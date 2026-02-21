Shakun Apshakun: क्या वाकई भविष्य बताते हैं आंख का फड़कना और हथेली की खुजली? जानें शकुन-अपशकुन के संकेत

Advertisement
Shakun Apshakun: शकुन शास्त्र में शरीर के अंगों का फड़कना बेहद खास माना गया है. पुरुष और महिलाओं के अंक फड़कना कई गुप्त बातों को उजागर करती हैं. शकुन शास्त्र में अंगों से जुड़े खास संकेत दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि आने वाला समय उसके लिए क्या संकेत दे रहा है. आइए जानते हैं हाथ में खुजली होना और आंख फड़कना किस बात का संकेत है, शकुन या अपशकुन.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:42 PM IST
Shakun Apshakun: कई बार हमारी आंखें अचानक फड़कने लगती हैं या हथेली में खुजली होने लगती है. शकुन शास्त्र के अनुसार ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि इससे जुड़े संकेत बड़े संकेत देते हैं. शकुन शास्त्र की मानें तो इंसान का शरीर आने वाली शुभ-अशुभ घटनाओं के प्रति पहले ही प्रतिक्रिया देने लगता है. आमतौर पर हाथ में खुजली और अंक फड़कने को लोग हल्के में लेकर इससे मिलने वाले संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन इन संकेतों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. शास्त्रों में पुरुषों और महिलाओं के अंग फड़कना अलग-अलग संकेत देते हैं. हाथ में खुजली होना कई मायनों में जहां शुभ परिणाम देता है, वहीं, कुछ मामलों में इसके संकेत अशुभ हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आंख फड़कना और हाथ में खुजली होना किस बात का पूर्व संकेत देते हैं.

आंखों का फड़कना क्या देता है संकेत

शकुन शास्त्र में आंखों का फड़कना सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक माना गया है. इसके परिणाम महिला और पुरुष के लिए पूरी तरह से अलग होते हैं. आमतौर पर पुरुषों की दाईं आंख का फड़कना बहुत शुभ माना जाता है. यह किसी अधूरी इच्छा के पूरा होने, करियर में प्रगति या जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने का संकेत है. जबकि, पुरुषों की बाईं आंख फड़कना अशुभ माना जाता है. यह आने वाली किसी चुनौती, शत्रु बाधा या कार्य में रुकावट का पूर्वाभास हो सकता है.

महिलाओं के लिए है खास संकेत

शकुन शास्त्र के अनुसार, महिलाओं के लिए बाईं आंख का फड़कना सौभाग्य लेकर आता है. यह धन लाभ, पारिवारिक सुख या किसी खुशखबरी के आगमन का प्रतीक है. महिलाओं की दाईं आंख का फड़कना अशुभ माना गया है. यह मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में गिरावट या किसी बनते काम के बिगड़ने का संकेत हो सकता है.

भौंहों का फड़कना शुभ या अशुभ शकुन

आंखों की तरह भौंहों का फड़कना भी हमारे जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव को दर्शाता है. अगर पुरुषों की दाईं आइब्रो फड़के, तो यह समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने और आर्थिक लाभ का संकेत है. जबकि, बाईं भौंह फड़कने पर धन हानि की संभावना रहती है. इसके अलावा महिलाओं के लिए बाईं भौंह का फड़कना शुभ समाचार और आर्थिक मजबूती का संकेत है. अगर दाईं भौंह फड़कती है, तो यह किसी छोटी-मोटी मुसीबत या खर्च बढ़ने की चेतावनी हो सकती है.

हथेली में खुजली होने का क्या है मतलब

धार्मिक मान्यताओं में हथेली की खुजली को सीधे तौर पर लक्ष्मी यानी धन से जोड़कर देखा जाता है. दाईं हथेली में खुजली होना एक सकारात्मक संकेत है. यह बताता है कि आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है या व्यापार में अचानक लाभ होने वाला है. जबकि, बाईं हथेली में खुजली होना अशुभ माना जाता है. शकुन शास्त्र के अनुसार, यह अनावश्यक खर्चों में वृद्धि या किसी को पैसा उधार देने का संकेत देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

