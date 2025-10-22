यमुना जी की आरती, ॐ जय यमुना माता...

Yamuna Ji Ki Aarti In Hindi: मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन यमुना माता सूर्य देव की पुत्री हैं और श्रीकृष्ण की पत्नी हैं. धार्मिक ग्रंथों में यमुना को कालिंदी और यमी नाम से भी जाना गया है. युमना नदी के रूप में श्रीकृष्ण के बचपन से ही जुड़ी रही हैं. वहीं दूसरी ओर यम और यमी की कथा हर भाई दूज पर बार बार सुनी सुनाई जाती है. मान्यता है कि जो यमुना माता की उपासना करने से एक साथ यमराज और भगवान कृष्ण दोनों प्रसन्न होते हैं. व्यक्ति भय और चिंता से तो मुक्ति पाता ही है साथ ही मृत्यु भी ऐसे व्यक्ति को नहीं डरा पाती है. जिस घर में सुबह और शाम के समय माता यमुना की आरती गई जाती है उस घर में सुख शांति बनी रहती है. आइए जानें यमुना माता की आरती.

||यमुना माता आरती||

ओम जय यमुना माता, हरि जय यमुना माता ।

जो नहावे फल पावे सुख दुःख की दाता ।।

ओम जय यमुना माता…

पावन श्रीयमुना जल अगम बहै धारा ।

जो जन शरण में आया कर दिया निस्तारा ।।

ओम जय यमुना माता…

जो जन प्रातः ही उठकर नित्य स्नान करे ।

यम के त्रास न पावे जो नित्य ध्यान करे ।।

ओम जय यमुना माता…

कलिकाल में महिमा तुम्हारी अटल रही ।

तुम्हारा बड़ा महातम चारो वेद कही ।।

ओम जय यमुना माता…

आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो ।

नित्य निर्मल जल पीकर कंस को मार दियो ।।

ओम जय यमुना माता…

नमो मात भय हरणी शुभ मंगल करणी ।

मन बेचैन भया हैं तुम बिन वैतरणी ।।

ओम जय यमुना माता…

यमुना जी का मंत्र का करें जाप

यमस्वसर्नमस्तेऽसु यमुने लोकपूजिते। वरदा भव मे नित्यं सूर्यपुत्रि नमोऽस्तु ते।।

धर्मराज यम के मंत्र का करें जाप

धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज। पाहि मां किंकरैः सार्धं सूर्यपुत्र नमोऽस्तु ते।।