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Hindi Newsआरतीश्री विष्‍णु षोडश नाम स्‍तोत्रं: गुरुवार को करें यह पाठ, सारी बाधाएं होंगी दूर, बढ़ेगा सौभाग्‍य

श्री विष्‍णु षोडश नाम स्‍तोत्रं: गुरुवार को करें यह पाठ, सारी बाधाएं होंगी दूर, बढ़ेगा सौभाग्‍य

Shri Vishnu Shodash Naam Stotra Lyrics: श्री विष्‍णु षोडश नाम स्‍तोत्र में भगवान विष्‍णु के 16 नामों का उल्‍लेख है. इनका पाठ करने से भौतिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और पाप नष्‍ट होते हैं. गुरुवार की पूजा में यह पाठ करना बहुत लाभ देगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:01 PM IST
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श्री विष्‍णु षोडश नाम स्‍तोत्रं: गुरुवार को करें यह पाठ, सारी बाधाएं होंगी दूर, बढ़ेगा सौभाग्‍य

Shri Vishnu Shodash Naam Stotra Hindi Arth Sahit: गुरुवार का दिन भगवान विष्‍णु को समर्पित है. भगवान विष्‍णु की पूजा-अर्चना से पाप नष्‍ट होते हैं. करियर-धन प्र‍ाप्ति आदि भौतिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यदि भगवान विष्‍णु के षोडश नाम स्‍तोत्रं का पाठ करें तो बहुत लाभ होता है. यह स्‍तोत्र बताता है कि किस समय भगवान विष्‍णु के किस नाम का जाप करें. जो भक्त इस श्री विष्णु षोडश नाम स्तोत्र का रोज सुबह पाठ करता है उससे सारे संकट दूर रहते हैं. 

।। श्री विष्णु षोडश नाम स्तोत्र स्तुति ।।

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।।
 
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं,
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्,
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥
 
मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुणध्वजः।
मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥
 
औषधे चिन्तयेद्विष्णुं भोजने च जनार्दनम् ।
शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिम् ॥ 1 ॥
 
युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमम् ।
नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे ॥ 2 ॥
 
दुस्स्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनम् ।
कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनम् ॥ 3 ॥
 
जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनम् ।
गमने वामनं चैव सर्वकालेषु माधवम् ॥ 4 ॥
 
षोडशैतानि नामानि प्रातरूत्थाय यः पठेत् ।
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ 5 ॥

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श्री विष्‍णु षोडश नाम स्‍तोत्र का अर्थ 

इस स्‍तोत्र में बताया गया है कि भगवान विष्‍णु के इन 16 नामों का कब किस समय जाप करना चाहिए. 

1. औषधि लेते समय जपें- विष्णु
2. अन्न ग्रहण करते समय जपें- जनार्दन
3. शयन करते समय जपें- पद्मनाभ
4. विवाह के समय जपें- प्रजापति
5. युद्ध के समय - चक्रधर (श्रीकृष्ण का एक नाम)
6. यात्रा के समय जपें- त्रिविक्रम (प्रभु वामन का एक नाम)
7. शरीर त्यागते समय जपें- नारायण (विष्णु के एक अवतार का नाम नर और नारायण)
8. पत्नी के साथ जपें- श्रीधर
9. नींद में बुरे स्वप्न आते समय जपें- गोविंद (श्रीकृष्ण का एक नाम)
10. संकट के समय जपें- मधुसूदन
11. जंगल में संकट के समय जपें- नृसिंह (विष्णु के एक अवतार नृसिंह भगवान)
12. अग्नि के संकट के समय जपें- जलाशयी (जल में शयन करने वाले श्रीहरि)
13. जल में संकट के समय जपें- वाराह (वराह अवतार जिन्हें धरती को जल से बाहर निकाला था)
14. पहाड़ पर संकट के समय जपें- रघुनंदन (श्रीराम का एक नाम)
15. गमन करते समय जपें- वामन (दूसरा नाम त्रिविक्रम जो बाली के समय हुए थे)
16. अन्य सभी शेष कार्य करते समय जपें- माधव (श्रीकृष्ण का एक नाम)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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Shri Vishnu Shodash Naam Stotra

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