै नमः ।
१५१ ॐ ब्रह्मसंश्रयायै नमः ।
१५२ ॐ व्यक्तायै नमः ।
१५३ ॐ प्रथमजायै नमः ।
१५४ ॐ ब्राह्मयै नमः ।
१५५ ॐ महत्यै नमः ।
१५६ ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः ।
१५७ ॐ वैराग्यैश्वर्यधर्मात्मायै नमः ।
१५८ ॐ ब्रह्ममूर्त्यै नमः ।
१५९ ॐ हृदिस्थितायै नमः ।
१६० ॐ जयदायै नमः ।
१६१ ॐ जित्वर्यै नमः ।
१६२ ॐ जैत्र्यै नमः ।
१६३ ॐ जयश्रियै नमः ।
१६४ ॐ जयशालिन्यै नमः ।
१६५ ॐ सुखदायै नमः ।
१६६ ॐ शुभदायै नमः ।
१६७ ॐ सत्यायै नमः ।
१६८ ॐ शुभायै नमः ।
१६९ ॐ संक्षोभकारिण्यै नमः ।
१७० ॐ अपां योन्यै नमः ।
१७१ ॐ स्वयम्भूत्यै नमः ।
१७२ ॐ मानस्यै नमः ।
१७३ ॐ तत्त्वसम्भवायै नमः ।
१७४ ॐ ईश्वराण्यै नमः ।
१७५ ॐ शर्वाण्यै नमः ।
१७६ ॐ शंकरार्धशरीरिण्यै नमः ।
१७७ ॐ भवान्यै नमः ।
१७८ ॐ रुद्राण्यै नमः ।
१७९ ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
१८० ॐ अम्बिकायै नमः ।
१८१ ॐ माहेश्वर्यै नमः ।
१८२ ॐ समुप्तन्नायै नमः ।
१८३ ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदायै नमः ।
१८४ ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।
१८५ ॐ सर्ववर्णायै नमः ।
१८६ ॐ नित्यायै नमः ।
१८७ ॐ मुदितमानसायै नमः ।
१८८ ॐ ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्रनमितायै नमः ।
१८९ ॐ शंकरेच्छानुवर्तिन्यै नमः ।
१९० ॐ ईश्वरार्धासनगतायै नमः ।
१९१ ॐ रघूत्तमपतिव्रतायै नमः ।
१९२ ॐ सकृद्विभावितायै नमः ।
१९३ ॐ सर्वस्यै नमः ।
१९४ ॐ समुद्रपरिशोषिण्यै नमः ।
१९५ ॐ पार्वत्यै नमः ।
१९६ ॐ हिमवत्पुत्र्यै नमः ।
१९७ ॐ परमानन्ददायिन्यै नमः ।
१९८ ॐ गुणाढ्यायै नमः ।
१९९ ॐ योगदायै नमः ।
२०० ॐ योग्यायै नमः ।
२०१ ॐ ज्ञानमूर्तिविकासिन्यै नमः ।
२०२ ॐ सावित्र्यै नमः ।
२०३ ॐ कमलायै नमः ।
२०४ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
२०५ ॐ श्रियै नमः ।
२०६ ॐ अनन्तोरसिस्थितायै नमः ।
२०७ ॐ सरोजनिलयायै नमः ।
२०८ ॐ शुभ्रायै नमः ।
२०९ ॐ योगनिद्रायै नमः ।
२१० ॐ सुदर्शनायै नमः ।
२११ ॐ सरस्वत्यै नमः ।
२१२ ॐ सर्वविद्यायै नमः ।
२१३ ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः ।
२१४ ॐ सुमङ्गलायै नमः ।
२१५ ॐ वासव्यै नमः ।
२१६ ॐ वरदायै नमः ।
२१७ ॐ वाच्यायै नमः ।
२१८ ॐ कीर्त्यै नमः ।
२१९ ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः ।
२२० ॐ वागीश्वर्यै नमः ।
२२१ ॐ सर्वविद्यायै नमः ।
२२२ ॐ महाविद्यायै नमः ।
२२३ ॐ सुशोभनायै नमः ।
२२४ ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।
२२५ ॐ आत्मविद्यायै नमः ।
२२६ ॐ सर्वविद्यायै नमः ।
२२७ ॐ आत्मभावितायै नमः ।
२२८ ॐ स्वाहायै नमः ।
२२९ ॐ विश्वम्भर्यै नमः ।
२३० ॐ सिद्धयै नमः ।
२३१ ॐ स्वधायै नमः ।
२३२ ॐ मेधायै नमः ।
२३३ ॐ धृत्यै नमः ।
२३४ ॐ श्रुत्यै नमः ।
२३५ ॐ नाभ्यै नमः ।
२३६ ॐ सुनाभ्यै नमः ।
२३७ ॐ सुकृत्यै नमः ।
२३८ ॐ माधव्यै नमः ।
२३९ ॐ नरवाहिन्यै नमः ।
२४० ॐ पूज्यायै नमः ।
२४१ ॐ विभावर्यै नमः ।
२४२ ॐ सौम्यायै नमः ।
२४३ ॐ भगिन्यै नमः ।
२४४ ॐ भोगदायिन्यै नमः ।
२४५ ॐ शोभायै नमः ।
२४६ ॐ वंशकर्यै नमः ।
२४७ ॐ लीलायै नमः ।
२४८ ॐ मानिन्यै नमः ।
२४९ ॐ परमेष्ठिन्यै नमः ।
२५० ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।
२५१ ॐ रम्यायै नमः ।
२५२ ॐ सुन्दर्यै नमः ।
२५३ ॐ कामचारिण्यै नमः ।
