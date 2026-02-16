Bhojan Rituals: क्या आप भी खाना खाने के बाद करते हैं ये गलती? जानें भोजन के बाद क्यों लेते हैं कुम्भकर्ण और भीम के नाम

Bhojan Rituals: भारतीय ऋषि-मुनियों ने हजारों साल पहले सेहत को लेकर कुछ ऐसे दिव्य सूत्र दिए थे, जिन्हें आज आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है. भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि इसे पचाने की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. शास्त्रों और चरक संहिता में भोजन के बाद कुछ विशेष काम करने का उल्लेख मिलता है. भोजन से जुड़े ये नियम उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी माने गए हैं. पौराणिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भोजन के बाद कुंभकर्ण और भीम का नाम लेना चाहिए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया है और इस दौरान इनके नाम लेने के फायदे क्या हैं. आइए जानते हैं शास्त्रों बताए गए भोजन से जुड़े कुछ विशेष नियम.

क्या होती है शतपदावली?

आयुर्वेद में एक सिद्धांत है-'शनैः शनैः चंकर्मणं', जिसका अर्थ है भोजन के बाद धीमी गति से टहलना. चरक संहिता के अनुसार, खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, जिसे शतपावली कहा जाता है. टहलने से शरीर की पालन क्रिया सक्रिय होती है, जिससे खाया गया भोजन आसानी से पच जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से शुगर, मोटापा और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है. कहा जाता है कि हल्के कदमों से चलने पर भोजन का रस शरीर के अंगों द्वारा सही तरीके से सोख लिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भोजन के बाद क्या न करें?

शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भोजन के तुरंत बाद बैठना या लेटना स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है. भोजन के तुरंत बाद लेटने से पेट पर दबाव बढ़ता है, जिससे एसिडिटी, अपच और मोटापा शुरू हो जाता है. जबकि, खाना खाकर तुरंत बैठ जाने से शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे शरीर में भारीपन और सुस्ती छाई रहती है.

पेट पर हाथ फेरने का रहस्य

अक्सर आपने बुजुर्गों को खाना खाने के बाद पेट पर हाथ फेरते देखा होगा. वैदिक ग्रंथों के अनुसार, भोजन के बाद पेट पर दक्षिणावर्त हाथ फेरना पाचन तंत्र को सक्रिय करता है. परंपरा के अनुसार, ऐसा करने के साथ ही एक विशेष श्लोक के जाप का विधान है- "अगस्त्यं कुम्भकर्णं च शनिं च बडवानलम्, भोजनं परिपाकार्थं स्मरेद् भीमं च पञ्चमम्." इस श्लोक में पांच ऐसी शक्तियों का स्मरण किया गया है, जिनकी पाचन क्षमता अद्भुत मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: शुक्र देव रेवती नक्षत्र में गोचर कर संवारेंगे 5 राशि वालों की किस्मत! बड़े आर्थिक लाभ के हैं योग

महर्षि अगस्त्य- जिन्होंने समुद्र का जल पी लिया था.

कुम्भकर्ण- जिनकी आहार क्षमता और पाचन दुनिया में प्रसिद्ध था.

शनि देव- जो धीमी लेकिन स्थिर गति के प्रतीक हैं.

बड़वानल- समुद्र के भीतर की वह अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देती है.

भीम- जिनकी जठराग्नि बेहद तेज थी.

भोजन के बाद क्यों लेते भीम और कुंभकर्ण इत्यादि के नाम

हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, इन पांचों का नाम लेकर पेट सहलाने से मानसिक संकेत मिलता है कि अब भोजन को पचाने की प्रक्रिया शुरू करनी है, जिससे जटिल से जटिल भोजन भी आसानी से पच जाता है. यही वजह है कि घर के बड़े-बुजुर्ग भी भोजन करने के बाद भीम और कुंभकर्ण इत्यादि के नाम को लेने की सलाह देते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)