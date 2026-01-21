Chanakya Niti: खाली जेब से बचना है तो आज ही छोड़ दें ये खर्चे, चाणक्य नीति की ये कड़वी सीख आपको बना सकती है धनवान!

Advertisement
Chanakya Niti: खाली जेब से बचना है तो आज ही छोड़ दें ये खर्चे, चाणक्य नीति की ये कड़वी सीख आपको बना सकती है धनवान!

Chanakya Niti: खाली जेब से बचना है तो आज ही छोड़ दें ये खर्चे, चाणक्य नीति की ये कड़वी सीख आपको बना सकती है धनवान!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की ये सीख हमें सिखाती हैं कि धन का संचय करना भी उसे कमाने जितना ही जरूरी है. ऐसे में अगर आप इन 5 क्षेत्रों में अपने खर्चों पर लगाम लगा लेते हैं, तो सफलता और समृद्धि आपके द्वार पर दस्तक जरूर देगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:27 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं. वे एक ऐसे महान अर्थशास्त्री और मार्गदर्शक थे जिनकी नीतियां सदियों बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं. चाणक्य का मानना था कि धन केवल सुख-सुविधा का साधन नहीं, बल्कि आपदा के समय आपका सबसे बड़ा मित्र है. अक्सर लोग पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन उसे सही जगह खर्च करना और बचाना नहीं सीख पाते. चाणक्य नीति के अनुसार, एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी 5 चीजों पर अपना धन बर्बाद नहीं करता. ऐसे में अगर आप भी आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, तो चाणक्य की कुछ बातों को गांठ बांध लें.

प्रदर्शन और दिखावे की झूठी शान

चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति केवल दूसरों को प्रभावित करने या समाज में झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए पैसा खर्च करता है, वह जल्द ही कंगाली की कगार पर आ जाता है. समझदार व्यक्ति जानता है कि महंगे कपड़े, आलीशान गैजेट्स और फिजूल की लग्जरी से सिर्फ क्षणिक प्रशंसा मिलती है. एक सफल व्यक्ति दिखावे के बजाय उपयोगिता पर ध्यान देता है और अपनी मेहनत की कमाई को भविष्य के लिए निवेश करता है.

व्यसन और बुरी आदतों का जाल

नशा और बुरी आदतें न सिर्फ शरीर को खोखला करती हैं, बल्कि आपकी जेब को भी खाली कर देती हैं. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शराब, जुआ या अन्य अनैतिक कार्यों में पैसा लगाता है, लक्ष्मी जी उससे रुष्ट हो जाती हैं. सफल व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और समय की कीमत समझता है, इसलिए वह धन को जहर खरीदने के बजाय पौष्टिक आहार और ज्ञान बढ़ाने वाली चीजों पर खर्च करता है.

आलस और उद्देश्यहीन मौज-मस्ती

बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ आनंद और मनोरंजन पर पानी की तरह पैसा बहाना मूर्खता की निशानी है. चाणक्य नीति के अनुसार, मनोरंजन जरूरी है लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए. समझदार लोग अपने धन का उपयोग नई स्किल्स सीखने या अपने बिजनेस को बढ़ाने में करते हैं, न कि आलस को बढ़ावा देने वाली सुख-सुविधाओं में.

स्वार्थी और गलत संगत पर खर्च

चाणक्य का एक बहुत स्पष्ट सिद्धांत है- "हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है." जो लोग सिर्फ आपके पैसों के लालच में आपके साथ हैं, उन पर खर्च करना कुएं में पैसा डालने जैसा है. एक सफल इंसान अपने चापलूसों और असली मित्रों के बीच का अंतर पहचानता है. वह अपना धन और संसाधन केवल उन्हीं लोगों पर साझा करता है जो संकट के समय उसके साथ खड़े हों.

भावनाओं और क्रोध के आवेग में खर्च

अक्सर लोग बहुत अधिक खुश होने पर या फिर अत्यधिक क्रोध में आकर बड़े आर्थिक फैसले ले लेते हैं. चाणक्य कहते हैं कि भावनाओं के वशीभूत होकर किया गया खर्च हमेशा पछतावे का कारण बनता है. एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग को शांत रखकर ही धन से जुड़े निर्णय लेता है. भावनाओं पर नियंत्रण ही आपको अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

