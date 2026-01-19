Advertisement
Chanakya Niti: चाणक्य नीति के अनुसार ये 5 गलतियां राजा को भी बना देती हैं रंक, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे?

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की नीति व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर काम आ सकती है. चाणक्य नीति में आचार्य कहते हैं कि कुंछ गलतियां राजा को भी रंक बना सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि चाणक्य ने किन गलतियों को करने से मना किया है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 19, 2026, 03:53 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को न केवल भारत का, बल्कि दुनिया के महानतम कूटनीतिज्ञों और विचारकों में से एक माना जाता है. उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं. चाणक्य नीति के अनुसार, व्यक्ति की सफलता उसके कौशल से अधिक उसकी आदतों पर निर्भर करती है. आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी बुनियादी गलतियों का उल्लेख किया है, जो देखने में तो छोटी लगती हैं, लेकिन वे सीधे आपके करियर, धन और मानसिक शांति पर प्रहार करती हैं. अगर आप खुद को जीवन में पिछड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इन 5 गलतियों पर गौर जरूर करें.

सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है आलस

चाणक्य के अनुसार, आलस इंसान का वह अदृश्य शत्रु है जो उसे बिना लड़े ही हरा देता है. जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टालता है, वह कभी भी समय के साथ नहीं चल पाता. समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता. जो लोग समय का प्रबंधन नहीं जानते, लक्ष्मी उनसे हमेशा दूर रहती हैं.

कुसंगति

चाणक्य कहते हैं कि आपकी सफलता आपकी संगति का आईना होती है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गलत स्वभाव और नकारात्मक सोच वाले दोस्त आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे. अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो केवल शिकायतें करते हैं या गलत आदतों में लिप्त हैं, तो उनसे तुरंत दूरी बना लें. सकारात्मक और परिश्रमी लोगों के साथ रहना ही तरक्की की पहली सीढ़ी है.

ज्ञान की कमी और सीखने में अरुचि

चाणक्य नीति के अनुसार, ज्ञान ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है. जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है या जो नई चीजें सीखने से कतराता है, उसका पतन निश्चित है. दुनिया तेजी से बदल रही है. खुद को अपडेट रखना, किताबें पढ़ना और नए हुनर सीखना आपको दूसरों से दो कदम आगे रखता है.

पैसों की बर्बादी

धन को चाणक्य ने विपत्ति का मित्र कहा है. ऐसे में जो लोग बिना सोचे-समझे खर्च करते हैं, निवेश नहीं करते या बचत पर ध्यान नहीं देते, वे बुरे समय में असहाय हो जाते हैं. संसाधनों का दुरुपयोग आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद खराब कर सकती है. बुद्धिमानी इसी में है कि आय से कम खर्च किया जाए और भविष्य के लिए संचय किया जाए.

क्रोध और धैर्य का अभाव

आचार्य चाणक्य का मानना था कि क्रोध इंसान की बुद्धि को खा जाता है. गुस्से में लिया गया फैसला या जल्दबाजी में उठाया गया कदम अक्सर पछतावे का कारण बनता है. संयम ही वह शक्ति है जो आपको मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालती है. भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से रणनीति बनाकर ही बड़ी जीत हासिल की जा सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