२५४ ॐ महानुभावमध्यस्थायै नमः ।
२५५ ॐ महामहिषमर्दिन्यै नमः ।
२५६ ॐ पद्ममालायै नमः ।
२५७ ॐ पापहरायै नमः ।
२५८ ॐ विचित्रमुकुटाननायै नमः ।
२५९ ॐ कान्तायै नमः ।
२६० ॐ चित्राम्बरधरायै नमः ।
२६१ ॐ दिव्याभरणभूषितायै नमः ।
२६२ ॐ हंसाख्यायै नमः ।
२६३ ॐ व्योमनिलयायै नमः ।
२६४ ॐ जनसृष्टिविवर्धिन्यै नमः ।
२६५ ॐ निर्यन्त्रायै नमः ।
२६६ ॐ मन्त्रवाहस्थायै नमः ।
२६७ ॐ नन्दिन्यै नमः ।
२६८ ॐ भद्रकालिकायै नमः ।
२६९ ॐ आदित्यवर्णायै नमः ।
२७० ॐ कौमार्यै नमः ।
२७१ ॐ मयूरववाहिन्यै नमः ।
२७२ ॐ वृषासनगतायै नमः ।
२७३ ॐ गौर्यै नमः ।
२७४ ॐ महाकाल्यै नमः ।
२७५ ॐ सुरार्चितायै नमः ।
२७६ ॐ अदित्यै नमः ।
२७७ ॐ नियतायै नमः ।
२७८ ॐ रौद्र्यै नमः ।
२७९ ॐ पद्मगर्भायै नमः ।
२८० ॐ विवाहनायै नमः ।
२८१ ॐ विरूपाक्ष्यै नमः ।
२८२ ॐ लेलिहानायै नमः ।
२८३ ॐ महासुरविनाशिन्यै नमः ।
२८४ ॐ महाफलायै नमः ।
२८५ ॐ अनवद्याङ्गयै नमः ।
२८६ ॐ कामपूरायै नमः ।
२८७ ॐ विभावर्यै नमः ।
२८८ ॐ विचित्ररत्नमुकुटायै नमः ।
२८९ ॐ प्रणतर्द्धिविवर्धिन्यै नमः ।
२९० ॐ कौशिक्यै नमः ।
२९१ ॐ कर्षिण्यै नमः ।
२९२ ॐ रात्र्यै नमः ।
२९३ ॐ त्रिदशार्तिविनाशिन्यै नमः ।
२९४ ॐ विरूपायै नमः ।
२९५ ॐ सुरूपायै नमः ।
२९६ ॐ भीमायै नमः ।
२९७ ॐ मोक्षप्रदायिन्यै नमः ।
२९८ ॐ भक्तार्तिनाशिन्यै नमः ।
२९९ ॐ भव्यायै नमः ।
३०० ॐ भवभावविनाशिन्यै नमः ।
३०१ ॐ निर्गुणायै नमः ।
३०२ ॐ नित्यविभवायै नमः ।
३०३ ॐ निःसारायै नमः ।
३०४ ॐ निरपत्रपायै नमः ।
३०५ ॐ यशस्विन्यै नमः ।
३०६ ॐ सामगत्यै नमः ।
३०७ ॐ भवाङ्गनिलयालयायै नमः ।
३०८ ॐ दीक्षायै नमः ।
३०९ ॐ विद्याधर्यै नमः ।
३१० ॐ दीप्तायै नमः ।
३११ ॐ महेन्द्रैविनिपातिन्यै नमः ।
३१२ ॐ सर्वातिशायिन्यै नमः ।
३१३ ॐ विद्यायै नमः ।
३१४ ॐ सर्वशक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
३१५ ॐ सर्वेश्वरप्रियायै नमः ।
३१६ ॐ तार्क्ष्यै नमः ।
३१७ ॐ समुद्रान्तवासिन्यै नमः ।
३१८ ॐ अकलङ्कायै नमः ।
३१९ ॐ निराधारायै नमः ।
३२० ॐ नित्यसिद्धायै नमः ।
३२१ ॐ निरामयायै नमः ।
३२२ ॐ कामधेन्वै नमः ।
३२३ ॐ वेदगर्भायै नमः ।
३२४ ॐ धीमत्यै नमः ।
३२५ ॐ मोहनाशिन्यै नमः ।
३२६ ॐ निःसंकल्पायै नमः ।
३२७ ॐ निरातङ्कायै नमः ।
३२८ ॐ विनयायै नमः ।
३२९ ॐ विनयप्रदायै नमः ।
३३० ॐ ज्वालायै नमः ।
३३१ ॐ मालायै नमः ।
३३२ ॐ सहस्त्राढ्यायै नमः ।
३३३ ॐ देवदेव्यै नमः ।
३३४ ॐ मनोन्मन्यै नमः ।
३३५ ॐ उर्व्यै नमः ।
३३६ ॐ गुर्व्यै नमः ।
३३७ ॐ गुरुश्रेष्ठायै नमः ।
३३८ ॐ सुगुणायै नमः ।
३३९ ॐ षड्गुणात्मिकायै नमः ।
३४० ॐ महाभगवत्यै नमः ।
३४१ ॐ भव्यायै नमः ।
३४२ ॐ वसुदेवसमुद्भवायै नमः ।
३४३ ॐ महेन्द्रोपेन्द्रभगिन्यै नमः ।
३४४ ॐ भक्तिगम्यपरायणायै नमः ।
३४५ ॐ ज्ञानज्ञेयायै नमः ।
३४६ ॐ जरातीतायै नमः ।
३४७ ॐ वेदान्तविषयै नमः ।
३४८ॐ गत्यै नमः ।
३४९ ॐ दक्षिणायै नमः ।
३५० ॐ दहनायै नमः ।
३५१ ॐ वाह्यायै नमः ।
३५२ ॐ सर्वभूतनमस्कृतायै नमः ।
३५३ ॐ योगमायायै नमः ।
३५४ ॐ विभावज्ञायै नमः ।
३५५ ॐ महामोहायै नमः ।
३५६ ॐ महीयस्यै नमः ।
३५७ ॐ सत्यायै नमः ।
३५८ ॐ सर्वसमुद्भूत्यै नमः ।
३५९ ॐ ब्रह्मवृक्षाश्रयायै नमः ।
३६० ॐ मत्यै नमः ।
३६१ ॐ बीजांकुरसमुद्भूत्यै नमः ।
३६२ ॐ महाशक्त्यै नमः ।
३६३ ॐ महामत्यै नमः ।
३६४ ॐ ख्यात्यै नमः ।
३६५ ॐ प्रतिज्ञायै नमः ।
३६६ ॐ चित्संविते नमः ।
