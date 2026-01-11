Chanakya Niti: इन 4 कार्यों को करने वाला कभी नहीं फैलाता हाथ, साक्षात मां लक्ष्मी करती हैं उसके घर वास!

Advertisement
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में धन से जुड़ी और गरीबी को दूर करने के अचूक उपाय बताए हैं. चाणक्य के मुताबिक, अगर इंसान इन नीतियों को अपना लें तो उसे वह जीवन में कभी भी गरीबी महसूस नहीं कर सकता है. आइए जानते हैं चाणक्य की उन नीतियों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 11, 2026, 06:17 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को न सिर्फ भारत का महानतम राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ माना जाता है, बल्कि वे एक दूरदर्शी समाजशास्त्री भी थे. उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में मानवीय स्वभाव और सफलता के उन गहरे रहस्यों को साझा किया है, जो सदियों बाद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. चाणक्य का मानना था कि गरीबी सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों और आदतों का परिणाम होती है. उन्होंने ऐसे 4 विशेष कार्यों और गुणों का उल्लेख किया है, जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हमेशा समृद्ध रहता है. आइए जानते हैं चाणक्य की उन नीतियों के बारे में.

समय का महत्व

आचार्य चाणक्य के अनुसार, समय ही संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है. जो व्यक्ति हाथ में आए अवसरों को पहचानता है और अपना हर कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करता है, सफलता उसके कदम चूमती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो समय को व्यर्थ गंवाता है, समय उसे नष्ट कर देता है. समय का सदुपयोग व्यक्ति को न सिर्फ अनुशासित बनाती है, बल्कि समाज में उसकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा भी बढ़ाती है. ऐसा व्यक्ति कभी अवसरों की कमी के कारण गरीब नहीं रहता.

लगातार सीखने की ललक

चाणक्य नीति कहती है कि धन चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं. जो व्यक्ति खुद को उम्र भर एक विद्यार्थी मानकर नई चीजें सीखता रहता है, वह हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है. चाणक्य का मानना है कि व्यवसाय हो या नौकरी, बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को अपडेट रखने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता. ज्ञान ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजों को खोल देती है.

निष्ठा और कठोर परिश्रम

आचार्य चाणक्य का स्पष्ट संदेश है कि आलस्य दरिद्रता का साक्षात रूप है. जिस व्यक्ति की पहचान उसकी मेहनत और ईमानदारी से होती है, लक्ष्मी उसके घर में स्थायी निवास करती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि छल-कपट से कमाया गया धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन मेहनत की कमाई व्यक्ति को स्वाभिमान और दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है. परिश्रमी व्यक्ति अपनी योग्यता के दम पर धीरे-धीरे संपन्नता के शिखर पर पहुंच ही जाता है.

यह भी पढ़ें: महिलाओं का सम्मान जीतना है तो भूलकर भी न करें ये 3 काम, आचार्य चाणक्य ने बताया है असली मर्द के लक्षण

धन का सदुपयोग और बचत

चाणक्य के अनुसार, धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और सही जगह निवेश करना एक महान गुण है. सिर्फ अधिक धन होने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि जो उसे सही तरीके से मैनेज करना जानता है, वही वास्तव में धनवान है. चाणक्य नीति में बताया गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आमदनी का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाता है, एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद (दान) में लगाता है और एक हिस्सा विकास के कार्यों में निवेश करता है. फिजूलखर्ची से बचने वाला व्यक्ति कभी भी आर्थिक तंगी का शिकार नहीं होता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

