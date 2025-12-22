Advertisement
Chanakya Niti: कंगाली को कोसों दूर रखेंगी आचार्य चाणक्य की ये नीतियां, जानें अकूत धन और बरकत के टिप्स

Chanakya Niti for Immense Wealth: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने धन को लेकर कई नीतियां बताई हैं. धन को लेकर चाणक्य नीति बेहद खास है, जिन्हें अधिकांश लोग अपने जीवन में उतारना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि धन को लेकर चाणक्य की नीतियां क्या कहती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:10 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को विश्व इतिहास के सबसे महान कूटनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों में गिना जाता है. उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी सदियों पहले थी. चाणक्य का मानना था कि धन जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन इसे अर्जित करने और इसे बनाए रखने के लिए अनुशासन और सही दृष्टि की जरुरत होती है. ऐसे में अगर आप भी आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपनी तिजोरी को हमेशा भरा हुआ देखना चाहते हैं, तो आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आपके जीवन की दिशा को सही रूप दे सकती है. आइए जानते हैं कि चाणक्य की उन खास नीतियों के बारे में.

कमाई में ईमानदारी रखें

आचार्य चाणक्य के अनुसार, धन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है. वे कहते हैं कि गलत रास्तों, अनैतिक कार्यों या किसी को धोखा देकर कमाया गया पैसा कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन वह अधिक समय तक नहीं टिकता. बेईमानी से कमाया गया धन कम समय में ही नष्ट हो जाता है. ऐसा धन अक्सर बीमारियों, कानूनी उलझनों या नुकसान के रास्ते बाहर निकल जाता है. जबकि, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन न सिर्फ मन को शांति देता है, बल्कि उसमें बरकत भी होती है और वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी आपके काम आता है.

फिजूलखर्ची से बचें

चाणक्य कहते हैं कि धन कमाना जितना कठिन है, उसे सही ढंग से खर्च करना उससे भी बड़ी कला है. चाणक्य का प्रसिद्ध कथन है कि "धन का संचय करना ही उसकी रक्षा है." अगर कोई व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक या अनावश्यक विलासिता की वस्तुओं पर पैसा बर्बाद करता है, तो उसे भविष्य में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है. चाणक्य के मुताबिक, बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा भविष्य की चुनौतियों के लिए बचाकर रखें. जो व्यक्ति आज फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखता है, उसे कल किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती.

यह भी पढ़ें: जिस घर में होती हैं इन 5 संस्कारों वाली महिलाएं, वहां खिंची चली आती हैं मां लक्ष्मी

लक्ष्य के प्रति रखें स्पष्ट नीति 

चाणक्य के अनुसार, अमीर बनने की इच्छा रखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए एक ठोस कार्ययोजना होना बेहद जरूर है. सबसे पहले यह तय करें कि आप किस क्षेत्र में और किन माध्यमों से धन कमाएंगे. बिना लक्ष्य के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना दिशा के दौड़ना. अपनी आर्थिक योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे सफल न हो जाएं. एक बार योजना बन जाने के बाद, बिना रुके और बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें. अनुशासित प्रयास ही दरिद्रता के ताले को सफलता की चाबी से खोलते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