३६७ ॐ महायोगेन्द्रशायिन्यै नमः ।
३६८ ॐ विकृत्यै नमः ।
३६९ ॐ शांकर्यै नमः ।
३७० ॐ शास्त्र्यै नमः ।
३७१ ॐ यक्षगन्धर्वसेवितायै नमः ।
३७२ ॐ वैश्वानर्यै नमः ।
३७३ ॐ महाशालायै नमः ।
३७४ ॐ देवसेनायै नमः ।
३७५ ॐ गुहप्रियायै नमः ।
३७६ ॐ महारात्र्यै नमः ।
३७७ ॐ शिवानन्दायै नमः ।
३७८ ॐ शच्यै नमः ।
३७९ ॐ दुःस्वप्ननाशिन्यै नमः ।
३८० ॐ पूज्यायै नमः ।
३८१ ॐ अपूज्यायै नमः ।
३८२ ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
३८३ ॐ दुर्विज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः ।
३८४ ॐ गुहोम्बिकायै नमः ।
३८५ ॐ गुहोत्पत्त्यै नमः ।
३८६ ॐ महापीठायै नमः ।
३८७ ॐ मरुत्सुतायै नमः ।
३८८ ॐ हव्यवाहन्तरायै नमः ।
३८९ ॐ गार्ग्यै नमः ।
३९० ॐ हव्यवाहसमुद्भवायै नमः ।
३९१ ॐ जगद्योन्यै नमः ।
३९२ ॐ जगन्मात्रे नमः ।
३९३ ॐ जगन्मृत्यवे नमः ।
३९४ ॐ जराजिगायै नमः ।
३९५ ॐ बुद्धयै नमः ।
३९६ ॐ मात्रे नमः ।
३९७ ॐ बुद्धिमत्यै नमः ।
३९८ ॐ पुरुषान्तरवासिन्यै नमः ।
३९९ ॐ तपस्विन्यै नमः ।
४०० ॐ समाधिस्थायै नमः ।
४०१ ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।
४०२ ॐ दिविसंस्थितायै नमः ।
४०३ ॐ सर्वेन्द्रियमनोमात्रे नमः ।
४०४ ॐ सर्वभूतहृदिस्थितायै नमः ।
४०५ ॐ संसारतारिण्यै नमः ।
४०६ ॐ विद्यायै नमः ।
४०७ ॐ ब्रह्मवादिमनोलयायै नमः ।
४०८ ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
४०९ ॐ बृहत्यै नमः ।
४१० ॐ ब्राह्ययै नमः ।
४११ ॐ ब्रह्मभूतायै नमः ।
४१२ ॐ भयावन्यै नमः ।
४१३ ॐ हिरण्यमय्यै नमः ।
४१४ ॐ महारात्र्यै नमः ।
४१५ ॐ संसारपरिवर्तिकायै नमः ।
४१६ ॐ सुमालिन्यै नमः ।
४१७ ॐ सुरूपायै नमः ।
४१८ ॐ तारिण्यै नमः ।
४१९ ॐ भाविन्यै नमः ।
४२० ॐ प्रभायै नमः ।
४२१ ॐ उन्मीलिन्यै नमः ।
४२२ ॐ सर्वसहायै नमः ।
४२३ ॐ सर्वप्रत्ययसाक्षिण्यै नमः ।
४२४ ॐ तपिन्यै नमः ।
४२५ ॐ तापिन्यै नमः ।
४२६ ॐ विश्वस्यै नमः ।
४२७ ॐ भोगदायै नमः ।
४२८ ॐ धारिण्यै नमः ।
४२९ ॐ धरायै नमः ।
४३० ॐ सुसौम्यायै नमः ।
४३१ ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।
४३२ ॐ ताण्डवासक्तमानसायै नमः ।
४३३ ॐ सत्त्वशुद्धिकर्यै नमः ।
४३४ ॐ शुद्धयै नमः ।
४३५ ॐ मलत्रयविनाशिन्यै नमः ।
४३६ ॐ जगात्प्रियायै नमः ।
४३७ ॐ जगन्मूर्त्यै नमः ।
४३८ ॐ त्रिमूर्त्यै नमः ।
४३९ ॐ अमृताश्रयायै नमः ।
४४० ॐ निराश्रयायै नमः ।
४४१ ॐ निराहारायै नमः ।
४४२ ॐ निरङ्कुशरणोद्भवायै नमः ।
४४३ ॐ चक्रहस्तायै नमः ।
४४४ ॐ विचित्राङ्गयै नमः ।
४४५ ॐ स्त्रग्विण्यै नमः ।
४४६ ॐ पद्मधारिण्यै नमः ।
४४७ ॐ परापरविधानज्ञायै नमः ।
४४८ ॐ महापुरुषपूर्वजायै नमः ।
४४९ ॐ विद्येश्वरप्रियायै नमः ।
४५० ॐ विद्यायै नमः ।
४५१ ॐ विद्युज्जिह्वायै नमः ।
४५२ ॐ जितश्रमायै नमः ।
४५३ ॐ विद्यामय्यै नमः ।
४५४ ॐ सहस्त्राक्ष्यै नमः ।
४५५ ॐ सहस्त्रश्रवणात्मजायै नमः ।
४५६ ॐ सहस्त्ररश्मिपद्मस्थायै नमः ।
४५७ ॐ महेश्वरपदाश्रयायै नमः ।
४५८ ॐ ज्वालिन्यै नमः ।
४५९ ॐ सद्मना व्याप्तायै नमः ।
४६० ॐ तेजस्यै नमः ।
४६१ ॐ पद्मरोधिकायै नमः ।
४६२ ॐ महादेवाश्रयायै नमः ।
४६३ ॐ मान्यायै नमः ।
४६४ ॐ महादेवमनोरमायै नमः ।
४६५ ॐ व्योमलक्ष्म्यै नमः ।
४६६ ॐ सिंहरथायै नमः ।
४६७ ॐ चेकितान्यै नमः ।
४६८ ॐ अमितप्रभायै नमः ।
४६९ ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
