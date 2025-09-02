विष्णु जी की आरती, ॐ जय जगदीश हरे!
विष्णु जी की आरती, ॐ जय जगदीश हरे!

विष्णु जी की आरती:  ॐ जय जगदीश हरे आरती! आरती भगवान विष्णु की सबसे प्रसिद्ध आरती है जिसको गाकर भक्त भगवान की स्तुति करते हैं और अपनी श्रद्धा और भक्ति भगवान को अर्पित करते हैं. आइए भगवान विष्णु की सबसे लोकप्रिय आरती पढ़ें. 

Sep 02, 2025
"भगवान विष्णु की आरती।" ( Om Jai Jagdish Hare Lyrics in Hindi)

"ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।"
"भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥"

"जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।"
"सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय…॥

"मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।"
"तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ॐ जय…॥"

"तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥"
"पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय…॥"

"तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।"
"मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय…॥"

"तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।
"किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय…॥"

"दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।"
"अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय…॥"

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।"
"श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय…॥"

"तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।"
"तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ॐ जय…॥"

"जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।
"कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ॐ जय…॥"

भगवान विष्णु की जय... माता लक्ष्मी की जय...
आरती करने के बाद पूजा संपन्न हो जाती है और अब इस दीपक को पूरे घर में दिखा दें और भगवाना का आशीर्वाद लें..

विष्णु जी की आरती से जुड़े कुछ FAQ's 
विष्णु जी की आरती कब करनी चाहिए?
विष्णु जी की आरती सुबह पूजा करते समय करना सही होता है. एकादशी, अनंत चतुर्दशी जैसे व्रत त्योहार पर विष्णु जी की आरती करनी चाहिए.

विष्णु जी की आरती का महत्व क्या है?
विष्णु जी की आरती करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है. विष्णु जी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं.

विष्णु चालीसा और आरती अलग अलग होती है? 
हां, विष्णु चालीसा और विष्णु जी की आरती अलग अलग होती है. 

विष्णु जी की सबसे प्रसिद्ध आरती कौन सी है?
विष्णु जी की सबसे प्रसिद्ध आरती ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे... है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;