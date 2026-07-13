/Mangalwar Upay: मंगलवार को हनुमान जी के इन 11 चमत्कारी नामों का करें पाठ, भय का होगा नाश और दिक्कतें होंगी दूर!

Hanuman Ji Ke 11 Naam: मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उसके जीवन से संकटों का नाश होता है. वैसे तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना अति शुभ फलदायी माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगलवार के दिन सुबह के समय या सोने से पहले हनुमान जी के 11 नामों का जाप करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.
मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं. शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन पर भगवान कृपा बनी रहती है. हनुमान जी अपने जिस भी भक्त से प्रसन्न होते हैं उसके कष्टों तो दूर कर देते हैं. ऐसे में मंगलवार के दिन भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करें. मंगलवार के दिन हनुमान जी के 11 नामों का जाप करने से करियर संबंधी समस्याओं का अंत होता है और मानसिक तनाव के साथ ही मन का भय दूर होता है. आइए जानें हनुमान जी के 11 नाम और उसके पाठ का लाभ क्या है.
सुबह के समय 11 बाद हनुमान जी के इन नामों का जाप करें. दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्क होगा.
दोपहर के समय हनुमान जी के नाम का जाप करें तो भक्त धनवान और समृद्ध बनता है.
शाम के समय हनुमान जी के इन नामों का जाप करें तो परिवार में सुख और शांति बनी रहती है.
रात के समय सोने से पहले हनुमान जी के इन 11 नामों का जाप करने से शत्रुओं का नाश होता है.
यात्रा शुरू करने से पहले हनुमान जी के 11 नामों का जाप करने से दुर्घटनाओं का भय दूर होता है.
1. श्री हनुमते नमः
2. श्री अंजनिसुताय नमः
3. श्री वायुपुत्राय नमः
4. श्री महाबलाय नमः
5. श्री रामेष्टाय नमः
6. श्री फाल्गुण सखाये नमः
7. श्री पिंगाक्षे नमः
8. श्री अमितविक्रमे नमः
9. श्री उदधि क्रमणे नमः
10. श्री सीता शोक विनाशने नमः
11. श्री लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः
12. श्री दशग्रीव दर्पहा नमः
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)