Advertisement
trendingNow13088133
Hindi Newsधर्मChanakya Niti: इन 3 गुप्त जगहों पर निवेश करने वाला कभी नहीं होता कंगाल, किस्मत खुद खोलती है धन के दरवाजे

Chanakya Niti: इन 3 गुप्त जगहों पर निवेश करने वाला कभी नहीं होता कंगाल, किस्मत खुद खोलती है धन के दरवाजे

Chanakya Niti: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने निवेश को लेकर भी कुछ गुप्त सूत्र बताए हैं. चाणक्य बताते हैं कि किन 3 जगहों पर निवेश करने वाला कभी कंगाल नहीं होता. ऐसे लोगों के लिए धन के दरवाजे किस्मत खुद खोलती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: इन 3 गुप्त जगहों पर निवेश करने वाला कभी नहीं होता कंगाल, किस्मत खुद खोलती है धन के दरवाजे

Chanakya Niti: आधुनिक युग के महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य का मानना था कि धन का वास्तविक मूल्य उसके संचय (बचाने) में नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग में है. जिस तरह एक तालाब का पानी रुके रहने से खराब हो जाता है, उसी प्रकार सिर्फ बचाकर रखा गया धन भी आखिरकार नष्ट हो जाता है. चाणक्य नीति के अनुसार, कुछ विशेष स्थान ऐसे हैं जहां खर्च किया गया धन जातक को कई गुना होकर वापस मिलता है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने धन के निवेश को लेकर भी विस्तार से बताया है. उन्होंने बताया है कि किन 3 गुप्त जगहों पर निवेश करने वाला कभी कंगाल नहीं होता है. आइए जानते हैं चाणक्य की इन खास नीतियों के बारे में.

दीन-दुखियों और गरीबों की मदद

चाणक्य के अनुसार, अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाना चाहिए. जब हम किसी गरीब की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं, तो उससे मिलने वाली दुआएं हमारे जीवन के कठिन रास्तों को आसान बना देती हैं. समाज के वंचित वर्ग की मदद करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है जो भविष्य में सुख-समृद्धि का आधार बनती है.

Add Zee News as a Preferred Source

धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में निवेश

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी धर्म के कार्यों में धन खर्च करने से पीछे नहीं हटना चाहिए. मंदिर, आश्रम या किसी पवित्र कार्य में लगाया गया पैसा व्यक्ति के भाग्य को प्रबल करता है. धार्मिक कार्यों में किया गया खर्च जातक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे उसके व्यापार और करियर में उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं.

यह भी पढ़ें: माता-पिता की ये एक आदत बच्चों को बना देती है 'दुश्मन', कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये भूल?

सामाजिक कल्याण और लोक सेवा

समाज के उत्थान के लिए किया गया निवेश, जैसे- विद्यालय बनवाना, प्याऊ लगवाना या चिकित्सा में मदद करना, व्यक्ति को दीर्घकालिक लाभ देता है. चाणक्य नीति कहती है कि जो लोग अपने धन का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, उनका नाम और यश युगों-युगों तक जीवित रहता है. ऐसा निवेश दरिद्रता को दूर रखता है और व्यक्ति को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
Vijay
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
politics security threat
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश! खुफिया एजेंसियों का खुलासा
Bangladeshi Hindu
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश! खुफिया एजेंसियों का खुलासा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला
EU Council President
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल
2026 में विपक्ष के लिए कैसा मौका? BJP के लिए पिच आसान नहीं पर नजर में बड़ा टारगेट है
Assembly Elections 2026
2026 में विपक्ष के लिए कैसा मौका? BJP के लिए पिच आसान नहीं पर नजर में बड़ा टारगेट है
कर्नाटक में टोल पर पूर्व पैरा कमांडो से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
Toll Plaza Video
कर्नाटक में टोल पर पूर्व पैरा कमांडो से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
'सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते युद्ध!' राजनाथ सिंह ने बताया जीत का 'गुप्त फॉर्मूला'
rajnath singh
'सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते युद्ध!' राजनाथ सिंह ने बताया जीत का 'गुप्त फॉर्मूला'