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Hindi Newsधर्मChanakya Niti: कंगाल होने से पहले घर देता है ये खास संकेत, कभी न करें अनदेखी वरना हाथ से निकल जाएगी सुख-समृद्धि!

Chanakya Niti: कंगाल होने से पहले घर देता है ये खास संकेत, कभी न करें अनदेखी वरना हाथ से निकल जाएगी सुख-समृद्धि!

Chanakya Niti: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जब किसी घर में कंगाली की स्थिति उत्पन्न होने वाली होती है तो, वहां कुछ संकेत नजर आने लगते हैं. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग इन संकेतों को समझकर भी नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में आइए आचार्य चाणक्य से जानते हैं कि कंगाली से पहले घर में कौन-कौन से संकेत मिलने लगते हैं.  

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:14 PM IST
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Chanakya Niti: कंगाल होने से पहले घर देता है ये खास संकेत, कभी न करें अनदेखी वरना हाथ से निकल जाएगी सुख-समृद्धि!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए खास बातों का जिक्र किया है. उन्होंने कंगाली को लेकर भी चाणक्य नीति में विस्तार के वर्णन किया है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब किसी घर में कंगाली की स्थिति उत्पन्न होने वाली होती है, तो उससे पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं. अक्सर लोग इस संकेतो को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य के मुताबिक, कंगाली से जुडे़ इन संकेतों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इन संकेतों को समझकर उसके निवारण के लिए उपाय न किए जाएं तो परिवार की स्थिति दयनीय हो जाता है. ऐसे परिवार में ना तो धन की स्थिति अच्छी रहती है और न ही सुख-समृद्धि. ऐसे में आइए जानते हैं कि कंगाली आने से पहले घर में कौन-कौन से संकेत मिलने लगते हैं और इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए.

घर में लगातार क्लेश होना

चाणक्य नीति के मुताबिक, जिस घर में हर रोज चीखने-चिल्लाने की आवाजें आती हैं और छोटी-छोटी बातों पर विवाद होता है, वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं. अगर परिवार के सदस्यों के बीच बेवजह कलह-क्लेश होने लगे तो इसका अर्थ ये है कि मानसिक स्थिति के साथ-साथ आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने वाली है. 

बुजुर्गों का अपमान 

चाणक्य के मुताबिक, जिस घर में बड़े-बुजुर्गों की आंखों में आंसू होते हैं या जहां उनका अनादर किया जाता है, वहां कभी सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो सकता. चाणक्य की नीति कहती है कि बुजुर्गों का अनुभव और उनका आशीर्वाद परिवार के लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है. जब परिवार के सदस्य बड़ों के मार्गदर्शन को ठुकराने लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उस परिवार के पतन की शुरुआत हो चुकी है.

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अंधाधुंध फिजूलखर्ची 

धन का गलत इस्तेमाल बर्बादी का सबसे बड़ा लक्षण है. अगर आप बिना किसी बजट के अपनी कमाई से अधिक खर्च कर रहे हैं और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान नहीं दे रहे, तो बहुत जल्द आप कर्ज के दलदल में फंस सकते हैं. चाणक्य के अनुसार, संकट के समय सिर्फ संचित धन ही सच्चे मित्र की तरह काम आता है. इसलिए धन की बर्बादी से बचना चाहिए.

कर्तव्यों के प्रति लापरवाही 

चाणक्य कहते हैं कि अगर घर के लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने लगें, काम को कल पर टालें या पूरी तरह दूसरों के भरोसे बैठ जाएं, तो यह एक बहुत ही नकारात्मक संकेत है. जिम्मेदारी का अभाव न सिर्फ व्यक्तिगत विकास को रोकता है, बल्कि पूरे परिवार के संतुलन को भी बिगाड़ देता है.

यह भी पढ़ें: इन 3 चीजों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

नकारात्मक सोच का हावी होना

चाणक्य नीति के अनुसार, अगर घर के सदस्यों के मन में दूसरों की सफलता को देखकर जलन होने लगे या वे हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचें, तो घर का वातावरण दूषित हो जाता है. चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या और कड़वाहट वह दीमक है जो घर की शांति और खुशहाली को धीरे-धीरे अंदर से खोखला कर देती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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