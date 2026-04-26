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Most Fortunate Girls: लक्ष्मी का अवतार होती हैं इन खास नक्षत्रों में जन्मी लड़कियां, जन्म लेते ही चमक उठता है पिता का भाग्य!

Most Fortunate Girls: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से 27 नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है. हर नक्षत्र किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है, जिसका प्रभाव संबंधित जातकों के जीवन पर देखने को मिलता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ खास नक्षत्रों में जन्म लेने वाली लड़किया अपने पिता के लिए बेहद लकी होती हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 26, 2026, 06:41 PM IST
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Most Fortunate Girls: लक्ष्मी का अवतार होती हैं इन खास नक्षत्रों में जन्मी लड़कियां, जन्म लेते ही चमक उठता है पिता का भाग्य!

Most Fortunate Girls: भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों को व्यक्ति के भाग्य का आईना माना गया है.वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ विशेष नक्षत्रों में जन्म लेने वाली लड़कियां अपने साथ एक विशेष दैवीय ऊर्जा लेकर आती हैं. ऐसी लड़कियों में मौजूद दैवीय गुण उनके पिता की किस्मत को संवार देती है. इन नक्षत्रों में जन्मी बेटियां अपने पिता के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशियों का संचार करती हैं. कहा जाता है कि इन नक्षत्रों में जन्म लेते ही ये लड़कियां अपने पिता के करियर और रोजगार के लिए भी लकी होती हैं. ऐसे में आइए, जानते हैं उन खास नक्षत्रों के बारे में, जिन्मे जन्मी बेटियां पिता और परिवार के लिए सौभाग्य का द्वार खोल देती हैं. 

सूर्य प्रधान नक्षत्र में जन्म लेने वाली लड़कियां

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मी लड़कियां स्वाभाविक रूप से नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं. चूंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह है, इसलिए इन नक्षत्रों के प्रभाव से पिता को समाज में उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. माना जाता है कि उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में जन्मी कन्याएं पिता के सोए हुए भाग्य को जगाने की शक्ति रखती हैं.

रवि नक्षत्र में जन्म लेने वाली लड़कियां

रवि नक्षत्र (पुष्य नक्षत्र का एक विशेष योग या सूर्य के नक्षत्र) में जन्म लेने वाली पुत्रियां अपने पिता के लिए गुड लक साबित होती हैं. इनमें निर्णय लेने की गजब की क्षमता और साहस होता है. ये लड़कियां हर मुश्किल घड़ी में अपने पिता के साथ एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रहती हैं, जिससे परिवार की नींव हमेशा मजबूत बनी रहती है.

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चंद्र प्रधान नक्षत्र में जन्म लेने वाली लड़कियां

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब चंद्रमा रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहा हो और उस समय किसी कन्या का जन्म हो, तो वह घर को स्वर्ग बना देती है. ऐसी बेटियां बेहद स्नेही और सहनशील होती हैं. इनके भाग्य से घर में कलह दूर होती है और सुख-सुविधाओं का विस्तार होता है. इनके शांत और सौम्य स्वभाव के कारण समाज में पिता का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है.

यह भी पढ़ें: शुक्र-शनि का केंद्र योग 5 राशि वालों को देगा अथाह धन-दौलत, चौतरफा तरक्की के हैं संकेत

मृगशिरा और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मी लड़कियां

मृगशिरा और धनिष्ठा जैसे शुभ नक्षत्रों में जन्मी लड़कियां अपनी बुद्धिमत्ता और कड़े परिश्रम के लिए जानी जाती हैं. ये बेटियां अपनी प्रतिभा के दम पर न सिर्फ अपना करियर संवारती हैं, बल्कि पिता की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी सहयोग करती हैं. अक्सर देखा गया है कि इन नक्षत्रों वाली लड़कियां अपनी योग्यता से परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हैं और कुल का नाम रोशन करती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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