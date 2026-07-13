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Mangalwar Upay: मंगलवार को हनुमान जी के इन 11 चमत्कारी नामों का करें पाठ, भय का होगा नाश और दिक्कतें होंगी दूर!

11 names of Lord Hanuman: मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन हनुमान जी की पूजा करें और उनके 11 चमत्कारी नामों का जाप करें. इस एक उपाय से किसी भी व्यक्ति के भय का नाश हो सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 13, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:01 PM IST
Mangalwar Upay: मंगलवार को हनुमान जी के इन 11 चमत्कारी नामों का करें पाठ, भय का होगा नाश और दिक्कतें होंगी दूर!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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