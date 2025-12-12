Advertisement
Chanakya Niti: ऐसी आदतों वाले लोग बर्बाद कर देते हैं अपना ही घर, कभी नहीं पाते सुख-शांति!

Chanakya Niti for Life: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में जीवन से प्रत्येक पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है. चाणक्य कहते हैं कि कुछ बुरी आदतों वाले पुरुष खुद से अपना ही घर बर्बाद कर लेते हैं. आइए जानते हैं कि किन आदतों की वजह से जीवन में सुख-शांति भंग हो जाती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:46 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को उनके ज्ञान, निर्णय क्षमता और गहरी समझ के लिए इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है. वे एक कुशल राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार माने जाते हैं. उन्होंने जीवन के अनुभवों से सीखी अनेक बातों को चाणक्य नीति के रूप में लिखा, जिनमें परिवार, समाज और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी शिक्षाएं शामिल हैं. चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसे पुरुषों का उल्लेख किया है, जिनकी आदतें परिवार की खुशियों को नष्ट कर देती हैं और घर में कलह, असंतोष और गरीबी को बढ़ावा देती हैं. चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ जीवन बिताना दुख और तनाव का कारण बन जाता है. आइए जानते हैं चाणक्य नीति में बताए गए उन पुरुषों के स्वभावों के बारे में.

पत्नी का सम्मान न करने वाला पुरुष

चाणक्य के अनुसार, जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसके घर में कभी सुख-शांति नहीं रह सकती. बार-बार अपमान करना, उसकी भावनाओं की अनदेखी करना और उसे महत्व न देना, ये आदतें परिवार को टूटने की कगार पर पहुंचा देती हैं. चाणक्य इसे असफल पुरुष का प्रमुख लक्षण बताते हैं. वे कहते हैं कि ऐसा घर तनाव, कलह और नकारात्मकता से भरा रहता है.

पराई स्त्री पर आकर्षित होने वाला पुरुष

चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो पुरुष अपने वैवाहिक संबंधों के प्रति ईमानदार नहीं रहता और पराई स्त्रियों पर आकर्षित होता है, वह स्वयं अपना परिवार उजाड़ लेता है. ऐसी आदतें न सिर्फ उसके चरित्र को कमजोर बनाती हैं, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा, सम्मान और स्थिरता को भी नष्ट कर देती हैं. चाणक्य बताते हैं कि ऐसे लोगों का अंत अक्सर दुखद ही होता है.

कर्ज पर निर्भर होकर जीवन चलाने वाला पुरुष

कुछ पुरुष बार-बार कर्ज लेकर ही खर्च पूरा करते हैं. चाणक्य इसे एक गंभीर आदत बताते हैं. उनके अनुसार, जो पुरुष अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को खुद पूरा नहीं कर पाता और हमेशा दूसरों के सहारे जीवन बिताता है, वह धीरे-धीरे अपने घर को संकट में डाल देता है. ऐसा जीवन न सिर्फ परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर बना देता है, बल्कि मानसिक तनाव और विवादों का कारण भी बनता है.

यह भी पढ़ें: Chanakya Niti: ये 3 लोग माने जाते हैं बेहद भाग्यशाली, स्थाई रहती है जीवन में सुख-समृद्धि

जिम्मेदारियों से भागने वाला पुरुष

चाणक्य नीति में कहा गया है कि परिवार की जिम्मेदारियों से भागने वाला पुरुष कभी समृद्ध नहीं हो सकता. एक पुरुष पर परिवार की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और भावनात्मक मजबूती का भार होता है. ऐसे में जो पुरुष इसे बोझ मानकर इससे बचने की कोशिश करता है, वह अपने परिवार को परेशानियों की राह पर ले जाता है. ऐसे लोगों को समाज में भी सम्मान प्राप्त नहीं होता.

