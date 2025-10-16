Advertisement
Hindi Newsआरती

यमराज जी की आरती, धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु...

Yamraj ji ki aarti lyrics: मृत्यु के देवता यमराज की जिस घर में पूजा अर्चना की जाती है उस घर में किसी भी सदस्य को यातानाएं नहीं सहनी पड़ती है. जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और मृत्यु का भय दूर होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:15 PM IST
Yamraj ji ki aarti
Yamraj ji ki aarti

Dharamraj ji ki aarti lyrics In Hindi: कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर नरक चतुर्दशी मनाई जाती. इस दौरान यमरात के निमित्त एक दीया घर से बाहर निकलकर रखा जाता है और यमराज की पूजा अर्चना कर उनकी आरती गाई जाती है. वहीं कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि पर यम और यमुना देवी को समर्पित पर्व भाई दूज मनाने का विधान है. इस मौके पर भी साधक यमराज और यमुना देवी की पूजा कर उनकी आरती गाते गाते हैं. यमराज यानी धर्मराज की पूजा करने से मृत्यु का भय नहीं सताता है और जीवन की यातनाओं से मुक्ति मिलती है. आइए यमराज की आरती जानें.

||यमराज जी की आरती || 
धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु में शरणागत हूं तेरी।
पड़ी नव मंज धार भवन में पार करो ना करो देरी।
धर्मलोक के तुम हो स्वामी श्री यमराज कहलाते हो।
जो जो प्राणी कर्म करते तुम सब लिखते जाते हो।
अंत समय में तुम सबको दूत भेज बुलवाते हो।

पाप पुण्य का सारा लेखा उनको बांच सुनाते हो।
भुगताते हो प्राणी को तुम लख चौरासी की फेरी से।
धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु में शरणागत हु तेरी।
पड़ी नव मंज धार भवन में पार करो ना करो देरी।।-1।।
 
चित्रगुप्त है लेखक तुम्हारे फुर्ती से तो लिखने वाले।
अलग अलग से सब जीवों का लेखा जोखा लेने वाले।
पापी जन को पकड़ बुलाते नरकों में ढाने वाले।
बुरे काम करने वालों को खूब सजा तो देने वाले।।
  
कोई नहीं तुमसे बच पाता, यह न्याय नीति ऐसी तेरी। 
धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु में शरणागत हूं तेरी।
पड़ी नव मंज धार भवन में पार करो ना करो देरी।।-2।।
 
दूत भयंकर तेरे स्वामी बड़े बड़े डर जाते हैं।
पापी जन तो जिन्हें देखते वे भय से थर्राते हैं। 
बांध गले में रस्सी वे पापी जन को ले जाते हैं। 
चाबुक मार लाते जरा रहम नहीं मन में लाते हैं।
धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु में शरणागत हूं तेरी।
पड़ी नव मंज धार भवन में पार करो ना करो देरी।।-3।।
 
धर्मी जन को धर्मराज तुम खुद ही लेने आते हो। 
सादर ले जाकर उनको तुम स्वर्गधाम पहुंचाते हो।
जो जन पाप कपट से डरकर तेरी भक्ति करते हैं। 
नर्क यातना कभी ने पाते भवसागर से तरते हैं।
कपिल मोहन पर कृपा करके जपती हुं में माला तेरी।
धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु में शरणागत हूं तेरी।
पड़ी नव मंज धार भवन में पार करो ना करो देरी।।-4।।
।।इति यमराज जी की आरती।।

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Yamraj ji ki aarti lyrics In Hindi

