Chanakya Niti: उजड़ जाएगा सारा सुख-चैन, जिंदगी बन जाएगी नर्क, 5 लोगों से भूलकर भी ना लें पंगा
Advertisement
trendingNow12892286
Hindi Newsधर्म

Chanakya Niti: उजड़ जाएगा सारा सुख-चैन, जिंदगी बन जाएगी नर्क, 5 लोगों से भूलकर भी ना लें पंगा

Chanakya Niti: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है कि किन पांच वर्गों के लोगों से रिश्ते हमेशा सौहार्दपूर्ण रखने चाहिए. इनसे दुश्मनी जीवन को कठिन बना सकती है, जबकि अच्छे संबंध आपके सुख और सफलता का आधार बनते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 22, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: उजड़ जाएगा सारा सुख-चैन, जिंदगी बन जाएगी नर्क, 5 लोगों से भूलकर भी ना लें पंगा

Chanakya Niti: जीवन में हर व्यक्ति सभी को खुश नहीं रख पाता. रोजमर्रा के कामकाज और व्यवहार के दौरान कई बार लोगों से मतभेद हो जाते हैं. अक्सर यही मतभेद धीरे-धीरे गहरी दुश्मनी का रूप ले लेते हैं. आचार्य चाणक्य ने इस विषय पर हजारों साल पहले स्पष्ट चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा है कि कुछ खास लोगों से कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, वरना जीवन की शांति और सुख-सुविधाएं समाप्त हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने किन 5 लोगों से लड़ाई-झगड़ा या मतभेद ना करने की सलाह दी है. 

पड़ोसी से रिश्ते खराब न करें

आचार्य चाणक्य के अनुसार, पड़ोसी हमारे सुख-दुख के सबसे नजदीकी साक्षी होते हैं. यदि उनसे संबंध बिगड़ जाएं तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या में बदल सकती है. अच्छे पड़ोसी का साथ जीवन को सहज और सरल बना देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

करीबी दोस्तों से दुश्मनी खतरनाक

चाणक्य कहते हैं कि हमारे घनिष्ठ मित्र हमारी आदतों, कमजोरियों और राज को अच्छी तरह जानते हैं. यदि वही शत्रु बन जाएं तो यह सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है. इसलिए दोस्ती में हमेशा विश्वास और सम्मान बनाए रखना जरूरी है.

परिवार के सदस्यों को दुश्मन न बनाएं

चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार के बीच मतभेद होना सामान्य है, लेकिन रिश्तेदारों को दुश्मन बना लेना जीवन को तनाव और दुख से भर देता है. कठिन समय में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है, इसलिए पारिवारिक रिश्तों को संभालकर रखना आवश्यक है.

यह भी पढ़ें: धन को लेकर चाणक्य ने बताई हैं बेहद जरूरी बातें, अमल कर लिया तो हमेशा रहेंगे अमीर

सहकर्मियों से दुश्मनी न करें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऑफिस में सहकर्मियों के साथ टकराव आपकी प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकता है. इससे प्रमोशन, प्रोजेक्ट और कार्यस्थल पर आपकी छवि को नुकसान हो सकता है. सहयोगी माहौल बनाए रखना करियर प्रगति के लिए जरूरी है.

इलाके के प्रभावशाली व्यक्तियों से टकराव न लें

चाणक्य का मानना है कि किसी भी क्षेत्र या समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों से दुश्मनी लेना बुद्धिमानी नहीं है. उनके साथ अच्छे संबंध कठिन समय में आपके काम आ सकते हैं. उनकी मदद से कई सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान संभव है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
mumbai
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Odisha
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम हो गया'... बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का EC पर हमला
aaj ki taaza khabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम हो गया'... बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का EC पर हमला
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
Kerala
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
Rajgad fort
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
Devendra Fadanvis
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
ED Raid
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
pm modi kolkata visit
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
Supreme Court
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
;