४७० ॐ विमानस्थायै नमः ।
४७१ ॐ विशोकायै नमः ।
४७२ ॐ शोकनाशिन्यै नमः ।
४७३ ॐ अनाहतायै नमः ।
४७४ ॐ कुण्डलिन्यै नमः ।
४७५ ॐ नलिन्यै नमः ।
४७६ ॐ पद्मवासिन्यै नमः ।
४७७ ॐ शतानन्दायै नमः ।
४७८ ॐ सतां कीर्त्यै नमः ।
४७९ ॐ सर्वभूताशयस्थितायै नमः ।
४८० ॐ वाग्देवतायै नमः ।
४८१ ॐ ब्रह्मकलायै नमः ।
४८२ ॐ कलातीतायै नमः ।
४८३ ॐ कलावत्यै नमः ।
४८४ ॐ ब्रह्मर्षये नमः ।
४८५ ॐ ब्रह्महृदयायै नमः ।
४८६ ॐ ब्रह्मविष्णुशिवप्रियायै नमः ।
४८७ ॐ व्योमशक्त्यै नमः ।
४८८ ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।
४८९ ॐ जनशक्त्यै नमः ।
४९० ॐ परागत्यै नमः ।
४९१ ॐ क्षोभिकायै नमः ।
४९२ ॐ रौद्रिकायै नमः ।
४९३ ॐ अभेद्यायै नमः ।
४९४ ॐ भेदाभेदविवर्जितायै नमः ।
४९५ ॐ अभिन्नायै नमः ।
४९६ ॐ भिन्नसंस्थानायै नमः ।
४९७ ॐ वंशिन्यै नमः ।
४९८ ॐ वंशहारिण्यै नमः ।
४९९ ॐ गुह्यशक्त्यै नमः ।
५०० ॐ गुणातीतायै नमः ।
५०१ ॐ सर्वदायै नमः ।
५०२ ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ।
५०३ ॐ भगिन्यै नमः ।
५०४ ॐ भगवत्पत्न्यै नमः ।
५०५ ॐ सकलायै नमः ।
५०६ ॐ कालकारिण्यै नमः ।
५०७ ॐ सर्वविदे नमः ।
५०८ ॐ सर्वतोभद्रायै नमः ।
५०९ ॐ गुह्यायै नमः ।
५१० ॐ अतीतायै नमः ।
५११ ॐ गुहावल्यै नमः ।
५१२ ॐ प्रक्रियायै नमः ।
५१३ ॐ योगमात्रे नमः ।
५१४ ॐ गन्धायै नमः ।
५१५ ॐ विश्वेश्वेरश्वर्यै नमः ।
५१६ ॐ कपिलायै नमः ।
५१७ ॐ कपिलाकान्तायै नमः ।
५१८ ॐ कनकाभायै नमः ।
५१९ ॐ कलान्तरायै नमः ।
५२० ॐ पुण्यायै नमः ।
५२१ ॐ पुष्करिण्यै नमः ।
५२२ ॐ भोक्त्र्यै नमः ।
५२३ ॐ पुरंदरपुरःसरायै नमः ।
५२४ ॐ पोषण्यै नमः ।
५२५ ॐ परमैश्वर्यभूतिदायै नमः ।
५२६ ॐ भूतिभूषणायै नमः ।
५२७ ॐ पञ्चब्रह्मसमुत्पत्त्यै नमः ।
५२८ ॐ परमात्माऽऽत्मविग्रहायै नमः ।
५२९ ॐ नर्मोदयायै नमः ।
५३० ॐ भानुमत्यै नमः ।
५३१ ॐ योगिज्ञेयायै नमः ।
५३२ ॐ मनोजवायै नमः ।
५३३ ॐ बीजरूपायै नमः ।
५३४ ॐ रजोरूपायै नमः ।
५३५ ॐ वशिन्यै नमः ।
५३६ ॐ योगरूपिण्यै नमः ।
५३७ ॐ सुमन्त्रायै नमः ।
५३८ ॐ मन्त्रिण्यै नमः ।
५३९ ॐ पूर्णायै नमः ।
५४० ॐ ह्लादिन्यै नमः ।
५४१ ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः ।
५४२ ॐ मनोहरायै नमः ।
५४३ ॐ मनोरक्ष्यै नमः ।
५४४ ॐ तापस्यै नमः ।
५४५ ॐ वेदरूपिण्यै नमः ।
५४६ ॐ वेदशक्त्यै नमः ।
५४७ ॐ वेदमात्रे नमः ।
५४८ ॐ वेदविद्याप्रकाशिन्यै नमः ।
५४९ ॐ योगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
५५० ॐ मालायै नमः ।
५५१ ॐ महाशक्त्यै नमः ।
५५२ ॐ मनोमय्यै नमः ।
५५३ ॐ विश्वावस्थायै नमः ।
५५४ ॐ वीरमुक्त्यै नमः ।
५५५ ॐ विद्युन्मालायै नमः ।
५५६ ॐ विहायस्यै नमः ।
५५७ ॐ पीवार्यै नमः ।
५५८ ॐ सुरभ्यै नमः ।
५५९ ॐ वन्द्यायै नमः ।
५६० ॐ नन्दिन्यै नमः ।
५६१ ॐ नन्दवल्लभायै नमः ।
५६२ ॐ भारत्यै नमः ।
५६३ ॐ परमानन्दायै नमः ।
५६४ ॐ परापरविभेदिकायै नमः ।
५६५ ॐ सर्वप्रहरणोपेतायै नमः ।
५६६ ॐ काम्यायै नमः ।
५६७ ॐ कामेश्वरेश्वर्यै नमः ।
५६८ ॐ अचिन्त्यायै नमः ।
५६९ ॐ चिन्त्यमहिमायै नमः ।
५७० ॐ दुर्लेखायै नमः ।
५७१ ॐ कनकप्रभायै नमः ।
५७२ ॐ कूष्माण्ड्यै नमः ।
५७३ ॐ धनरत्नाढ्यायै नमः ।
५७४ ॐ सुगन्धायै नमः ।
५७५ ॐ गन्धदायिन्यै नमः ।
५७६ ॐ त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः ।
५७७ ॐ धनुष्पाण्यै नमः ।
५७८ ॐ शिरोहयायै नमः ।
