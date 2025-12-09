Advertisement
trendingNow13034426
Hindi Newsआरती

Vande Mataram Geet Arth Sahit : बिना सोचे-समझे वंदे मातरम् विवाद में मत कूद जाइए, पहले उसका पूरा अर्थ जान लीजिए...

Vande Mataram Geet : देश की आन, बान और शान के प्रतीक वंदे मातरम् राष्‍ट्रगीत के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर देश में कई आयोजन हुए, लेकिन एक बहस भी छिड़ गई. किसी को भारत माता शब्‍द पर आपत्ति है तो कोई इसे मजहब के खिलाफ मान रहा है. बेहतर है इस बहस से उलझने से पहले राष्‍ट्रगीत वंदे मातरम् का पूरा अर्थ जान लें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vande Mataram Geet Arth Sahit : बिना सोचे-समझे वंदे मातरम् विवाद में मत कूद जाइए, पहले उसका पूरा अर्थ जान लीजिए...

Vande Mataram Geet Arth sahit : महान लेखक और विचारक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्‍याय ने 'वंदे मातरम्' गीत लिखा था, जिसे राष्‍ट्रगीत का दर्जा दिया गया. अब इस राष्‍ट्रगीत की 150वीं सालगिरह पर जमकर बहस हो रही है. सत्‍तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं और एक-दूसरे पर भरसक आरोप लगाए जा रहे हैं. वंदे मातरम् कुरेदा जा रहा है. ऐसे मौके पर जब संसद में राष्‍ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर बवाल मचा है, आमजन भी इस पर अपनी राय रख रहे हैं. लेकिन यह बेहतर होगा कि पहले इसका अर्थ समझ लिया जाए और फिर इस मुद्दे पर बात की जाए. यहां पढ़ें पूरा वंदे मातरम् गीत और उसका हिंदी अर्थ. 

वंदे मातरम् गीत हिंदी अर्थ सहित 

वन्दे मातरम्।

Add Zee News as a Preferred Source

सुजलाम् सुफलाम् मलय़जशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 1।।

अर्थ - हे मां, तुम्‍हें मेरा प्रणाम है. मां तुम पानी से भरी हुई हो, फलों से भरी हुई हो। हे मां तुम्हें मलय से आती हुई हवा शीतलता प्रदान करती है. हे मां तुम फसल से ढकी रहती हो. हे मां, तुम्‍हें मेरा प्रणाम है। ।।1।।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 2।।

अर्थ - वो जिसकी रात्रि को चांद की रोशनी शोभायमान करती है, वो जिसकी भूमि खिले हुए फूलों से सुसज्जित पेड़ों से ढकी हुई है. सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, सुख देने वाली, वरदान देने वाली मां तुम्‍हें मेरा प्रणाम है। ।।2।।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।। 3।।

अर्थ - करोड़ों कंठ मधुर वाणी में तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। करोड़ों हाथों में तेरी रक्षा के लिए धारदार तलवारें निकली हुई हैं। मां कौन कहता है कि तुम अबला हो। तुम बल धारण की हुई हो। तुम तारने वाली हो। मां तुम शत्रुओं को समाप्त करने वाली हो। मां तुम्‍हें मेरा प्रणाम है। ।।3।।

तुमि विद्या तुमि धर्म,
तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे,
बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदय़े तुमि माँ भक्ति,
तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे। वन्दे मातरम् ।। 4।।

अर्थ - तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो. तुम ही हृदय, तुम ही तत्व हो. तुम ही शरीर में स्थित प्राण हो. हमारी बांहों में जो शक्ति है वो तुम ही हो. हृदय में जो भक्ति है वो तुम ही हो. तुम्हारी ही प्रतिमा हर मन्दिर में गड़ी हुई है. मां तुम्‍हें मेरा प्रणाम है. ।।4।।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।। 5।।

अर्थ - तुम ही दस अस्त्र धारण की हुई दुर्गा हो. तुम ही कमल पर आसीन लक्ष्मी हो. तुम वाणी एवं विद्या देने वाली (सरस्वती ) हो, तुम्हें प्रणाम है. तुम धन देने वाली हो, तुम अति पवित्र हो, तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती है, तुम जल देने वाली हो, तुम फल देने वाली हो. मां तुम्‍हें मेरा प्रणाम है. ।।5।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 6।।

अर्थ - हे मां तुम श्यामवर्ण वाली, अति सरल,सदैव हंसने वाली हो. तुम धारण करने वाली,पालन-पोषण करने वाली हो. मां तुम्‍हें मेरा प्रणाम है. ।।6।।

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

vande mataram arth sahit

Trending news

'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
rajnath singh viral video
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
The economic slowdown
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
Gupta Empire
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Asaduddin Owaisi
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Parliament Winter Session 2025 Live (Day 7): 11 बजे से लोकसभा में 'SIR' पर चर्चा, राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष बहस, जानें सभी अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session 2025 Live (Day 7): 11 बजे से लोकसभा में 'SIR' पर चर्चा, राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष बहस, जानें सभी अपडेट
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
Goa Fire Tragedy
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