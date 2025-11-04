Advertisement
trendingNow12988238
Hindi Newsधर्म

Job Astro Tips: जॉइनिंग डेट तय करने से पहले जरूर जानें ये ज्योतिषीय नियम, वरना रुक सकती है तरक्की की राह!

Job Joining Astro Tips: कॉर्पोरेट सेक्टर में सफलता सिर्फ मेहनत और कौशल से नहीं मिलती, बल्कि सही शुरुआत का सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. आइए जानते हैं कि किन तारीखों में नई नौकरी जॉइन करनी चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Job Astro Tips: जॉइनिंग डेट तय करने से पहले जरूर जानें ये ज्योतिषीय नियम, वरना रुक सकती है तरक्की की राह!

Astro Tips For Joining: ऑफिस की पहली एंट्री सिर्फ एक औपचारिक शुरुआत नहीं, बल्कि करियर की दिशा तय करने वाला अहम क्षण मानी जाती है. आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया में लोग नौकरी बदलने को एक नई शुरुआत या "लाइफ अपग्रेड" की तरह देखते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि यह शुरुआत अशुभ समय या गलत मुहूर्त में की जाए तो इसका असर पूरे करियर पर पड़ सकता है. ऐसे मामलों में व्यक्ति की मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, प्रमोशन रुक जाते हैं और कार्यस्थल पर तालमेल बिगड़ने की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन शुभ मुहूर्तों मे नई नकरी जॉइन करना चाहिए और इसके लिए शास्त्रों में क्या बताए गए हैं.

क्यों जरूरी है शुभ मुहूर्त में जॉइनिंग करना?

मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में कहा गया है – "द्वितीया, पंचमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी कार्यारम्भे शुभाः" अर्थात, नौकरी या किसी बड़े कार्य की शुरुआत इन तिथियों में करना शुभ और सफलता देने वाला होता है. सप्ताह के सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन नौकरी की शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल माना गया है, क्योंकि ये दिन स्थिरता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं. वहीं, रोहिणी, हस्त, अनूराधा और रेवती नक्षत्रों में कार्यारंभ करने से करियर दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ता है. इसी प्रकार अभिजीत मुहूर्त को हर कार्य के स्थायी परिणाम देने वाला श्रेष्ठ समय बताया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन दिनों और समय से बचना चाहिए?

शास्त्रों में मंगलवार और शनिवार को कार्यारंभ के लिए प्रतिकूल बताया गया है। इन दिनों ऑफिस जॉइन करने से कार्यस्थल पर विवाद, दबाव और रुकावटें आ सकती हैं. इसी तरह, अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों में शुरुआत करने से करियर में अनावश्यक तनाव और बाधाएं उत्पन्न होती हैं. साथ ही, राहुकाल और यमगंड काल को अशुभ समय माना गया है- इन कालखंडों में जॉइनिंग करने से काम के शुरुआती चरण में अड़चनें और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती हैं.

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए ज्योतिषीय संकेत

सोमवार और गुरुवार को जॉइन करने वाले लोग अक्सर अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समय पर प्रमोशन प्राप्त करते हैं. बुधवार और शुक्रवार को एंट्री लेने वाले जातक टीमवर्क, नेटवर्किंग और संचार कौशल में मजबूत होते हैं. इसके विपरीत, अशुभ दिन पर जॉइनिंग करने वालों के जीवन में देखा गया है कि वे मेहनत के बावजूद सही पहचान या अवसर नहीं पा पाते. उनके करियर में लगातार संघर्ष और रुकावट बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: सप्ताह के इन दिनों में भूलकर भी ना खरीदें जूते-चप्पल, वरना शनि देव हो जाएंगे रुष्ट

करियर को मंगलमय बनाने के उपाय

पहली जॉइनिंग या नई नौकरी के दिन पीले या नीले रंग के कपड़े पहनें. ये रंग स्थिरता और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं. ऑफिस में प्रवेश करने से पहले “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें, ताकि शुरुआत बाधारहित और मंगलमय हो. नई पेन या डायरी साथ लेकर जाएं, यह शुभारंभ और नई उपलब्धियों का संकेत माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'