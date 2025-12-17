Advertisement
trendingNow13044263
Hindi Newsधर्मChanakya Niti: चाणक्य की ये 4 बातें बताएंगी, मुसीबत में कौन थामेगा आपका हाथ

Chanakya Niti: चाणक्य की ये 4 बातें बताएंगी, मुसीबत में कौन थामेगा आपका हाथ

Chanakya Niti: आज के दौरान में इंसान किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, यह निर्णय करना काभी मुश्किल हो गया है. लेकिन, चाणक्य ने सदियों पहले ही इस बारे में चाणक्य नीति में बता दिया था. ऐसे में आइए चाणक्य के मुताबिक जानते हैं कि मुसीबत के समय में कौन आपका सच्चा साथी हो सकता है. 

 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: चाणक्य की ये 4 बातें बताएंगी, मुसीबत में कौन थामेगा आपका हाथ

Chanakya Niti: आज के दौर में भरोसा एक ऐसा शब्द है जो जितना कीमती है, उतना ही दुर्लभ भी. अक्सर लोग यह शिकायत करते मिल जाते हैं कि अपनों ने ही उन्हें मझधार में छोड़ दिया. रिश्तों से लेकर पेशेवर जीवन तक, सबसे बड़ी चुनौती यह पहचानना है कि कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन सिर्फ स्वार्थ का साथी. आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले ही चाणक्य नीति में इस कला के बारे में विस्तार से बताया था, जो आज भी बेहद प्रासंगिक माने जाते हैं. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने सिर्फ चार बातों के आधार में यह बताया है कि मुसीबत के दौर में आपका हाथ कौन थाम सकता है. आइए, चाणक्य नीति में बताए गए उन चार बातों के बारे में जानते हैं, जिसके आधार पर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कौन आपका अपना है और कौन पराया. 

चरित्र की असली कसौटी

चाणक्य कहते हैं कि इंसान के चरित्र की असली परीक्षा सुख में नहीं, बल्कि विपत्ति में होती है. अनुकूल समय में तो शत्रु भी मित्र बनकर साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में संघर्ष की शुरुआत होती है, अवसरवादी लोग किनारा कर लेते हैं. जो व्यक्ति आपके सबसे बुरे दिनों में भी आपकी ढाल बनकर खड़ा रहे, वही वास्तव में वही आपका सच्चा साथी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिखावे से दूर रहने वाला

चाणक्य नीति के अनुसार, किसी के मीठे वादों पर तुरंत यकीन करना खुद को धोखे की आग में झोंकने जैसा है. इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है. जो लोग सामने प्रशंसा के पुल बांधते हैं लेकिन पीठ पीछे बुरा करने की योजना बनाते हैं, वे विष से भरे उस घड़े के समान हैं. सच्चा साथी वही है जो भले ही स्वभाव में कठोर हो, लेकिन संकट के समय आपके लिए चट्टान की तरह खड़ा रहे.

जो स्वार्थी ना हो

चाणक्य चेतावनी देते हैं कि संसार में बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं बनता. हालांकि, समस्या तब होती है जब व्यक्ति का स्वार्थ आपके अहित से बड़ा हो जाए. स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक आप उसके काम आ रहे हैं. जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है या परिस्थिति बदलती है, वे आपको नजरअंदाज करने लगते हैं. ऐसे लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करना जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: इन स्वभाव वाले लोगों से उम्मीद की तो बर्बादी तय, जानिए चाणक्य की चेतावनी

3 बातों से करें सच्चे साथी की पहचान

बिना स्वार्थ के साथ देने वाला- जो व्यक्ति आपके संसाधनों को देखकर नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व के कारण कठिन समय में भी साथ खड़ा रहता है, वही आपका सच्चा साथी हो सकती है. 

सत्य बोलने वाला- ऐसा व्यक्ति जो आपकी चापलूसी नहीं करता, बल्कि आपकी भलाई के लिए आपको आपकी गलतियों पर टोकने का साहस रखता है. वही, आपका शुभचिंतक हो सकता है.

ईर्ष्या-द्वेष ना रखने वाला- चाणक्य के मुताबिक, जो व्यक्ति ईर्ष्या-दोष से दूर रहता है और जो आपकी सफलता को देखकर जलता नहीं, बल्कि खुशी से रहता है, वही आपका सच्चा साथी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता
Karnataka News
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता