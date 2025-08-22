Chanakya Niti: उजड़ जाएगा सारा सुख-चैन, जिंदगी बन जाएगी नर्क, 5 लोगों से भूलकर भी ना लें पंगा

Chanakya Niti: जीवन में हर व्यक्ति सभी को खुश नहीं रख पाता. रोजमर्रा के कामकाज और व्यवहार के दौरान कई बार लोगों से मतभेद हो जाते हैं. अक्सर यही मतभेद धीरे-धीरे गहरी दुश्मनी का रूप ले लेते हैं. आचार्य चाणक्य ने इस विषय पर हजारों साल पहले स्पष्ट चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा है कि कुछ खास लोगों से कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, वरना जीवन की शांति और सुख-सुविधाएं समाप्त हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने किन 5 लोगों से लड़ाई-झगड़ा या मतभेद ना करने की सलाह दी है.

पड़ोसी से रिश्ते खराब न करें

आचार्य चाणक्य के अनुसार, पड़ोसी हमारे सुख-दुख के सबसे नजदीकी साक्षी होते हैं. यदि उनसे संबंध बिगड़ जाएं तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या में बदल सकती है. अच्छे पड़ोसी का साथ जीवन को सहज और सरल बना देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

करीबी दोस्तों से दुश्मनी खतरनाक

चाणक्य कहते हैं कि हमारे घनिष्ठ मित्र हमारी आदतों, कमजोरियों और राज को अच्छी तरह जानते हैं. यदि वही शत्रु बन जाएं तो यह सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है. इसलिए दोस्ती में हमेशा विश्वास और सम्मान बनाए रखना जरूरी है.

परिवार के सदस्यों को दुश्मन न बनाएं

चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार के बीच मतभेद होना सामान्य है, लेकिन रिश्तेदारों को दुश्मन बना लेना जीवन को तनाव और दुख से भर देता है. कठिन समय में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है, इसलिए पारिवारिक रिश्तों को संभालकर रखना आवश्यक है.

यह भी पढ़ें: धन को लेकर चाणक्य ने बताई हैं बेहद जरूरी बातें, अमल कर लिया तो हमेशा रहेंगे अमीर

सहकर्मियों से दुश्मनी न करें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऑफिस में सहकर्मियों के साथ टकराव आपकी प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकता है. इससे प्रमोशन, प्रोजेक्ट और कार्यस्थल पर आपकी छवि को नुकसान हो सकता है. सहयोगी माहौल बनाए रखना करियर प्रगति के लिए जरूरी है.

इलाके के प्रभावशाली व्यक्तियों से टकराव न लें

चाणक्य का मानना है कि किसी भी क्षेत्र या समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों से दुश्मनी लेना बुद्धिमानी नहीं है. उनके साथ अच्छे संबंध कठिन समय में आपके काम आ सकते हैं. उनकी मदद से कई सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान संभव है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)