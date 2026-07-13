/Mangalwar Upay: मंगलवार को हनुमान जी के इन 11 चमत्कारी नामों का करें पाठ, भय का होगा नाश और दिक्कतें होंगी दूर!

मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं. शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन पर भगवान कृपा बनी रहती है. हनुमान जी अपने जिस भी भक्त से प्रसन्न होते हैं उसके कष्टों तो दूर कर देते हैं. ऐसे में मंगलवार के दिन भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करें. मंगलवार के दिन हनुमान जी के 11 नामों का जाप करने से करियर संबंधी समस्याओं का अंत होता है और मानसिक तनाव के साथ ही मन का भय दूर होता है. आइए जानें हनुमान जी के 11 नाम और उसके पाठ का लाभ क्या है.