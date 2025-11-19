Astrology: हाथ में खुजली होना धन लाभ का संकेत या सिर्फ भ्रम? जानें क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र

Palm Itching Sign: हाथ में खुजली होने को लेकर कई मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं.आइए जानते हैं कि हाथ में खुजली होना किस बात का संकेत है- शुभ या अशुभ.
Astrology Palm Itching Sign: हस्तरेखा शास्त्र में जिस प्रकार हथेली की प्रमुख रेखाओं और विशेष चिह्नों का अध्ययन कर भविष्य के बारे में बताया जाता है, उसी तरह शकुन शास्त्र में हाथ में होने वाली खुजली से जुड़े शुभ-अशुभ संकेतों का जिक्र किया गया है. अक्सर लोग कहते हैं कि हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाए, तो यह आने वाले धन लाभ का संकेत होता है. खासकर दाहिने या बाएं हाथ की खुजली को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं. लेकिन क्या वाकई इसका कोई आधार ज्योतिष शास्त्र में मिलता है, या यह सिर्फ एक आम धारणा है? आइए जानते हैं कि इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है.
ज्योतिष में हथेलियों का महत्व
हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष दोनों में हथेलियों को व्यक्ति के भाग्य, कर्म और भविष्य से जोड़ा गया है. हथेली की रेखाएं, पर्वत और उन पर होने वाले परिवर्तन मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा संबंधी गतिविधियों को दर्शाते हैं. इसी कारण हाथों में होने वाली खुजली को भी ऊर्जा परिवर्तन का संकेत माना गया है.
दाहिने हाथ में खुजली का अर्थ
ज्योतिष मानता है कि पुरुषों के लिए दाहिने हाथ और महिलाओं के लिए बाएं हाथ में खुजली होना शुभ संकेत हो सकता है. पुरुषों के दाहिने हाथ में खुजली को धन आगमन, रुके हुए कार्य बनने या अचानक आर्थिक लाभ की संभावना से जोड़ा जाता है. यह संकेत देता है कि सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो रही है.
बाएं हाथ में खुजली का अर्थ
यदि महिलाओं के दाहिने हाथ और पुरुषों के बाएं हाथ में खुजली होती है, तो इसे सामान्यतः अशुभ या आर्थिक हानि का संकेत माना गया है. ज्योतिष के अनुसार, ऐसे समय में अनावश्यक खर्च, लेन-देन में गलती या धन रुकने की आशंका हो सकती है. इसलिए इस संकेत को चेतावनी के रूप में भी देखा जाता है.
क्या यह सच है या सिर्फ भ्रम?
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो खुजली कई बार मौसम, त्वचा की सूखापन, एलर्जी या धूल के कारण भी हो सकती है. लेकिन ज्योतिष इसे एक ऊर्जा संकेत मानता है, जो आपके आसपास घट रही घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है. इसलिए इसे पूरी तरह मिथक भी नहीं कहा जा सकता और न ही केवल त्वचा की समस्या का परिणाम माना जा सकता है.
