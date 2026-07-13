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आषाढ़ अमावस्या पर भौमवती अमावस्या का संयोग, जानें क्या है शुभ मुहूर्त और स्नान-दान का सही समय

Aashadh Amavasya 2026 Kab Hai: आषाढ़ अमावस्या पर भौमवती अमावस्या का शुभ संयोग हो रहा है. आइए जानें इस दिन क्या शुभ मुहूर्त है और स्नान-दान के लिए इस तिथि पर सही समय क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 13, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:46 AM IST
आषाढ़ अमावस्या पर भौमवती अमावस्या का संयोग, जानें क्या है शुभ मुहूर्त और स्नान-दान का सही समय
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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