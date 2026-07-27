आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है. इसी दिन प्रथम गुरु वेद व्यास जी की जयंती होती है. इस साल आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने से लोगों में उलझन है कि पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाए और गुरु पूर्णिमा की पूजा कब की जाए.
द्रिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 6 बजकर 18 मिनट पर शुरू होगी और 29 जुलाई 2026 को रात 8 बजकर 5 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी. 29 जुलाई को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा और इसी दिन गुरु की पूजा की जाएगी.
हिंदू धर्म-शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर सुबह सूर्योदय से दोपहर तक का समय स्नान और दान के लिए शुभ माना गया है. ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है. जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है. इस साल आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) पर 3 पूजा मुहूर्त हैं.
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:17 बजे से सुबह 04:59 बजे तक
विजय मुहूर्त- दोपहर 02:43 बजे से दोपहर 03:37 बजे तक
संध्य काल मुहूर्त- शाम 07:14 बजे से रात 08:17 बजे तक
आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, भगवान वेद व्यास और अपने गुरु की पूजा करें. गुरु के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें. उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट दें. गुरु जीवन को दिशा दिखाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति का जरिया गुरु ही हैं. हिंदू धर्म में मान्यता है कि बिना गुरु के भगवान को पाना मुश्किल है.
पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना और मां लक्ष्मी की पूजा करना विशेष शुभ माना गया है. ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है. पूर्णिमा को 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को अर्घ्य देने पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है. कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है.
आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 7 बजकर 20 मिनट पर होगा.
वहीं रात को निशिता काल में धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें. मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं. लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें. इससे धन-समृद्धि बढ़ती है.
आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत पुण्य देता है. साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न (चावल और गेहूं), घी, गुड़, कपड़े, छाता और धन दान करें.
(डिस्क्लैमर: यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)