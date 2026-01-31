Chanakya Niti: इन 5 जगहों पर साहस दिखाना पड़ेगा भारी, गंवानी पड़ सकती है ये बड़ी चीज

Advertisement
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बहादुरी का अर्थ सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि यह जानना भी है कि कब शांत रहना है. आचार्य चाणक्य के मुताबिक, जीवन में सफलता केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और समय की सही पहचान से प्राप्त होती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:47 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य, को महानतम कूटनीतिज्ञों और रणनीतिकारों में गिना जाता है. उन्होंने मानवता के कल्याण हेतु चाणक्य नीति के रूप में ज्ञान का एक अनमोल खजाना छोड़ा है. उनकी नीतियां आज की आधुनिक और प्रतिस्पर्धी दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं. आचार्य का मानना था कि साहस श्रेष्ठ गुण है, लेकिन विवेकहीन साहस सिर्फ मूर्खता है. उन्होंने अपनी नीति में स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने के बजाय धैर्य और मौन का सहारा लेना चाहिए. ऐस में अगर आप इन 5 स्थितियों में बेवजह साहस दिखाते हैं, तो यह आपकी प्रतिष्ठा और प्राणों के लिए संकट बन सकता है.

क्रोधित व्यक्ति के सामने रहें मौन 

चाणक्य के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में हो, तो उससे तर्क-वितर्क करना अग्नि में घी डालने के समान है. क्रोध के वशीभूत व्यक्ति की सोचने-समझने की शक्ति शून्य हो जाती है. ऐसे समय में अपनी बहादुरी या स्पष्टीकरण देना व्यर्थ है. समझदारी इसी में है कि आप शांत रहें और उस व्यक्ति का गुस्सा शांत होने का इंतजार करें, अन्यथा स्थिति अनियंत्रित होकर आपको भारी क्षति पहुंचा सकती है.

प्रतिकूल परिस्थितियों में रखें धैर्य

जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब परिस्थितियां पूरी तरह हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं- जैसे प्राकृतिक आपदा, दंगे या कोई आकस्मिक संकट. आचार्य कहते हैं कि ऐसी स्थितियों में बिना सोचे-समझे हीरो बनने की कोशिश करना आत्मघाती हो सकता है.चाणक्य कहते हैं कि बहादुरी का अर्थ है- सही समय का इंतजार करना और सुरक्षित रहकर योजना बनाना. परिस्थिति का आकलन किए बिना लिया गया कोई भी साहसी कदम आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है.

शक्तिशाली शत्रु से सीधा टकराव है बेवकूफी

कूटनीति का खास नियम यह है कि यदि शत्रु आपसे अधिक साधन संपन्न और शक्तिशाली है, तो उससे सीधे युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है. चाणक्य के अनुसार, बलवान शत्रु के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय छिपकर या कूटनीति से काम लेना चाहिए. जब तक आप खुद को उतना शक्तिशाली न बना लें या आपकी रणनीति अचूक न हो, तब तक शत्रु के सामने बहादुरी दिखाना सिर्फ विनाश को निमंत्रण देना है.

शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता 

अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या मानसिक रूप से तनाव और थकान से जूझ रहे हैं, तो यह समय बड़े निर्णय लेने या शौर्य दिखाने का नहीं है. चाणक्य नीति कहती है कि कमजोर स्वास्थ्य और अशांत मन के साथ किया गया कोई भी साहस अक्सर गलत फैसलों की ओर ले जाता है. ऐसे समय में अपनी ऊर्जा को संचित करना और खुद को फिर से मजबूत बनाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: इन 3 गुप्त जगहों पर निवेश करने वाला कभी नहीं होता कंगाल, किस्मत खुद खोलती है धन के दरवाजे

कम नॉलेज होने पर जोखिम से बचें

आधा ज्ञान, विष के समान होता है. अगर आपको किसी विषय, कार्य या क्षेत्र की पूरी जानकारी नहीं है, तो वहां अपना साहस दिखाना आपको उपहास का पात्र बना सकता है. चाणक्य के अनुसार, अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया रिस्क अक्सर विफलता की ओर ले जाता है. किसी भी क्षेत्र में कदम रखने से पहले उसकी गहराई को मापना और पूर्ण ज्ञान अर्जित करना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

