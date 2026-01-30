Advertisement
trendingNow13091762
Hindi Newsआरतीश्री हनुमान स्तोत्रम् है अति चमत्कारी, सच्चे मन से पाठ कर भय से पाएं मुक्ति!

श्री हनुमान स्तोत्रम् है अति चमत्कारी, सच्चे मन से पाठ कर भय से पाएं मुक्ति!

Shri Hanumatstotram Path Benefits: “वीरविंशतिका” श्री हनुमत्स्तोत्रम् हनुमान जी की अद्भुत स्तुति है. इस स्तोत्रम् में हनुमान जी के पराक्रम, भक्ति और बुद्धिमत्ता का गुणगान किया गया है. इस स्तोत्र में 21 श्लोक हैं. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viravimshatikakhyam Shri Hanumatstotram Lyrics
Viravimshatikakhyam Shri Hanumatstotram Lyrics

Shri Hanumatstotram Lyrics: श्री हनुमान जी की अद्भुत स्तुति करने वाला वीरविंशतिकाख्यं श्री हनुमत्स्तोत्रम्  का पाठ जो भी भक्त सच्चे मन से करता है उसके जीवन से भय का नाश होता है और किसी भी तरह का संकट हीं रहता है. वीरविंशतिकाख्यं श्री हनुमत्स्तोत्रम् में वीर हनुमान जी के गुणों का बखान किया गया है. इसमें हनुमान जी के पराक्रम, भक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता का गुणगान 21 श्लोकों के माध्यम किया गया है. जो भी भक्त मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है और इसी समय सच्चे मन से वीरविंशतिकाख्यं श्री हनुमत्स्तोत्रम् यानी हनुमान स्तोत्रम् का पाठ करता है उसके सभी संकटों का नाश होता है और उसकी बुद्धि व बल में वृद्धि होती होती है.

हनुमान स्तोत्रम् के पाठ का लाभ
हनुमान स्तोत्रम् का नियमित पाठ करने ले भौतिक और शारीरिक भयों का नाश होता है. रोग, शत्रु, दोष मिट जाते हैं. अटके कार्यों पूरे होते हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं. आत्मबल मिलता है और साहस बढ़ता है. मानसिक शांति मिलती है. शनि, राहु-केतु के कुप्रभाव जातक पर कम से कम होते हैं, भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

॥वीरविंशतिकाख्यं श्री हनुमत्स्तोत्रम्॥
लाङ्गूलमृष्टवियदम्बुधिमध्यमार्ग

Add Zee News as a Preferred Source

मुत्प्लुत्ययान्तममरेन्द्रमुदो निदानम्।

आस्फालितस्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं

द्राङ्मैथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे॥1॥

मध्येनिशाचरमहाभयदुर्विषह्यं

घोराद्भुतव्रतमियं यददश्चचार।

पत्ये तदस्य बहुधापरिणामदूतं

सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे॥2॥

यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपत्न्या

नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागैः।

प्रागेव रागि विदधे बहु वन्दमानो

वन्देञ्जनाजनुषमेष विशेषतुष्ट्यै॥3॥

ताञ्जानकीविरहवेदनहेतुभूतान्

द्रागाकलय्य सदशोकवनीयवृक्षान्।

लङ्कालकानिव घनानुदपाटयद्यस्तं

हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै॥4॥

घोषप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र

सम्भान्तनादितवलन्मृगनाथयूथम्।

अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्रमिन्द्रं

कपीन्द्रपृतनावलयस्य वन्दे॥5॥

हेलाविलङ्घितमहार्णवमप्यमन्दं

धूर्णद्गदाविहतिविक्षतराक्षसेषु।

स्वम्मोदवारिधिमपारमिवेक्षमाणं

वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम्॥6॥

जम्भारिजित्पसभलम्भितपाशबन्धं

ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तम्।

रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि

सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि॥7॥

दर्पोन्नमन्निशिचरेश्वरमूर्धचञ्चत्कोटीरचुम्बि

निजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टम्।

पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण

तत्कायशोणितनिपातमपेक्षि वक्षः॥8॥

अक्षप्रभृत्यमरविक्रमवीरनाशक्रोधादिव

द्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासाम्।

निद्रापिताभ्रघनगर्जनघोरघोषैः

संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्यमूर्तिम्॥9॥

आशंस्यमानविजयं रघुनाथधाम

शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण।

दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं

वन्दे हरेः क्षितिभृतः पृतनाप्रधानम्॥10॥

यस्यौचितीं समुपदिष्टवतोऽधिपुच्छ

दम्भान्धितां धियमपेक्ष्य विवर्धमानः।

नक्तञ्चराधिपतिरोषहिरण्यरेता

लङ्कां दिधक्षुरपतत्तमहं वृणोमि॥11॥

क्रन्दन्निशाचरकुलां ज्वलनावलीढैः

साक्षाद्गृहैरिवबहिः परिदेवमानाम्।

स्तब्धस्वपुच्छतटलग्नकृपीटयोनि

दन्दह्यमाननगरीं परिगाहमानाम्॥12॥

मूर्तैर्गृहासुभिरिव द्युपुरं व्रजद्भिर्व्योम्नि

क्षणं परिगतं पतगैर्ज्वलद्भिः।

पीताम्बरं दधतमुच्र्छितदीप्ति पुच्छं

सेनां वहद्विहगराजमिवाहमीडे॥13॥

स्तम्भीभवत्स्वगुरुबालधिलग्नवह्नि

ज्वालोल्ललद्ध्वजपटामिव देवतुष्ट्यै।

वन्दे यथोपरि पुरो दिवि दर्शयन्तमद्यैव

रामविजयाजिकवैजयन्तीम्॥14॥

रक्षश्चयैकचितकक्षकपूश्चितौ यः

सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायाः।

दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं

लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदे स नोऽस्तु॥15॥

आशुद्धये रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये

वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय।

न्यासं ददानमिव पावकमापतन्तमब्धौ

प्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि॥16॥

रक्षस्स्वतृप्तिरुडशान्तिविशेषशोण

मक्षक्षयक्षणविधानमितात्मदाक्ष्यम्।

भास्वत्प्रभातरविभानुभरावभासं

लङ्काभयंकरममुं भगवन्तमीडे॥17॥

तीर्त्वोदधि जनकजार्पितमाप्य चूडारत्नं

रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा।

श्रीरामहर्षगलदश्वभिषिच्यमानं

तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहम्॥18॥

यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः

शिष्योऽपि गौतमगुरुर्मुनिशङ्करात्मा।

हृद्यो हरस्य हरिवद्धरितां गतोऽपि

धीधैर्यशास्त्रविभवेऽतुलमाश्रये तम्॥19॥

स्कन्धेऽधिवाह्य जगदुत्तरगीतिरीत्या

यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषम्।

तस्मादवाप च वरानपरानवाप्यान्

तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे॥20॥

उमापतेः कविपतेः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता।

हनूमतस्तुष्टयेऽस्तु वीरविंशतिकाभिधा॥21॥

॥ इति श्री कविपत्युपनामकोमापति शर्मद्विवेदिविरचितं
वीरविंशतिकाख्यं श्रीहनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Shri Hanumatstotram Lyrics

Trending news

‘भारत एक राष्ट्र नहीं है’... HC ने दिया चर्चिल, रसेल और रॉबर्ट का हवाला, आखिर क्यों
HC
‘भारत एक राष्ट्र नहीं है’... HC ने दिया चर्चिल, रसेल और रॉबर्ट का हवाला, आखिर क्यों
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य