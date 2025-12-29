Chanakya Niti: रिश्तेदारों को भूलकर भी न बताएं ये 11 बातें, वरना होगा भारी पछताना, जानें चाणक्य की चेतावनी!

Advertisement
Chanakya Niti: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातों को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए. ऐसी बातें अपने रिश्तेदारों को भी बताने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो बातें हैं, जिन्हें किसी को बताने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Dec 29, 2025
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की नीतियां सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक युग के जटिल रिश्तों को समझने का एक सटीक पैमाना भी हैं. आज के दौर में जहां आपसी मनमुटाव, प्रतिस्पर्धा और तुलना बढ़ गई है, वहां चाणक्य नीति हमें सचेत करती है कि हर बात हर किसी से साझा करना आत्मघाती हो सकता है. अपनी गरिमा, मानसिक शांति और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों पर गोपनीयता का पर्दा डालना ही वास्तविक बुद्धिमानी है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने 11 ऐसी बातों का जिक्र किया है, जिन्हें अपने रिश्तेदारों के बीच भी शेयर नहीं करनी चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं चाणक्य की उन बातों को जन्हें रिश्तेदारों को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए.

अपनी कमाई और धन से जुड़ी बातें

अपनी वास्तविक आमदनी का खुलासा कभी न करें. जब आप अपनी कमाई बताते हैं, तो रिश्तेदारों में या तो जलन पैदा होती है या फिर वे आप पर अनचाहे आर्थिक दबाव डालने लगते हैं. आर्थिक गोपनीयता आपको सुरक्षित रखती है.

लव लाइफ की सच्चाई

अपने पार्टनर के प्रति अपने प्रेम और निजी पलों को सार्वजनिक न करें. बाहरी लोगों, यहां तक कि रिश्तेदारों का हस्तक्षेप भी रिश्तों में गलतफहमी और शक के बीज बो सकता है.

बीता हुआ बुरा वक्त या संघर्ष

आपने अतीत में कितनी गरीबी देखी या किन मुश्किलों से लड़कर यहां तक पहुंचे, यह हर किसी को न बताएं. लोग अक्सर आपकी मेहनत की सराहना करने के बजाय आपकी पुरानी स्थितियों को आपकी कमजोरी मानकर याद रखते हैं.

घर के भीतर तकरार की बातें

परिवार के आपसी विवादों को घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखें. बाहर जाने पर ये बातें सिर्फ चर्चा का विषय बनती हैं और इससे आपके परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होती है.

भविष्य की बड़ी योजनाएं

अपनी सफलता का शोर तब तक न मचाएं जब तक वह पूरी न हो जाए. अपनी योजनाओं को पहले ही बता देने से लोगों की नकारात्मक ऊर्जा और नजर आपकी उन्नति में रुकावट पैदा कर सकती है. 

मन की पीड़ा और भावुकता

हर रिश्तेदार आपकी परवाह नहीं करता. अगर आप अपना मानसिक दर्द हर किसी के सामने रखेंगे, तो कुछ लोग सहानुभूति के बजाय भविष्य में इसे आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे.

यह भी पढ़ें: आचार्य चाणक्य के अनुसार श्रेष्ठ महिला की पहचान, ये 9 खूबियां बदल देती हैं घर की किस्मत

दूसरों से अपनी तुलना

कभी भी किसी के सामने अपनी तुलना दूसरों से न करें. ऐसा करने से आपकी अपनी नजरों में छवि गिरती है और सुनने वाला व्यक्ति आपके आत्मविश्वास की कमी का फायदा उठा सकता है.

गुप्त दान और सेवा

दान का फल तभी मिलता है जब वह गुप्त हो. अगर आप अपनी उदारता का गुणगान रिश्तेदारों के सामने करते हैं, तो वह दान नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा भर रह जाता है, जिससे उसका आध्यात्मिक महत्व नष्ट हो जाता है.

व्यक्तित्व की खामियां और डर

अपनी कमजोरियों और जिन चीजों से आपको डर लगता है, उन्हें गुप्त रखें. चाणक्य कहते हैं कि जिस शत्रु या ईर्ष्यालु व्यक्ति को आपकी कमजोरी पता है, उसे आपको हराने के लिए किसी शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती.

पुरानी गलतियां या बुरी आदतें

हर व्यक्ति के जीवन में कुछ गलतियां होती हैं. अपनी पुरानी कमियों का बखान न करें, क्योंकि लोग आपकी वर्तमान अच्छाइयों को भूलकर आपकी उन्हीं गलतियों के आधार पर आपका मजाक उड़ा सकते हैं.

अधूरे प्रोजेक्ट्स या सपने

जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके बारे में चर्चा करने से बचें. अगर वह काम असफल रहा, तो लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठाएंगे और आपकी प्रेरणा को कम करने की कोशिश करेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chanakya Niti

