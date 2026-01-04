Chanakya Niti: इन 5 लोगों की संगति महिलाओं की जिंदगी कर देती है बर्बाद, समय रहते बना लें दूरी!

Advertisement
5 Dangerous People for Women: आचार्य चाणक्य के अनुसार, गलत संगति महिलाओं के व्यक्तित्व और मानसिक संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा है. स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे दूरी बनाना अनिवार्य है. आइए जानते हैं कि किन 5 प्रकार के लोगों से महिलाओं को हमेशा सावधान रहना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:30 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में न सिर्फ राजनीति और कूटनीति की व्याख्या की है, बल्कि समाज के हर वर्ग को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया है. चाणक्य नीति के अनुसार, महिलाएं परिवार और समाज की धुरी होती हैं. उनकी मानसिक शांति और सुरक्षा सीधे तौर पर उनके आस-पास रहने वाले लोगों पर निर्भर करती है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आत्म-संरक्षण के लिए गलत लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना अनिवार्य है. आइए जानते हैं वे 5 प्रकार के लोग जो किसी भी महिला के जीवन और स्वाभिमान को नष्ट कर सकते हैं.

मजाक की आड़ में आत्मविश्वास छीनने वाले

चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग सीधे तौर पर अपमान नहीं करते, बल्कि सलाह या मजाक का मुखौटा पहनकर महिला की बौद्धिक क्षमता और निर्णयों पर सवाल उठाते हैं. ऐसे लोग धीरे-धीरे उनके आत्मविश्वास को इस कदर खोखला कर देते हैं कि वे खुद को कमतर आंकने लगती हैं.

अवसरवादी लोग

चाणक्य के अनुसार, ऐसे लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिल रहा हो. जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है. यह उपेक्षा महिलाओं के मन में असुरक्षा और महत्वहीन होने की भावना भर देती है.

भय का व्यापार करने वाले

जो लोग भविष्य, अकेलेपन या समाज का डर दिखाकर किसी महिला को अपने फैसलों के लिए मजबूर करते हैं, वे वास्तव में मानसिक दासता पैदा कर रहे होते हैं. डर पर आधारित कोई भी रिश्ता व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की शक्ति को पंगु बना देता है.

अलगाववादी लोग

वे लोग जो किसी महिला को उसके परिवार, माता-पिता या सच्चे मित्रों से काटने की कोशिश करते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं. उनका उद्देश्य महिला को भावनात्मक रूप से अकेला और खुद पर पूरी तरह निर्भर बनाना होता है, जिससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है.

सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने वाले

समाज में यह धारणा अक्सर थोप दी जाती है कि समझौता करना सिर्फ स्त्री का कर्तव्य है. जो लोग इस अच्छाई का फायदा उठाते हैं और हर परिस्थिति में झुकने की अपेक्षा रखते हैं, वे धीरे-धीरे उसके अस्तित्व को ही मिटा देते हैं. आचार्य चाणक्य के अनुसार, सीमा से अधिक सहनशीलता आत्मसम्मान के लिए आत्मघाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chanakya Niti

