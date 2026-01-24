Chanakya Niti: अगर आप भी इन 3 चीजों पर निकालते हैं गुस्सा, तो दूर जा सकती है मां लक्ष्मी और सफलता

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को न सिर्फ भारत का महानतम अर्थशास्त्री माना जाता है, बल्कि वे मानव मनोविज्ञान के भी गहरे जानकार थे. उनके द्वारा बताई गई नीतियां सदियों बाद आज भी उतनी ही सटीक बैठती हैं जितनी उस दौर में थीं. चाणक्य का मानना था कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, जो विवेक को निगल जाता है. अपनी नीतियों में उन्होंने विशेष रूप से तीन ऐसी स्थितियों का वर्णन किया है, जहां गुस्सा करना न सिर्फ व्यर्थ है, बल्कि आत्मघाती भी हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं किन तीन चीजों पर गुस्सा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है.

अबोध बच्चों की नादानियों पर

बच्चे स्वभाव से ही चंचल और जिज्ञासु होते हैं. आचार्य चाणक्य के अनुसार, बचपन सीखने की एक अवस्था है और गलतियां उस सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं. अगर आप बच्चों की छोटी-मोटी गलतियों पर क्रोध करते हैं या उन्हें कठोर दंड देते हैं, तो उनके मन में भय घर कर जाता है. ऐसे में डरा हुआ बच्चा कभी खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता और उसकी सीखने की क्षमता कम हो जाती है. चाणक्य कहते हैं कि बच्चों को प्रेम और धैर्य से समझाना चाहिए. ममतापूर्ण व्यवहार उन्हें बेहतर इंसान बनाता है.

बुजुर्गों के अनुभव और उनकी सलाह पर

अक्सर पीढ़ी के अंतर के कारण हमें अपने बड़ों या बुजुर्गों की बातें पुरानी या तर्कहीन लग सकती हैं. लेकिन चाणक्य इसे गलत मानते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि, बुजुर्गों के पास जीवन का वह प्रैक्टिकल अनुभव होता है जो किताबों में नहीं मिलता. ऐसे में जब आप बुजुर्गों पर क्रोध करते हैं, तो आप न सिर्फ उनका अपमान करते हैं बल्कि उनके वर्षों के अनुभव से मिलने वाली सीख को भी खो देते हैं. इससे घर की बरकत और शांति भंग होती है. इसलिए उनकी बातों को आदरपूर्वक सुनें. अगर आप असहमत भी हैं, तो भी मर्यादा और धैर्य बनाए रखना ही बुद्धिमानी है.

विपरीत और अनियंत्रित परिस्थितियों में

जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता. कई बार ऐसे कठिन समय आते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जब हालात खराब हों, तब गुस्सा करना आग में घी डालने जैसा है. क्रोध हमारे सोचने-समझने की शक्ति को शून्य कर देता है. ऐसे में अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता. गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला आपकी मुश्किलों को कई गुना बढ़ा सकता है. चाणक्य का सूत्र है कि संकट के समय अपने मस्तिष्क को शीतल रखें. धैर्य और समझदारी ही वह चाबी है जो आपको विपरीत परिस्थिति के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है.

