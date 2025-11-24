Advertisement
Chanakya Niti: धन हानि से पहले मिलते हैं ये संकेत, चाणक्य की इन 4 बातों को कभी न करें नजरअंदाज

Chanakya Niti: चाणक्य के अनुसार, समय पर संकेतों को समझकर सही कदम उठाने वाला व्यक्ति कभी जीवन में निराश या निर्धन नहीं होता. ऐसे में आइए चाणक्य नीति से समझते हैं धन हानि से पहले मिलने वाले कुछ खास संकेत.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:29 AM IST
Chanakya Niti: धन हानि से पहले मिलते हैं ये संकेत, चाणक्य की इन 4 बातों को कभी न करें नजरअंदाज

Chanakya Niti: भारत के प्रख्यात राजनैतिक विचारक, अर्थशास्त्री और नीतिकार आचार्य चाणक्य ने जीवन, धन और व्यवहार से जुड़े गहरे सिद्धांत बताए हैं. उनकी नीतियों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में विपत्ति या गरीबी आने से पहले कुछ स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगते हैं. अगर इन्हें समय रहते समझ लिया जाए तो आर्थिक संकट टालना संभव होता है, अन्यथा धन हानि और संघर्ष लंबे समय तक बने रह सकते हैं. ऐसे में आइए चाणक्य नीति में बताए उन संकेतों को समझते हैं, जो धन हानि से पहले नजर आते हैं. 

तुलसी का पौधा मुरझाना

चाणक्य के अनुसार, अगर घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे या लगातार कमजोर होता दिखाई दे, तो इसे आने वाली आर्थिक बाधाओं का संकेत माना जाता है. तुलसी घर की सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की प्रतीक होती है, इसलिए इसका मुरझाना धन के ठहराव या क्षति का प्रतीक है.

घर में लगातार कलह या झगड़ा होना

अगर बिना किसी कारण के परिवार में रोजाना बहस, तनाव या झगड़े होने लगे, तो चाणक्य इसे अशुभ संकेत मानते हैं. ऐसे माहौल में सौभाग्य, लक्ष्मी और तरक्की टिक नहीं पाती. लगातार अशांति रहने से अवसर बंद हो जाते हैं और प्रगति धीमी पड़ जाती है.

महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान

जहां माता-पिता, दादा-दादी और महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां जल्दी ही दुर्भाग्य दस्तक देता है. चाणक्य के अनुसार, ऐसे घरों में सुख, शांति और धन दीर्घकाल तक नहीं टिकते. सम्मान का भाव ही समृद्धि और ऐश्वर्य को बनाए रखता है.

पूजा-पाठ से दूरी

चाणक्य बताते हैं कि जहां भगवान की भक्ति, पूजा-पाठ और सकारात्मक कर्म धीरे-धीरे कम होने लगते हैं, वहां कष्ट और आर्थिक संकट बढ़ने लगते हैं. ऐसे घरों में कमाई तो होती है, लेकिन धन कभी स्थिर नहीं रहता. आध्यात्मिकता से दूरी, ऊर्जा में असंतुलन लाती है.

गरीबी दूर करने के उपाय

अगर ये संकेत दिखाई दें तो कुछ आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपाय किए जा सकते हैं जैसे- रोजाना सुबह-शाम मां लक्ष्मी की पूजा करें, सूर्य को जल अर्पित करें और तुलसी में पानी दें, शाम के समय तुलसी के पास घी का दीप जरूर जलाएं. बुजुर्गों और माता-पिता का सम्मान करें. जरूरतमंदों को दान दें. प्रतिदिन कम से कम एक बार मंत्र “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:” का ध्यान या जाप करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chanakya Niti

