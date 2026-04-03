भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का करें पाठ, जीवन से दुखों का होगा नाश और कटेंगे बड़े से बड़े संकट!

भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का करें पाठ, जीवन से दुखों का होगा नाश और कटेंगे बड़े से बड़े संकट!

Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics: पद्मपुराण वर्णित भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करने से जीवन से दुखों का होगा नाश होता है. बड़े से बड़े संकटों का नाश होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:08 PM IST
Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram
Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram: पद्मपुराण वर्णित भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् सर्वाधिक प्रचलित स्तोत्रमों में से एक है जिसके पाठ से जीवन के दुखों का अंत होता है. इस स्तोत्र में भगवान विष्णु के 108 पवित्र नामों के इन श्लोकों का स्तोत्र का पाठ एकादशी तिथि पर या वैशाख माह में करने से बड़े से बड़े संकटों का नाश होता है. दैनिक पूजन में विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करने का भी विधान है. भगवान विष्णु के पावन नामों से युक्त स्तोत्र का पाठ जो भी भक्तिपूर्वक करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है.

भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करने का लाभ-

  • भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करने से आर्थिक समृद्धि होती है और सुख-सौभाग्य बी बढ़ता है.

  • भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करने से पाप से मुक्ति मिलती है. 

  • भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करने से रुके हुए कार्य की सिद्ध होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती है.

  • भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और भय से मुक्ति मिलती है.

  • भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करने से मानसिक तनाव दूर होता है और एकाग्रता बढ़ती है.

  • भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करने से शत्रु व रोगों का नाश होता है. शत्रु-बाधा दूर होती है.

॥भगवान विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्॥
॥ ध्यानम् ॥
सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्।
सहारवक्षःस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्॥

॥ स्तोत्रम् ॥
अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः।

यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्॥1॥

विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः।

दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोऽदितेः सुतः॥2॥

पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः।

परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापहः॥3॥

कौस्तुभोद्भासितोरस्को नरो नारायणो हरिः।

हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतोमुखः॥4॥

हृषीकेशोऽप्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः।

वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः॥5॥

रामो विरामो विरतो रावणारी रमापतिः।

वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः॥6॥

धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतां वरः।

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्॥7॥

सर्वगः सर्ववित् सर्वशरण्यः साधुवल्लभः।

कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षःकुलविनाशकः॥8॥

जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिहा।

जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः॥9॥

क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनयावल्लभस्तथा।

शेषशायी पन्नगारिवाहनो विष्टरश्रवाः॥10॥

माधवो मथुरानाथो मोहदो मोहनाशनः।

दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः॥11॥

सोमः सूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः।

नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः॥12॥

हयग्रीवो जितरिपुरुपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः।

सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः॥13॥

सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विष्वक्सेनो जनार्दनः।

यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः॥14॥

रुद्रात्मको रुद्रमूर्ती राघवो मधुसूदनः।

इति ते कथितं दिव्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम्॥15॥

सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः।

दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनम्॥16॥

सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनम्।

प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः।

तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्॥17॥

॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीविष्णोरष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

LPG
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
West Bengal Election 2026
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
assam election 2026
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
congress
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
Himachal Pradesh Assembly
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
defence minister rajnath singh
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
Tamil Nadu Election 2026
इन 21 सीटों से हटे DMK-AIADMK, क्या TVK-NTK रचेंगी तमिलनाडु में नया सियासी खेल?
INS Taragiri
समंदर में उतरेगा 'पानी का तूफान', दुश्मनों में खौफ, क्या है INS Taragir की खासियत?
assam election 2026
ओरुनोदोई स्कीम क्या असम में बन गई है 'आंदोलन'? चुनाव में हो रही इसकी जोरदार चर्चा
bengaluru news
इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती...पानी में डूबा बच्चा तो मां ने भी छोड़ दी दुनिया