५७९ ॐ सुदुर्लभायै नमः ।
५८० ॐ धनाध्यक्षायै नमः ।
५८१ ॐ धन्यायै नमः ।
५८२ ॐ पिङ्गललोचनायै नमः ।
५८३ ॐ भ्रान्त्यै नमः ।
५८४ ॐ प्रभावत्यै नमः ।
५८५ ॐ दीप्त्यै नमः ।
५८६ ॐ पङ्कजायलोचनायै नमः ।
५८७ ॐ आद्यायै नमः ।
५८८ ॐ हृत्कमलोद्भूतायै नमः ।
५८९ ॐ परस्यै नमः ।
५९० ॐ मात्रे नमः ।
५९१ ॐ रणप्रियायै नमः ।
५९२ ॐ सत्क्रियायै नमः ।
५९३ ॐ गिरिजायै नमः ।
५९४ ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
५९५ ॐ पुष्पनिरन्तरायै नमः ।
५९६ ॐ दुर्गायै नमः ।
५९७ ॐ कात्यायन्यै नमः ।
५९८ ॐ चण्ड्यै नमः ।
५९९ ॐ चर्चिकायै नमः ।
६०० ॐ शान्तविग्रहायै नमः ।
६०१ ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ।
६०२ ॐ रजन्यै नमः ।
६०३ ॐ जगन्मन्त्रप्रवर्तिकायै नमः ।
६०४ ॐ मन्दराद्रिनिवासायै नमः ।
६०५ ॐ शारदायै नमः ।
६०६ ॐ स्वर्णमालिन्यै नमः ।
६०७ ॐ रत्नमालायै नमः ।
६०८ ॐ रत्नगर्भायै नमः ।
६०९ ॐ पृथ्व्यै नमः ।
६१० ॐ विश्वप्रमाथिन्यै नमः ।
६११ ॐ पद्मासनायै नमः ।
६१२ ॐ पद्मनिभायै नमः ।
६१३ ॐ नित्यतुष्टायै नमः ।
६१४ ॐ अमृतोद्भवायै नमः ।
६१५ ॐ धुन्वत्यै नमः ।
६१६ ॐ दुष्प्रकम्पायै नमः ।
६१७ ॐ सूर्यमात्रे नमः ।
६१८ ॐ दृषद्वत्यै नमः ।
६१९ ॐ महेन्द्रभगिन्यै नमः ।
६२० ॐ मायायै नमः ।
६२१ ॐ वरेण्यायै नमः ।
६२२ ॐ वरदर्पितायै नमः ।
६२३ ॐ कल्याण्यै नमः ।
६२४ ॐ कमलायै नमः ।
६२५ ॐ रामायै नमः ।
६२६ ॐ पञ्चभूतवरप्रदायै नमः ।
६२७ ॐ वाच्यायै नमः ।
६२८ ॐ परेश्वर्यै नमः ।
६२९ ॐ नन्द्यायै नमः ।
६३० ॐ दुर्जयायै नमः ।
६३१ ॐ दुरतिक्रमायै नमः ।
६३२ ॐ कालरात्र्यै नमः ।
६३३ ॐ महावेगायै नमः ।
६३४ ॐ वीरभद्रहितप्रियायै नमः ।
६३५ ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
६३६ ॐ जगन्मात्रे नमः ।
६३७ ॐ भक्तानां भद्रदायिन्यै नमः ।
६३८ ॐ करालायै नमः ।
६३९ ॐ पिङ्गलाकारायै नमः ।
६४० ॐ सामवेदायै नमः ।
६४१ ॐ महानदायै नमः ।
६४२ ॐ तपस्विन्यै नमः ।
६४३ ॐ यशोदायै नमः ।
६४४ ॐ यथाध्वपरिवर्तिन्यै नमः ।
६४५ ॐ शङ्खिन्यै नमः ।
६४६ ॐ पद्मिन्यै नमः ।
६४७ ॐ सांख्यायै नमः ।
६४८ ॐ सांख्ययोगप्रवर्तिकायै नमः ।
६४९ ॐ चैत्र्यै नमः ।
६५० ॐ संवत्सरायै नमः ।
६५१ ॐ रुद्रायै नमः ।
६५२ ॐ जगत्सम्पूरण्यै नमः ।
६५३ ॐ इन्द्रजायै नमः ।
६५४ ॐ शुम्भारये नमः ।
६५५ ॐ खेचर्यै नमः ।
६५६ ॐ खस्थायै नमः ।
६५७ ॐ कम्बुग्रीवायै नमः ।
६५८ ॐ कलिप्रियायै नमः ।
६५९ ॐ खरध्वजायै नमः ।
६६० ॐ खरारूढायै नमः ।
६६१ ॐ परार्ध्यायै नमः ।
६६२ ॐ परमालिन्यै नमः ।
६६३ ॐ ऐश्वर्यत्ननिलयायै नमः ।
६६४ ॐ विरक्तायै नमः ।
६६५ ॐ गरुडासनायै नमः ।
६६६ ॐ जयन्त्यै नमः ।
६६७ ॐ हृद्गुहायै नमः ।
६६८ ॐ रम्यायै नमः ।
६६९ ॐ सत्त्ववेगायै नमः ।
६७० ॐ गणाग्रण्यै नमः ।
६७१ ॐ संकल्पसिद्धायै नमः ।
६७२ ॐ साम्यस्थायै नमः ।
६७३ ॐ सर्वविज्ञानदायिन्यै नमः ।
६७४ ॐ कलिकल्मषहन्त्र्यै नमः ।
६७५ ॐ गुह्योपनिषदुत्तमायै नमः ।
६७६ ॐ नित्यदृष्ट्यै नमः ।
६७७ ॐ स्मृत्यै नमः ।
६७८ ॐ व्याप्त्यै नमः ।
६७९ ॐ पुष्ट्यै नमः ।
६८० ॐ तुष्ट्यै नमः ।
६८१ ॐ क्रियावत्यै नमः ।
६८२ ॐ विश्वस्यै नमः ।
६८३ ॐ अमरेश्वरेशानायै नमः ।
६८४ ॐ भुक्त्यै नमः ।
६८५ ॐ मुक्त्यै नमः ।
६८६ ॐ शिवायै नमः ।
६८७ ॐ अमृतायै नमः ।
६८८ ॐ लोहितायै नमः ।
६८९ ॐ सर्वमात्रे नमः ।
६९० ॐ भीषणायै नमः ।
६९१ ॐ वनमालिन्यै नमः ।
