Garuda Purana: अपनी ही परछाई का साथ छोड़ना... क्या है यमदूतों के आने का असली संकेत? जानें गरुड़ पुराण के रहस्य!

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है. इस महापुराण के मुताबिक, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है, तो उसे कुछ चीजें दिखाई देने लगती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन-कौन सी चीजें हैं, तो मृत्यु से पहले नजर आने लगती हैं.
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Garuda Purana: गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है. इस महापुराण में व्यक्ति की मृत्यु से लेकर उसके मोक्ष तक का जिक्र किया गया है. इसलिए इसका आमजीवव में विशेष महत्व है. गरुड़ पारण व्यक्ति को यह संदेश देता है कि मृ्त्यु ही इस जीवन का परम सत्य है. कहा गया है कि मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है. जब जिस व्यक्ति की मृत्यु लिखी होती है, वह तब होकर रहती है. इसलिए जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है. लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है, तो उसे कुछ संकेत मिलने जरूर मिलते हैं. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के अनुसार, जानते हैं कि अपनी ही परछाई का साथ छोड़ देना क्या संकेत देता है.
गरुड़ पुरण के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को उसकी खुद परछाई दिखना बंद हो जाए तो यह उसके लिए शुभ नहीं माना जाता. यह इस बात का संकेत देता है कि जातक की मृत्यु नजदीक है. इस स्थिति में जातक तो विशेष सतर्क रहना चाहिए.
गरुड़ पुराण के अनुसार, अगर किसी जातक को अचानक उसे उसके पूर्वज नजर आने लगे, तो यह बहुत अशुभ है. यह इस बात का संकेत है कि बहुत जल्द यमराज का बुलावा आ गया है. यानी बहुत जल्द मृत्यु होने वाली है.
गरुड़ पुराण के अनुसार, जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है, तो उसके आपसाप कई संकेत नजर आने लगते हैं. गरुड़ पुराण के मुताबिक, मृत्यु का समय करीब आने पर व्यक्ति को जमदूत नजर आने लगता है. साथ ही उसे ऐसा नजर आने लगता है कि कोई उसे अपने साथ ले जाने आया है. इस दौरान उसे नकारात्मक शक्ति भी महसूस होती है.
गरुड़ पुराण की मानें तो जब व्यक्ति की मौत बहुत करीब होती है, तो उसे अपने सारे अच्छे और बुरे कर्म नजर आन लगते हैं. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो तो ऐसा मान लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु बहुत नजदीक है.
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गरुड़ पुराण के अनुसार, हथेली की लकीरों में अचानक बदलाव होना भी मृत्यु से जुड़ा खास संकेत देता है. कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु बहुत नजदीक होती है, तो उसकी हथेली की रेखाएं धूमिल हो जाती हैं. इस स्थिति में कई बार व्यक्ति की हथेली की लकरें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देतीं.
गरुड़ पुराण कहता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु बहुत नजदीक होती है, तो उसे मृत्यु के द्वार दिखाई देने लगते हैं. मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति अजीब सुनसान गुफा या द्वार देखता है, जो इस बात का संकेत देता है कि उसकी मृत्यु बहुत नजदीक है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)