/आषाढ़ अमावस्या पर भौमवती अमावस्या का संयोग, जानें क्या है शुभ मुहूर्त और स्नान-दान का सही समय

धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना गया है. पास की नदी में स्नान करें और नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर स्नान ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होगी. पितरों की शांति के लिए इस तिथि पर तर्पण करना अति शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है. इस तिथि पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जरूरी सामानों का दान करने का विधान है. मान्यता के अनुसार विधि-विधान से स्नान-दान और पितृ तर्पण कर पितरों का आशीर्वाद पाया जा सकता है. जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है.