Chanakya Niti: तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! चाणक्य के ये 3 नियम घर में लाते हैं सुख और समृद्धि

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में मानव जीवन के हर पहलू पर विचार व्यक्त किया है. खासतौर पर आर्थिक पक्ष को लेकर चाणक्य नीति देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में मान्य है. ऐसा इसलिए क्योंकि आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है. यही वजह है कि आज अगर किसी व्यक्ति को कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना होता है, तो एक बार जरूर चाणक्य नीति की नीतियों पर विचार करता है. कई बार इंसान अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से दरिद्रता को न्योता दे देता है. ऐसी स्थिति में वह धन के अभाव में जीवन जीने को मजबूर हो जाता है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी नीतियों का उल्लेख किया है, जो घर में सुख-समृद्धि लाने के साथ-साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी दिलाते हैं. चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन 3 विशेष नीतियों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे कभी भी धन संकट का सामना नहीं करना पड़ता. आइए, जानते हैं आचार्य चाणक्य की उन 3 खास नीतियों के बारे में, जो आर्थिक संकट से हमेशा के लिए उबार सकते हैं.

सुख और समृद्धि का मूल मंत्र (श्लोक)

चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय में एक अत्यंत प्रभावशाली श्लोक का जिक्र किया गया है- "मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसञ्चितम्, दम्पत्येः कलहो नाऽस्ति तत्र श्रीः स्वयमागता". आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से उन 3 अनिवार्य परिस्थितियों का वर्णन किया है,जहां पर धन की देवी बिना बुलाए वास करती हैं.

जहां दिया जाता है ज्ञान को महत्व

चाणक्य नीति के इस श्लोक के मुताबिक, जिस समाज या परिवार में मूर्खों की बातों को महत्व देने के बजाय बुद्धिमान और गुणी व्यक्तियों का सम्मान होता है, वहां उन्नति के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां ज्ञान के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, वहां पर मां लक्ष्मी का स्थाई वास होता है. इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों की प्रशंसा करने वाले घरों में सौभाग्य का प्रवेश नहीं होता.

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जहां होता है अन्न का संचय और सम्मान

शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है. यानी अन्न का संबंध सीधे तौर पर ब्रह्मा जी से है. चाणक्य नीति में आचार्य ने बताया है कि जिस घर में अन्न का आदर किया जाता है. वहां पर अन्न के भंडार भरे रहते हैं. ऐसे घरों में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता और घर में रहने वाले धन-दौलत से परिपूर्ण रहते हैं. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट तौर बताया है कि दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण अन्न की बर्बादी है. जो परिवार संसाधनों का सदुपयोग करता है, वहां पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है.

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जिस परिवार में पति-पत्नी नहीं झगड़ते

चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन की देवी मां लक्ष्मी को शांति बेहद प्रिय है. ऐसे में जिस घर में पति-पत्नी के बीच प्यार और सामंजस्य होता, साथ ही जहां कलह-क्लेश नहीं होते वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है. चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में कलह-क्लेश और अशांति होती है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत बाहर निकल जाती हैं.

चंचला क्यों होती हैं मां लक्ष्मी?

चाणक्य नीति में आचार्य ने बताया है कि धन की देवी मां लक्ष्मी स्वभाव से चंचला होती हैं. मां लक्ष्मी एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं रहती हैं, लेकिन इसमें अपवाद ये है कि जो व्यक्ति संतोषी स्वभाव का होता है और मर्यादाओं का पालन करता है, उसे उसे लक्ष्मी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)