६९२ ॐ अनन्तशयनायै नमः ।
६९३ ॐ अनाद्यायै नमः ।
६९४ ॐ नरनारायणोद्भवायै नमः ।
६९५ ॐ नृसिंह्यै नमः ।
६९६ ॐ दैत्यमथिन्यै नमः ।
६९७ ॐ शङ्खचक्रगदाधरायै नमः ।
६९८ ॐ संकर्षणसमुत्पत्त्यै नमः ।
६९९ ॐ अम्बिकोपान्तसंश्रायायै नमः ।
७०० ॐ महाज्वालायै नमः ।
७०१ ॐ महामूर्त्यै नमः ।
७०२ ॐ सुमूर्त्यै नमः ।
७०३ ॐ सर्वकामदुहे नमः ।
७०४ ॐ सुप्रभायै नमः ।
७०५ ॐ सुतरां गौर्यै नमः ।
७०६ ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः ।
७०७ ॐ भ्रूमध्यनिलयायै नमः ।
७०८ ॐ अपूर्वायै नमः ।
७०९ ॐ प्रधानपुरुषायै नमः ।
७१० ॐ बल्यै नमः ।
७११ ॐ महाविभूतिदायै नमः ।
७१२ ॐ मध्यायै नमः ।
७१३ ॐ सरोजनयनासनायै नमः ।
७१४ ॐ अष्टादशभुजायै नमः ।
७१५ ॐ नाट्यायै नमः ।
७१६ ॐ नीलोत्पलदलप्रभायै नमः ।
७१७ ॐ सर्वशक्त्या समारूढायै नमः ।
७१८ ॐ धर्माधर्मानुवर्जितायै नमः ।
७१९ ॐ वैराग्यज्ञाननिरतायै नमः ।
७२० ॐ निरालोकायै नमः ।
७२१ ॐ निरिन्द्रियायै नमः ।
७२२ ॐ विचित्रगहनायै नमः ।
७२३ ॐ धीरायै नमः ।
७२४ ॐ शाश्वतस्थानवासिन्यै नमः ।
७२५ ॐ स्थानेश्वर्यै नमः ।
७२६ ॐ निरानन्दायै नमः ।
७२७ ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नमः ।
७२८ ॐ अशेषदेवतामूर्त्यै नमः ।
७२९ ॐ देवतायै नमः ।
७३० ॐ परदेवतायै नमः ।
७३१ ॐ गणात्मिकायै नमः ।
७३२ ॐ गिरेः पुत्र्यै नमः ।
७३३ ॐ निशुम्भविनिपातिन्यै नमः ।
७३४ ॐ अवर्णायै नमः ।
७३५ ॐ वर्णरहितायै नमः ।
७३६ ॐ निर्वर्णायै नमः ।
७३७ ॐ बीजसम्भवायै नमः ।
७३८ ॐ अनन्तवर्णायै नमः ।
७३९ ॐ अनन्यस्थायै नमः ।
७४० ॐ शंकर्यै नमः ।
७४१ ॐ शान्तमानसायै नमः ।
७४२ ॐ अगोत्रायै नमः ।
७४३ ॐ गोमत्यै नमः ।
७४४ ॐ गोप्त्र्यै नमः ।
७४५ ॐ गुह्यरूपायै नमः ।
७४६ ॐ गुणान्तरायै नमः ।
७४७ ॐ गोश्रियै नमः ।
७४८ ॐ गव्यप्रियायै नमः ।
७४९ ॐ गौर्यै नमः ।
७५० ॐ गणेश्वरनमस्कृतायै नमः ।
७५१ ॐ सत्यमात्रायै नमः ।
७५२ ॐ सत्यसंधायै नमः ।
७५३ ॐ त्रिसंध्यायै नमः ।
७५४ ॐ संधिवर्जितायै नमः ।
७५५ ॐ सर्ववादाश्रयायै नमः ।
७५६ ॐ सांख्यायै नमः ।
७५७ ॐ सांख्ययोगसमुद्भवायै नमः ।
७५८ ॐ असंख्येयायै नमः ।
७५९ ॐ अप्रमेयाख्यायै नमः ।
७६० ॐ शून्यायै नमः ।
७६१ ॐ शुद्धकुलोद्भवायै नमः ।
७६२ ॐ विन्दुनादसमुत्पत्त्यै नमः ।
७६३ ॐ शम्भुवामायै नमः ।
७६४ ॐ शशिप्रभायै नमः ।
७६५ ॐ विसङ्गायै नमः ।
७६६ ॐ भेदरहितायै नमः ।
७६७ ॐ मनोज्ञायै नमः ।
७६८ ॐ मधुसूदन्यै नमः ।
७६९ ॐ महाश्रियै नमः ।
७७० ॐ श्रीसमुत्पत्त्यै नमः ।
७७१ ॐ तमःपारे प्रतिष्ठितायै नमः ।
७७२ ॐ त्रितत्त्वमात्रे नमः ।
७७३ ॐ त्रिविधायै नमः ।
७७४ ॐ सुसूक्ष्मपदसंश्रयायै नमः ।
७७५ ॐ शान्त्यतीतायै नमः ।
७७६ ॐ मालातीतायै नमः ।
७७७ ॐ निर्विकारायै नमः ।
७७८ ॐ निराश्रयायै नमः ।
७७९ ॐ शिवाख्यायै नमः ।
७८० ॐ चित्रनिलयायै नमः ।
७८१ ॐ शिवज्ञानस्वरूपिण्यै नमः ।
७८२ ॐ दैत्यदानवनिर्मात्र्यै नमः ।
७८३ ॐ काश्यप्यै नमः ।
७८४ ॐ कालकर्णिकायै नमः ।
७८५ ॐ शास्त्रयोन्यै नमः ।
७८६ ॐ प्रियामूर्त्यै नमः ।
७८७ ॐ चतुर्वर्गप्रदशितायै नमः ।
७८८ ॐ नारायण्यै नमः ।
७८९ ॐ नवोद्भूतायै नमः ।
७९० ॐ कौमुद्यै नमः ।
७९१ ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः ।
७९२ ॐ कामुक्यै नमः ।
७९३ ॐ ललितायै नमः ।
७९४ ॐ तारायै नमः ।
७९५ ॐ परापरविभूतिदायै नमः ।
७९६ ॐ परान्तजातमहिमायै नमः ।
७९७ ॐ वडवायै नमः ।
