Chanakya Niti: बुद्धिमान व्यक्ति भी इन 4 मोर्चों पर खा जाते हैं मात, जानें क्या कहती है चाणक्य नीति?

Chanakya Niti: बुद्धिमान व्यक्ति भी इन 4 मोर्चों पर खा जाते हैं मात, जानें क्या कहती है चाणक्य नीति?

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्ति किए हैं. चाणक्य के मुताबिक बुद्धिमान व्यक्ति भी कुछ मौकों पर मात खा जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति किन 4 मौकों पर मात खा जाते हैं और बर्बादी से बचने के लिए चाणक्य ने क्या ह बताया है.  

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:22 PM IST
Chanakya Niti: बुद्धिमान व्यक्ति भी इन 4 मोर्चों पर खा जाते हैं मात, जानें क्या कहती है चाणक्य नीति?

Chanakya Niti: चाणक्य को भारत का सबसे महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ माना जाता है. उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं. चाणक्य ने न सिर्फ सफलता के मंत्र दिए, बल्कि उन छिपे हुए खतरों से भी आगाह किया जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के पतन का कारण बन सकते हैं. अक्सर हम सोचते हैं कि एक समझदार व्यक्ति कभी गलती नहीं कर सकता, लेकिन चाणक्य के अनुसार, चार ऐसी भूलें हैं जो बड़े से बड़े विद्वान को भी अर्श से फर्श पर ला सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति किन चार मोर्चों पर अक्सर मात खा जाते हैं और चाणक्य की कौन सी नीति आपको बर्बादी से बचा सकती है. 

वक्त की कीमत को नजरअंदाज करना 

चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काल यानी समय सबसे बलवान होता है. बुद्धिमान लोग अक्सर अपनी कार्यक्षमता पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि वे कार्यों को कल पर टालने की भूल कर बैठते हैं. यह टालमटोल की आदत धीरे-धीरे एक गंभीर स्वभाव बन जाती है.। जब अवसर हाथ से निकल जाता है, तब सिर्फ पछतावा और मानसिक तनाव बच जाता है. चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे नष्ट कर देता है.

अंधविश्वास और धोखा

चाणक्य नीति कहती है कि भावनाओं में बहकर किसी पर भी भरोसा कर लेना सबसे बड़ी मूर्खता है. कई बार बुद्धिमान लोग भी मीठी बातें करने वाले शत्रुओं या चापलूसों को अपना शुभचिंतक समझ लेते हैं. चाणक्य का सूत्र है कि किसी को अपना राज बताने या उस पर भरोसा करने से पहले उसके चरित्र और पिछले व्यवहार की जांच जरूर करें. गलत इंसान पर किया गया भरोसा उस सांप को दूध पिलाने जैसा है जो आखिरकार आपको ही डसेगा.

भावनाओं के वेग में निर्णय लेना 

क्रोध, मोह, लोभ या अत्यधिक दुख ये ऐसी भावनाएं हैं जो बुद्धि पर पर्दा डाल देती हैं. चाणक्य के अनुसार, जब मन अशांत हो, तब लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में पछतावे का कारण बनता है. ऐसे में एक कुशल व्यक्ति वही है जो अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखे. जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा ठंडे दिमाग और तार्किक सोच के आधार पर लेने चाहिए, न कि तात्कालिक भावनाओं के वश में होकर.

अपनी कमियों को छिपाना 

अक्सर बुद्धिमान व्यक्तियों को लगता है कि अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने से उनका मान-सम्मान कम हो जाएगा. चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमी को छिपाना उसे और बड़ा करने जैसा है. जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वह कभी सुधार नहीं कर सकता. अपनी कमियों को पहचानना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म-विकास की पहली सीढ़ी है. जो अपनी कमजोरी जानकर उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही वास्तव में अपराजेय बनता है.

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

8 Chanakya Niti

