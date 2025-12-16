Chanakya Niti: इन स्वभाव वाले लोगों से उम्मीद की तो बर्बादी तय, जानिए चाणक्य की चेतावनी

Advertisement
Chanakya Niti: प्रत्येक इंसान के स्वभाव और गुण अलग-अलग होते हैं. अपने स्वभाव और गुणों से ही व्यक्ति पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान पाता है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ स्वभाव वाले लगों से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. आइए जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में चाणक्य नीति क्या कहती है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:10 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने न केवल साम्राज्य स्थापित किए, बल्कि मानवीय व्यवहार और मनोविज्ञान की भी गहरी समझ रखी थी. उनकी नीतियां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की कड़वी हकीकत हैं. चाणक्य का मानना था कि इंसान को सबसे ज्यादा चोट शारीरिक प्रहार से नहीं, बल्कि 'गलत इंसान से की गई उम्मीद' से लगती है. आज के इस बदलते दौर में, जहां रिश्ते और वफादारी की परिभाषाएं हर पल बदल रही हैं, चाणक्य की ये सीख हमें भविष्य के बड़े धोखों से बचा सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं वे कौन से लोग हैं जिनसे अपेक्षा रखना अपनी बर्बादी को न्योता देना है.

बिना शर्त और अंधाधुंध अपेक्षा करना

चाणक्य के अनुसार, दुख का सबसे बड़ा कारण किसी दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाना है. जब हम अपनी खुशियों की चाबी, अपना आत्मसम्मान और अपना भविष्य दूसरों के व्यवहार पर छोड़ देते हैं, तो हमारा पतन निश्चित है. चाणक्य कहते हैं कि उम्मीद तभी तक सार्थक है जब तक वह आपकी आत्मनिर्भरता को खत्म न करे. जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए दूसरों का मुंह ताकता है, वह हमेशा अपमानित होता है.

स्वार्थी लोगों से सहारा मांगना यानी 'आत्मघाती कदम'

स्वार्थी व्यक्ति का कोई धर्म या ईमान नहीं होता. चाणक्य ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो लोग केवल अपने काम के लिए आपके साथ खड़े हैं, वे संकट के समय सबसे पहले साथ छोड़ेंगे. उनका प्रसिद्ध सूत्र है- "स्वार्थ समाप्त होते ही संबंध भी समाप्त हो जाते हैं." ऐसे लोगों से स्थायी सहारे या वफादारी की उम्मीद करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है.

सत्ता और पद पर बैठे लोगों से अपेक्षा

राजनीति, प्रशासन या कार्यक्षेत्र में उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए चाणक्य की नीति बहुत व्यावहारिक है. वे कहते हैं कि पद और कुर्सी समय के अधीन होती है, व्यक्ति के नहीं. आज जो आपके प्रति दयालु है, जरूरी नहीं कि पद से हटने के बाद या परिस्थितियों के बदलने पर भी वह वैसा ही रहे. इसलिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति से 'स्थायी उपकार' या 'न्याय' की उम्मीद रखना सिर्फ मूर्खता है.

खोखली सहानुभूति दिखाने वाले 

समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो आपकी परेशानी सुनकर गहरी सहानुभूति जताएंगे, लेकिन जब मदद का समय आएगा तो वे अदृश्य हो जाएंगे. चाणक्य ने कहा था कि ऐसे लोगों के "शब्द सस्ते होते हैं और साथ बहुत महंगा." जो व्यक्ति हर वक्त आपकी पीड़ा पर सिर्फ दुख प्रकट करता है, वह अक्सर आपके संकट में मूकदर्शक बना रहता है. ऐसे लोगों की मीठी बातों को अपना संबल न मानें.

विवेक और रिश्तों का संतुलन

आचार्य चाणक्य रिश्तों के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे 'भावुक अंधविश्वास' के खिलाफ थे. उनका मानना था कि माता-पिता, गुरु और सच्चे जीवनसाथी के अलावा दुनिया के हर रिश्ते में 'विवेक' और 'सावधानी' का होना अनिवार्य है. बिना परखे किसी पर भरोसा करना अज्ञानता का लक्षण है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