७९८ ॐ वामलोचनायै नमः ।
७९९ ॐ सुभद्रायै नमः ।
८०० ॐ देवक्यै नमः ।
८०१ ॐ सीतायै नमः ।
८०२ ॐ वेदवेदाङ्गपारगायै नमः ।
८०३ ॐ मनस्विन्यै नमः ।
८०४ ॐ मन्युमात्रे नमः ।
८०५ ॐ महामन्युसमुद्भवायै नमः ।
८०६ ॐ अमृत्यवे नमः ।
८०७ ॐ अमृतास्वादायै नमः ।
८०८ ॐ पुरुहूतायै नमः ।
८०९ ॐ पुरुप्लुतायै नमः ।
८१० ॐ अशोच्याचै नमः ।
८११ ॐ भिन्नविषयायै नमः ।
८१२ ॐ हिरण्यरजतप्रियायै नमः ।
८१३ ॐ हिरण्यायै नमः ।
८१४ ॐ राजत्यै नमः ।
८१५ ॐ हैम्यै नमः ।
८१६ ॐ हेमाभरणभूषितायै नमः ।
८१७ ॐ विभ्राजमानायै नमः ।
८१८ ॐ दुर्ज्ञेयायै नमः ।
८१९ ॐ ज्योतिष्टोमफलप्रदायै नमः ।
८२० ॐ महनिद्रासमुद्भुतायै नमः ।
८२१ ॐ बलीन्द्रायै नमः ।
८२२ ॐ सत्यदेवतायै नमः ।
८२३ ॐ दीर्घायै नमः ।
८२४ ॐ ककुद्मिन्यै नमः ।
८२५ ॐ विद्यायै नमः ।
८२६ ॐ शान्तिदायै नमः ।
८२७ ॐ शान्तिवर्धिन्यै नमः ।
८२८ ॐ लक्ष्म्यादिशक्तिजनन्यै नमः ।
८२९ ॐ शक्तिचक्रप्रवर्तिकायै नमः ।
८३० ॐ त्रिशक्तिजनन्यै नमः ।
८३१ ॐ जन्यायै नमः ।
८३२ ॐ षडूर्मिपरिवर्जितायै नमः ।
८३३ ॐ स्वाहायै नमः ।
८३४ ॐ कर्मकरण्यै नमः ।
८३५ ॐ युगान्तदलनात्मिकायै नमः ।
८३६ ॐ संकर्षणायै नमः ।
८३७ ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
८३८ ॐ कामयोन्यै नमः ।
८३९ ॐ किरीटिन्यै नमः ।
८४० ॐ ऐन्द्र्यै नमः ।
८४१ ॐ त्रैलोक्यनमितायै नमः ।
८४२ ॐ वैष्णव्यै नमः ।
८४३ ॐ परमेश्वर्यै नमः ।
८४४ ॐ प्रद्युम्नदयितायै नमः ।
८४५ ॐ दान्तायै नमः ।
८४६ ॐ युग्मदृष्ट्यै नमः ।
८४७ ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
८४८ ॐ महोत्कटायै नमः ।
८४९ ॐ हंसगत्यै नमः ।
८५० ॐ प्रचण्डायै नमः ।
८५१ ॐ चण्डविक्रमायै नमः ।
८५२ ॐ वृषावेशायै नमः ।
८५३ ॐ वियन्मात्रायै नमः ।
८५४ ॐ विन्ध्यपर्वतवासिन्यै नमः ।
८५५ ॐ हिमवन्मेरुनिलयायै नमः ।
८५६ ॐ कैलासगिरिवासिन्यै नमः ।
८५७ ॐ चाणूरहन्त्र्यै नमः ।
८५८ ॐ तनयायै नमः ।
८५९ ॐ नीतिज्ञायै नमः ।
८६० ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
८६१ ॐ वेदविद्याव्रतरतायै नमः ।
८६२ ॐ धर्मशीलायै नमः ।
८६३ ॐ अनिलाशनायै नमः ।
८६४ ॐ अयोध्यानिलयायै नमः ।
८६५ ॐ वीरायै नमः ।
८६६ ॐ महाकालसमुद्धवायै नमः ।
८६७ ॐ विद्याधरप्रियायै नमः ।
८६८ ॐ सिद्धायै नमः ।
८६९ ॐ विद्याधरनिराकृत्यै नमः ।
८७० ॐ आप्यायन्त्यै नमः ।
८७१ ॐ वहन्त्यै नमः ।
८७२ ॐ पावन्यै नमः ।
८७३ ॐ पोषण्यै नमः ।
८७४ ॐ खिलायै नमः ।
८७५ ॐ मातृकायै नमः ।
८७६ ॐ मन्मथोद्भूतायै नमः ।
८७७ ॐ वारिजायै नमः ।
८७८ ॐ वाहनप्रियायै नमः ।
८७९ ॐ करीषिण्यै नमः ।
८८० ॐ स्वधायै नमः ।
८८१ ॐ वाण्यै नमः ।
८८२ ॐ वीणावादनतत्परायै नमः ।
८८३ ॐ सेवितायै नमः ।
८८४ ॐ सेविकायै नमः ।
८८५ ॐ सेवायै नमः ।
८८६ ॐ सिनीवाल्यै नमः ।
८८७ ॐ गुरुत्मत्यै नमः ।
८८८ ॐ अरुन्धत्यै नमः ।
८८९ ॐ हिरण्याक्ष्यै नमः ।
८९० ॐ मणिदायै नमः ।
८९१ ॐ श्रीवसुप्रदायै नमः ।
८९२ ॐ वसुमत्यै नमः ।
८९३ ॐ वसोर्धारायै नमः ।
८९४ ॐ वसुन्धरासमुद्भवायै नमः ।
८९५ ॐ वरारोहायै नमः ।
८९६ ॐ वरार्हायै नमः ।
८९७ ॐ अवपुःसङ्गसमुद्भवायै नमः ।
८९८ ॐ श्रीफलायै नमः ।
८९९ ॐ श्रीमत्यै नमः ।
९०० ॐ श्रीशायै नमः ।
९०१ ॐ श्रीनिवासायै नमः ।
९०२ ॐ हरिप्रियायै नमः ।
९०३ ॐ श्रीधर्यै नमः ।
९०४ ॐ श्रीकर्यै नमः ।
९०५ ॐ कम्प्रायै नमः ।
९०६ ॐ श्रीधरायै नमः ।
९०७ ॐ ईशवीरण्यै नमः ।
