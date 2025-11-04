Job Astro Tips: जॉइनिंग डेट तय करने से पहले जरूर जानें ये ज्योतिषीय नियम, वरना रुक सकती है तरक्की की राह!

Astro Tips For Joining: ऑफिस की पहली एंट्री सिर्फ एक औपचारिक शुरुआत नहीं, बल्कि करियर की दिशा तय करने वाला अहम क्षण मानी जाती है. आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया में लोग नौकरी बदलने को एक नई शुरुआत या "लाइफ अपग्रेड" की तरह देखते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि यह शुरुआत अशुभ समय या गलत मुहूर्त में की जाए तो इसका असर पूरे करियर पर पड़ सकता है. ऐसे मामलों में व्यक्ति की मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, प्रमोशन रुक जाते हैं और कार्यस्थल पर तालमेल बिगड़ने की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन शुभ मुहूर्तों मे नई नकरी जॉइन करना चाहिए और इसके लिए शास्त्रों में क्या बताए गए हैं.

क्यों जरूरी है शुभ मुहूर्त में जॉइनिंग करना?

मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में कहा गया है – "द्वितीया, पंचमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी कार्यारम्भे शुभाः" अर्थात, नौकरी या किसी बड़े कार्य की शुरुआत इन तिथियों में करना शुभ और सफलता देने वाला होता है. सप्ताह के सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन नौकरी की शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल माना गया है, क्योंकि ये दिन स्थिरता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं. वहीं, रोहिणी, हस्त, अनूराधा और रेवती नक्षत्रों में कार्यारंभ करने से करियर दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ता है. इसी प्रकार अभिजीत मुहूर्त को हर कार्य के स्थायी परिणाम देने वाला श्रेष्ठ समय बताया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन दिनों और समय से बचना चाहिए?

शास्त्रों में मंगलवार और शनिवार को कार्यारंभ के लिए प्रतिकूल बताया गया है। इन दिनों ऑफिस जॉइन करने से कार्यस्थल पर विवाद, दबाव और रुकावटें आ सकती हैं. इसी तरह, अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों में शुरुआत करने से करियर में अनावश्यक तनाव और बाधाएं उत्पन्न होती हैं. साथ ही, राहुकाल और यमगंड काल को अशुभ समय माना गया है- इन कालखंडों में जॉइनिंग करने से काम के शुरुआती चरण में अड़चनें और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती हैं.

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए ज्योतिषीय संकेत

सोमवार और गुरुवार को जॉइन करने वाले लोग अक्सर अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समय पर प्रमोशन प्राप्त करते हैं. बुधवार और शुक्रवार को एंट्री लेने वाले जातक टीमवर्क, नेटवर्किंग और संचार कौशल में मजबूत होते हैं. इसके विपरीत, अशुभ दिन पर जॉइनिंग करने वालों के जीवन में देखा गया है कि वे मेहनत के बावजूद सही पहचान या अवसर नहीं पा पाते. उनके करियर में लगातार संघर्ष और रुकावट बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: सप्ताह के इन दिनों में भूलकर भी ना खरीदें जूते-चप्पल, वरना शनि देव हो जाएंगे रुष्ट

करियर को मंगलमय बनाने के उपाय

पहली जॉइनिंग या नई नौकरी के दिन पीले या नीले रंग के कपड़े पहनें. ये रंग स्थिरता और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं. ऑफिस में प्रवेश करने से पहले “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें, ताकि शुरुआत बाधारहित और मंगलमय हो. नई पेन या डायरी साथ लेकर जाएं, यह शुभारंभ और नई उपलब्धियों का संकेत माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)