Hindi Newsआरतीहोली भाई दूज पर जरूर गाएं ये दो आरती, भाई बहन का रिश्ता होगा मधुर और बढ़ेगा स्नेह!

होली भाई दूज पर जरूर गाएं ये दो आरती, भाई बहन का रिश्ता होगा मधुर और बढ़ेगा स्नेह!

Yamraj Ji Ki Aarti, Yamraj Ji Ki Aarti: होली भाई दूज पर युमना जी और यमराज की पूजा उपासना कर अगर उनको समर्पित आरती गाए तो भाई बहन का रिश्ता और मधुर हो सकता है. आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 04, 2026, 02:16 PM IST
Yamuna Mata Ki Arti and Yamraj Ji Ki Aarti
Yamuna Mata Ki Arti and Yamraj Ji Ki Aarti

Holi Bhai Dooj 2026: चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि पर होली भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. भाई बहन के स्नेह को दर्शाने वाले इस पर्व पर यमुना जी और उनके भाई यमराज की एक साथ पूजा की जाती है. इस दिन अगर सच्चे मन से यमुना जी की आरती और यमराज जी की आरती गई जाए तो भाई बहन में स्नेह बने रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए यमुना जी की आरती और यमराज की आरती गाएं.

॥यमुना माता की आरती॥
ओम जय यमुना माता, हरि जय यमुना माता।
जो नहावे फल पावे सुख दुःख की दाता।।
ओम जय यमुना माता…

पावन श्रीयमुना जल अगम बहै धारा।
जो जन शरण में आया कर दिया निस्तारा।।
ओम जय यमुना माता…

जो जन प्रातः ही उठकर नित्य स्नान करे।
यम के त्रास न पावे जो नित्य ध्यान करे।।
ओम जय यमुना माता…

कलिकाल में महिमा तुम्हारी अटल रही।
तुम्हारा बड़ा महातम चारो वेद कही।।
ओम जय यमुना माता…

आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो।
नित्य निर्मल जल पीकर कंस को मार दियो।।
ओम जय यमुना माता…

नमो मात भय हरणी शुभ मंगल करणी।
मन बेचैन भया हैं तुम बिन वैतरणी ।।
ओम जय यमुना माता…

॥यमराज जी की आरती॥
धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी।
पड़ी नाव मझदार भंवर में, पार करो, न करो देरी॥
॥ धर्मराज कर सिद्ध काज..॥

धर्मलोक के तुम स्वामी, श्री यमराज कहलाते हो।
जों जों प्राणी कर्म करत हैं, तुम सब लिखते जाते हो॥

अंत समय में सब ही को, तुम दूत भेज बुलाते हो।
पाप पुण्य का सारा लेखा, उनको बांच सुनते हो॥

भुगताते हो प्राणिन को तुम, लख चौरासी की फेरी॥
॥ धर्मराज कर सिद्ध काज..॥

चित्रगुप्त हैं लेखक तुम्हारे, फुर्ती से लिखने वाले।
अलग अगल से सब जीवों का, लेखा जोखा लेने वाले॥

पापी जन को पकड़ बुलाते, नरको में ढाने वाले।
बुरे काम करने वालो को, खूब सजा देने वाले॥

कोई नही बच पाता न, याय निति ऐसी तेरी॥
॥ धर्मराज कर सिद्ध काज..॥

दूत भयंकर तेरे स्वामी, बड़े बड़े दर जाते हैं।
पापी जन तो जिन्हें देखते ही, भय से थर्राते हैं॥

बांध गले में रस्सी वे, पापी जन को ले जाते हैं।
चाबुक मार लाते, जरा रहम नहीं मन में लाते हैं॥

नरक कुंड भुगताते उनको, नहीं मिलती जिसमें सेरी॥
॥ धर्मराज कर सिद्ध काज..॥

धर्मी जन को धर्मराज, तुम खुद ही लेने आते हो।
सादर ले जाकर उनको तुम, स्वर्ग धाम पहुचाते हो।

जों जन पाप कपट से डरकर, तेरी भक्ति करते हैं।
नर्क यातना कभी ना करते, भवसागर तरते हैं॥

कपिल मोहन पर कृपा करिये, जपता हूँ तेरी माला॥
॥ धर्मराज कर सिद्ध काज..॥