९०८ ॐ अनन्तदृष्टयै नमः ।
९०९ ॐ अक्षुद्रायै नमः ।
९१० ॐ धात्रीशायै नमः ।
९११ ॐ धनदप्रियायै नमः ।
९१२ ॐ दैत्यसिंहानां निहन्त्र्यै नमः ।
९१३ ॐ सिंहिकायै नमः ।
९१४ ॐ सिंहवाहिन्यै नमः ।
९१५ ॐ सुसेनायै नमः ।
९१६ ॐ चन्द्रनिलयायै नमः ।
९१७ ॐ सुकीर्त्यै नमः ।
९१८ ॐ छिन्नसंशयायै नमः ।
९१९ ॐ बलज्ञायै नमः ।
९२० ॐ बलदायै नमः ।
९२१ ॐ वामायै नमः ।
९२२ ॐ लेलिहानायै नमः ।
९२३ ॐ अमृतस्त्रवायै नमः ।
९२४ ॐ नित्योदितायै नमः ।
९२५ ॐ स्वयंज्योत्यै नमः ।
९२६ ॐ उत्सुकायै नमः ।
९२७ ॐ अमृतजीविन्यै नमः ।
९२८ ॐ वज्रदंष्ट्रायै नमः ।
९२९ ॐ वज्रजिह्वायै नमः ।
९३० ॐ वैदेह्यै नमः ।
९३१ ॐ वज्रविग्रहायै नमः ।
९३२ ॐ मङ्गल्यायै नमः ।
९३३ ॐ मङ्गलायै नमः ।
९३४ ॐ मालायै नमः ।
९३५ ॐ मलिनायै नमः ।
९३६ ॐ मलहारिण्यै नमः ।
९३७ ॐ गान्धर्व्यै नमः ।
९३८ ॐ गारुड्यै नमः ।
९३९ ॐ चान्द्र्यै नमः ।
९४० ॐ कम्बलाश्वतरप्रियायै नमः ।
९४१ ॐ सौदामन्यै नमः ।
९४२ ॐ जनानन्दायै नमः ।
९४३ ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ।
९४४ ॐ कर्णिकारकरायै नमः ।
९४५ ॐ कक्षायै नमः ।
९४६ ॐ कंसप्राणापहारिण्यै नमः ।
९४७ ॐ युगंधरायै नमः ।
९४८ ॐ युगावर्तायै नमः ।
९४९ ॐ त्रिसंध्यायै नमः ।
९५० ॐ हर्षवर्धिन्यै नमः ।
९५१ ॐ प्रत्यक्षदेवतायै नमः ।
९५२ ॐ दिव्यायै नमः ।
९५३ ॐ दिव्यगन्धायै नमः ।
९५४ ॐ दिवापरायै नमः ।
९५५ ॐ शक्रासनगतायै नमः ।
९५६ ॐ शाक्र्यै नमः ।
९५७ ॐ साध्व्यै नमः ।
९५८ ॐ नार्यै नमः ।
९५९ ॐ शवासनायै नमः ।
९६० ॐ इष्टायै नमः ।
९६१ ॐ विशिष्टायै नमः ।
९६२ ॐ शिष्टेष्टायै नमः ।
९६३ ॐ शिष्टाशिष्टपूजितायै नमः ।
९६४ ॐ शतरूपायै नमः ।
९६५ ॐ शतावर्तायै नमः ।
९६६ ॐ विनीतायै नमः ।
९६७ ॐ सुरभ्यै नमः ।
९६८ ॐ सुरायै नमः ।
९६९ ॐ सुरेन्द्रमात्रे नमः ।
९७० ॐ सुद्युम्नायै नमः ।
९७१ ॐ सुषुम्णायै नमः ।
९७२ ॐ सूर्यसंस्थितायै नमः ।
९७३ ॐ समीक्षायै नमः ।
९७४ ॐ सत्प्रतिष्ठायै नमः ।
९७५ ॐ निवृत्त्यै नमः ।
९७६ ॐ ज्ञानपारगायै नमः ।
९७७ ॐ धर्मशास्त्रर्थकुशलायै नमः ।
९७८ ॐ धर्मज्ञायै नमः ।
९७९ ॐ धर्मवाहनायै नमः ।
९८० ॐ धर्माधर्मविनिर्मात्र्यै नमः ।
९८१ ॐ धार्मिकाणां शिवप्रदायै नमः ।
९८२ ॐ धर्मशक्त्यै नमः ।
९८३ ॐ धर्ममय्यै नमः ।
९८४ ॐ विधिमायै नमः ।
९८५ ॐ विश्वधर्मिण्यै नमः ।
९८६ ॐ धर्मान्तरायै नमः ।
९८७ ॐ धर्ममध्यायै नमः ।
९८८ ॐ धर्मपूर्वायै नमः ।
९८९ ॐ धनप्रियायै नमः ।
९९० ॐ धर्मोपदेशायै नमः ।
९९१ ॐ धर्मात्मने नमः ।
९९२ ॐ धर्मलभ्यायै नमः ।
९९३ ॐ धराधरायै नमः ।
९९४ ॐ कपाल्यै नमः ।
९९५ ॐ शाकलामूर्त्यै नमः ।
९९६ ॐ कलाकलितविग्रहायै नमः ।
९९७ ॐ सर्वशक्तिविनिर्मुक्तायै नमः ।
९९८ ॐ सर्वशक्त्याश्रयाश्रयायै नमः ।
९९९ ॐ सर्वस्यै नमः ।
१००० ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।
१००१ ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
१००२ ॐ सुसूक्ष्मायै नमः ।
१००३ ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः ।
१००४ ॐ प्रधानपुरुषेशान्यै नमः ।
१००५ ॐ महापुरुषसाक्षिण्यै नमः ।
१००६ ॐ सदाशिवायै नमः ।
१००७ ॐ वियन्मूर्त्यै नमः ।
१००८ ॐ देवमूर्त्यै नमः ।
१००९ ॐ अमूर्तिकायै नमः ।
॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अद्भूतोत्तरकाण्डे श्रीसीतासहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