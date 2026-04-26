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विष्णु स्तुति कर श्रीहरि को करें प्रसन्न, बढ़ेगा आत्मविश्वास और रोगों से मिलेगी मुक्ति!

Vishnu Stuti And Mantra: गुरुवार के दिन या एकादशी तिथि पर विष्णु जी की स्तुति करें व मंत्रों का जाप करने से जीवन के दुखों का नाश होता है. आइए जानें विष्णु स्तुति पाठ के लाभ क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 26, 2026, 12:13 PM IST
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Vishnu Ji (AI Photo)
Vishnu Ji (AI Photo)

Vishnu Stuti And Mantra: गुरुवार और एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है. वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि पर मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है जो कि इस साल 27 अप्रैल 2026 को है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने का विधान है. कई भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं और पूरे विधि-विधान से श्रीहरि की पूजा करते हैं. विष्णु जी की पूजा करते समय विष्णु जी की स्तुति कर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा पा सकते हैं. भक्ति भाव के साथ विष्णु स्तुति पाठ करने व विष्णु जी के मंत्र जाप करने से श्रीहरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है.

विष्णु स्तुति पाठ से क्या लाभ होता है?
विष्णु स्तुति पाठ से मानसिक शांति और भय से मुक्ति मिलती है. तनाव व चिंता दूर होती है.
विष्णु स्तुति पाठ से घर में समृद्धि आती है. गुरुवार को और एकादशी तिथि पर विष्णु स्तुति करने से बाधाएं दूर होती हैं.
विष्णु स्तुति पाठ से आर्थिक लाभ होता है और स्वास्थ्य सुधरता है. आत्मविश्वास बढ़ाता है और शारीरिक-मानसिक रोग दूर होता है.
विष्णु स्तुति पाठ से सोच सकारात्मक होता और शरीर और घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है.
विष्णु स्तुति पाठ से पापों से मुक्ति मिलती है और जातक मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं.

||विष्णु स्तुति||
शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं

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विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम्।

लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं

वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्व लौकेक नाथम्।।

यं ब्रह्मा वरुणैन्द्रु रुद्रमरुत: स्तुन्वानि दिव्यै स्तवैवेदे:।

सांग पदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा:।

ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यति यं योगिनो

यस्यातं न विदु: सुरासुरगणा दैवाय तस्मै नम:।।

भगवान विष्णु के मंत्र
श्री विष्‍णु के प्रमुख मंत्रों का जाप शुभ फलदायक होता है. श्री‍हरि विष्णु का स्वरूप बेहद शांत है और आनंदमयी है. नियमित तौर पर भगवान विष्णु की स्तुति कर मंत्रों का जाप करे तो जीवन के समस्त संकटों का नाश हो जाता है और घर में धन-वैभव आता है. एकादशी तिथि पर इन मंत्रों का जाप कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'

'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे।'

'हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।'

'ॐ नारायणाय विद्महे।
वासुदेवाय धीमहि।
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।'

'ॐ विष्णवे नम:'

'ॐ हूं विष्णवे नम:'

'ॐ नमो नारायण।'
'श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।'

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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