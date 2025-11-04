घर में जमी दरिद्रता नहीं छोड़ रही साथ? अपनाएं ये खास उपाय, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न!

How to remove Poverty: अमावस्या का दिन केवल अंधकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और करुणा के दीप जलाने का अवसर भी होता है. शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे भाव से दरिद्र नारायण. यानी भूखे, असहाय, निर्धन या जरूरतमंद लोगों की सेवा करता है, तो वह न सिर्फ अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है बल्कि सुख, शांति और समृद्धि का द्वार भी खोल देता है. कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी आर्थिक संकट पीछा नहीं छोड़ता. ऐसे में कई बार लोग हताश और निराश हो जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर में दरिद्रता का वास हो गया है, तो उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में क्या कुछ उपाय बताए गए हैं.

दरिद्र नारायण का अर्थ

‘दरिद्र नारायण’ कोई साधारण व्यक्ति नहीं माने गए हैं. शास्त्रों के अनुसार वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, जो दरिद्र रूप में धरती पर आते हैं ताकि मनुष्य के भीतर बसे करुणा और दया के भाव की परीक्षा ले सकें. इसलिए अमावस्या के दिन यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी वृद्ध या असहाय को वस्त्र दान करते हैं, या किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो यह सीधा ईश्वर की आराधना के समान माना जाता है.

दरिद्रता दूर करने का रहस्य

जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से दरिद्र नारायण की सेवा करता है, तो वे प्रसन्न होकर उसकी दरिद्रता अपने साथ ले जाते हैं और महालक्ष्मी को उसके घर में स्थायी वास का वरदान देते हैं. कहा जाता है कि दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि यह मन की कृपणता और संकीर्णता का भी प्रतीक है. अमावस्या के दिन किया गया निःस्वार्थ दान मन और घर दोनों से दरिद्रता को मिटा देता है.

अमावस्या पर सेवा और दान का महत्व

हर अमावस्या को दान-पुण्य और सेवा कार्य करने की परंपरा इसलिए है क्योंकि यह दिन ऊर्जा परिवर्तन का होता है. विशेष रूप से कार्तिक कृष्ण अमावस्या, यानी दीपावली के दिन, दरिद्र नारायण की सेवा का अत्यधिक महत्व बताया गया है. इस दिन जब कोई व्यक्ति गरीब, असहाय या जरूरतमंद की मदद करता है, तो देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में ठहर जाती हैं जहां सच्ची करुणा होती है.

बांटने से बढ़ती हैं खुशियां

दीपावली या किसी भी अमावस्या के अवसर पर गरीब बच्चों में मिठाइयां या कपड़े बांटने का भाव केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना है. शास्त्रों में कहा गया है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और यही वह कर्म है जो जीवन से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता, सौभाग्य और सुख का मार्ग खोल देता है.

